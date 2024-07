Botka Endre esélye, és a kérdés: menni vagy maradni?

a kispesti Magyar Futball Akadémia neveltje. Tíz éve, a Honvéd színeiben mutatkozott be az élvonalban, ezt követően kölcsönbe Kecskemétre került, majd vissza a Honvédhoz. Kispesti színekben fél év erejéig még tagja volt a klub máig utolsó, ­2016/2017-es bajnokcsapatának, ám 2017 januárjában átigazolt a Ferencvároshoz, ahol azóta meghatározó csapattag lett: zöld-fehérben eddig hat bajnokságot és két Magyar Kupát nyert, az elmúlt években szerepelt a Bajnokok Ligája, az Európa-liga és az Európa-konferencialiga csoportkörében, többször megkapta a csapatkapitányi karszalagot is. Minden sorozatot figyelembe véve mostanáig 220 tétmérkőzésen lépett pályára a Fradiban, mindemellett stabil kerettag lett a nemzeti válogatottban, amellyel játszott a ­2021-es és a 2024-es Európa-bajnokságon is.

Botka Endre (fehérben) és a skót Ché Adams a 2024-es Európa-bajnokságon. Fotó: MTI/Illyés Tibor

Vannak érdeklődők

A 30. születésnapját augusztus 25-én ünneplő Botka a németországi kontinenstornát megelőzően egy felkészülési mérkőzésen, a tornán pedig Skócia ellen bizonyíthatott, és a skótok ellen nyújtott remek teljesítményével felkeltette több klub érdeklődését is. Ezt a játékos menedzsere, Filipovics Vladan is megerősítette a napokban, hozzátéve: van szaúdi és emírségekbeli érdeklődés, miként európai érdeklődők is.

– Nem lenne rossz kipróbálnia magát külföldön, mert olyan szinten van, hogy tudna ott futballozni

– nyilatkozta Filipovics. – Botka Endre bizonyította: tud három belső védővel felálló csapatban játszani, így olyan együttes érdeklődését szeretnénk elfogadni, amelynek játékrendszerébe illik a teljesítménye.

Információink szerint az érdeklődések egyelőre még valóban csak érdeklődések, vagyis Botka Endre jelenlegi klubja, a Ferencváros mostanáig nem kapott konkrét ajánlatot senkitől sem. Pedig ez volna az első lépés: amennyiben valaki szeretné megszerezni a hétszeres magyar bajnok védő játékjogát, először az FTC-vel kell megegyeznie, ha ez sikerült, azt követően a játékos eldöntheti, hogy kíván-e élni a lehetőséggel.

Ez lehet az egyik utolsó esélye?

Botka Endre szemszögéből nézve mindenképpen a váltás mellett szólna, hogy ez lehet az utolsó nagy esélye arra, hogy pályafutása során először külföldre igazoljon. A védelem több posztján is bevethető Botka hamarosan betölti 30. életévét, vagyis futballistaként már nem számít fiatalnak, ha most, az Európa-bajnokságon nyújtott teljesítményét „meglovagolva” nem tud lé­giósnak állni, kérdéses, hogy a későbbiekben milyen lehetősége lenne erre. Úgy tudjuk, amennyiben befutna egy mindkét fél számára megfelelő ajánlat, Botka Endre sem zárkózna el az elől, hogy csapatot váltson, és nem volna közömbös számára akár az arab vonal sem.

További motivációt jelenthet Botka számára, hogy a 2023/2024-es idényben a Ferencvárosban is kevesebb játéklehetőséget kapott: noha többször is sérülés vagy betegség hátráltatta, a csapat előző vezetőedzője, Dejan Sztan­kovics az ő posztján gyakran akkor is Ceb­rail Mareckist játszatta, amikor egyébként Botka is bevethető lett volna. Kérdés persze, hogy a Sztankovics távozása után érkezett tréner, Pascal Jansen mennyire számít majd Botkára, aki Dibusz Déneshez hasonlóan az Eb után egy héttel már munkára jelentkezett a Tirolban edzőtáborozó Fradinál.

Új edzőnek kellene bizonyítania

Botka maradása mellett is szól néhány érv: mint írtuk, a Honvédtól érkezett játékos az évek során megkerülhetetlen csapattaggá nőtte ki magát a Ferencvárosnál, a szurkolók is kedvelik, ráadásul feleségével és gyermekével Budapesten, családjához, barátaihoz és az FTC edzőközpontjához közel él. Ha végül nem vált, a bajnokság mellett minden bizonnyal lesz lehetősége valamelyik nemzetközi kupasorozatban is játszani, illetve „szem előtt” lesz a válogatott szempontjából is.

A mögöttünk hagyott klubidényben mindössze 18 bajnokin pályára lépett játékos Jansen edzőnél tiszta lappal indul, így ha elkerülik a problémák, akár újra stabilizálhatja a helyét a Fradi kezdőjében. Kérdés, hogy érkezik-e érte megfelelő ajánlat, és ha igen, hogyan döntenek az érintettek.