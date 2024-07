A holland meglepetéscsapatból igazolt a Fradi + videó

Philippe Rommens 1997. augusztus 20-án született az Antwerpen melletti Wommelgemben. Rommens az otthonától nem messze, a KFC Ranst együttesében ismerkedett meg a labdarúgással, majd az 1906-ban alapított Lierse SK-ban pallérozódott. Tehetsége korán megmutatkozott, amelyre nagyon gyorsan felfigyelt több klub is, köztük a 25-szörös holland bajnok PSV Eindhoven is. 2006-ban le is igazolta őt az eindhoveni klub, amelynek akadémiáján bő tíz évet töltött el – írta bejelentő cikkében a Fradi.hu.

Előny, hogy ismerik már egymást Pascal Jansennel

Rommens végigjárta a klub utánpótlását, de 2018-ban távozott a PSV-től. Előbb a holland másodosztályban szereplő TOP Oss játékosa lett, majd 2021-ben csatlakozott legutóbbi klubjához, a Go Ahead Eagles együtteséhez, ahol az évek során 94 tétmérkőzésen jutott szóhoz.

Philippe nagyszerű szezont zárt a holland élvonal meglepetéscsapatában. Az ő személyében egy nagy munkabírású, komplex középpályást igazoltunk. Biztos vagyok benne, hogy a középpályánkra olyan képességet és minőséget tud hozni, amit jól tudunk majd kamatoztatni a szezon során. Előny, hogy ismerik már egymást Pascal Jansennel, tudja, hogy mit vár el tőle az edző, aki pontosan tisztában van azzal, hogy mire képes a pályán. Bízunk benne, hogy hamar felveszi majd a csapat ritmusát, és gyorsan beilleszkedik

– nyilatkozta Hajnal Tamás, az FTC sportigazgatója.

Videón Rommens első nyilatkozata

A belga középpályás a bejelentését követően nyilatkozott is a FradiMédiának. A Fradi-játékosként adott első interjújában beszélt a döntése hátteréről és arról is, hogy a pálya melyik részén érzi magát a legjobban.