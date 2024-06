A találgatások ideje lejárt, megvan a Ferencváros következő vezetőedzője!

Egy napot tévedtünk. Előzetes információink alapján a Ferencváros elöljárói szerdára várták Budapestre Pascal Jansent, aki végül csütörtök délelőtt landolt Budapesten. Ezt követően az FTC-MVM Népligeti Sportközpontba vezetett a szakember útja, majd miután mindenben megállapodtak a felek, megtörtént a hivatalos aláírás is. Új időszámítás kezdődött a klubnál: június 13-tól Pascal Jansen az FTC vezetőedzője.

Néhány hónapnyi szünet után áll újra munkába

Pascal Jansen 1973. január 27-én született Londonban, ám állampolgárságát tekintve angol és holland is. Az 51 éves tréner legutóbb Hollandiában, az AZ Alkmaar együttesénél dolgozott, négy év után az idén januárban fejezte be az ottani munkát. Jansen Alkmaarban kapott először vezetőedzői megbízatást. Ott együtt dolgozott az Európa-bajnokságra készülő magyar válogatott játékosával, Kerkez Milossal és Arne Slottal is, utóbbit nemrégiben neveztek ki a Liverpool vezetőedzőjének. Volt csapatát összesen 162 tétmérkőzésen irányította, tavaly ősszel a Ferencvároshoz hasonlóan az Alkmaar is az Európa-konferencialigában játszott.

Az elődök nem húzták sokáig

Pascal Jansen Dejan Sztankovicstól veszi át a Ferencváros irányítását. Mint ismert, a szerb edző egy nappal a Paks elleni, hosszabbítást követően elveszített Magyar Kupa-döntő után a Dinamo Moszkvához távozott, ezért a Fradi utolsó bajnoki mérkőzésén az ideiglenesen megbízott Leandro de Almeida irányításával állt ki. A 2023 szeptemberétől nem egészen egy évig Budapesten dolgozó Sztankovics irányításával jutott tovább az Ekl csoportköréből, majd zsinórban hatodszor is bajnok lett az FTC, amely az elmúlt években képtelen volt állandó megoldást találni a vezetőedzői posztra: Sztankovics előtt másfél hónapig a korábbi másodedző, Máté Csaba, előtte 2021 decemberétől 2023 júliusáig Sztanyiszlav ezt megelőzően pedig 2021 júniusától decemberéig Peter Stöger volt a vezetőedző. A Stöger előtti periódusban dolgozó Szergej Rebrov volt a legutóbbi olyan Fradi-edző, aki legalább két évet eltöltött a Ferencvárosnál, a ma már az ukrán válogatott szövetségi kapitányaként dolgozó edző 2018. augusztus 22-től 2021. június 4-ig szolgálta a Ferencvárost.

Az új szerződése szignózása után Pascal Jansen a Groupama Arénában folytatta az ismerkedést, ott elkészítették vele az ilyenkor szokásos videós felvételeket. Célja minden bizonnyal az, hogy munkaidő tekintetében is felülmúlja elődeit, és további sikerekre vezesse új klubját. Ehhez az első lépést pénteken teheti meg, június 14-én kezdi meg ugyanis felkészülését a Ferencváros a népligeti sporttelepen, amely reggeltől újra benépesül a labdarúgókkal, akik kezdetnek a szokásos idény előtti orvosi felméréseken esnek át.

