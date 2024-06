Felgyorsultak az események, legkésőbb szerdán kinevezik a Ferencváros új vezetőedzőjét

Információink szerint Keane jelenleg is opció, ám mellette más edzőjelöltekkel is tárgyal a Fradi, amelynek nem Eb-kerettag labdarúgói június 14-én, pénteken kezdik meg a felkészülést a következő évadra. Jelen állás szerint reális esély van arra, hogy akkor kezd az új tréner is, úgy tudjuk, legkésőbb szerdán kinevezik Dejan Sztankovics utódját.