Erősít és halaszt a Fradi

Isaac Pappoe és Raul Gustavo után újabb játékossal erősítette meg keretét bajnoki címvédő Ferencváros. Az ausztriai edzőtáborban készülő Fradiban folytatja pályafutását a brazil származású támadó középpályás, Kady Borges, aki az orosz élvonalbeli Krasznodarból érkezett.

A Fradi nemcsak erősít, edzőtáborozik, hanem az első bajnokiját is elhalasztotta (Fotó: fradi.hu)

- Kadyt nem kell senkinek sem bemutatni, hiszen nem is olyan rég személyesen is megtapasztalhattuk, hogy milyen képességekkel rendelkezik, a Qarabag elleni Bajnokok Ligája-selejtezők alkalmával láthattuk őt a mieink ellen játszani. Ő egy nagyon dinamikus játékos, aki a pálya utolsó harmadában folyamatos gólveszélyt jelent, akár az előkészítéseivel, akár a saját helyzeteivel. Egy nemzetközi szinten is tapasztalt játékosról van szó, aki tudja, milyen egy selejtezősorozatban nyomás alatt teljesíteni. Azt várjuk tőle, hogy mihamarabb beilleszkedik, és már az első perctől kezdve nagy segítségünkre lesz a támadó harmadban – mondta az FTC sportigazgatója, Hajnal Tamás az új igazolásról.

Szükség is van az erősítésre, mert könnyen előfordulhat, hogy nemcsak érkeznek, hanem távoznak is kulcsjátékosok. A 27-szeres magyar válogatott hátvéd, az Európa-bajnokságon is szerepelt hét éve a Ferencváros labdarúgója. A védő csütörtök óta a Bajnokok Ligája selejtezőjére készülő együttes keretével tréningezik Ausztriában, ám az Eb-n mutatott teljesítményével felhívta magára a figyelmet, így nem kizárható, hogy klubot vált.

A csapat egyébként lejátszotta a második összetartás első edzőmeccsét a bolgár CSZKA ellen, amelynek 1-1 lett a végeredménye. Pascal Jansen ezen a meccsen csapatkapitányt is váltott, és a második félidőben helyett a 18 éves Tóth Alex volt a csapat vezére.

Varga Barnabás otthon gyógyul

Sajnos nem tarthatott a csapattal az elmúlt két szezon gólkirálya, az Európa-bajnokságon súlyos fejsérülést szenvedett Varga Barnabás. A Fradi centere szülőfalujában, Szentpéterfán gyógyul. Varga minél hamarabb szeretne visszatérni, a klub elnöke, Kubatov Gábor elmondta, nem tartja kizártnak, hogyha minden rendben lesz, akkor a csatár már hat hét múlva ismét pályára léphet az arcát védő maszkban.

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) korábban kisorsolta az OTP Bank Liga új idényének párosításait, amelynek értelmében július 27-én, szombaton a DVSC otthonában léptünk volna pályára, azonban a Versenybizottság hétfői döntésének értelmében ezt a találkozót elhalasztják: az új időpont 2024. december 4. szerda, 19.00.

Augusztus 3-án kezdi meg a Fradi a bajnoki szereplését

Pascal Jansen együttese így augusztus 3-án, szombaton 19.45-től a Kecskemét ellen, a Groupama Arénában kezdi meg címvédő hadjáratát az OTP Bank Liga 2024/25-ös kiírásában. A Fradi első hazai tétmérkőzésre azonban nem kell augusztusig várnia a szurkolóknak, ugyanis július 23-án, kedden a Bajnokok Ligája második selejtezőkörében a zöld-fehérek kiemeltként fogadják a The New Saints (walesi)–FK Decic (montenegrói) párosítást győztesét!