Ki lesz a Fradi edzője? Tovább szűkült a lista, szorít az idő

Marek Papszun, Rafael Benítez, Phillip Cocu, Alessio Dionisi, Vladimir Ivics és Rui Vitória. Ezt a hat nevet lehetett olvasni a sajtóban mint a Ferencváros edzőjelöltje, miután Dejan Sztankovics aláírt a Szpartak Moszkvához. Kubatov Gábor május elején adott interjúja alapján a legtöbben Papszun érkezésére számítottak, ám éppen a lengyel szakember nevét húzhattuk ki elsőként a listáról, miután Papszun egy év után visszatért a Raków Czestochowához, amellyel csodát tett. Hamarosan Ivicset is törölték, mondván, a Fradi nem tervezi a szerb tréner szerződtetését, akinek azonban jelenleg kétségtelenül nincs csapata.

Amíg nincs új vezetőedző, Leandro felel a Fradi felkészítéséért Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Szombaton az is eldőlt, hogy Alessio Dionisi sem lesz a Fradi edzője, miután az olasz tréner megállapodott a Palermóval. Lássuk be, a 44 éves edző érkezése meglepő lett volna, hiszen Dionisi játékosként és edzőként sem vállalt még munkát Olaszországon kívül.

Cocu tűnik a legreálisabb jelöltnek

Marad tehát Rafael Benítez, Phillip Cocu és Rui Vitória. Benítez legutóbb a Celta Vigónál égett meg, amire nem lehet büszke, de több mint meglepetés lenne, ha a Fradi olyan edzőt hozna, aki a Liverpoollal Bajnokok Ligáját nyert, de megfordult a Real Madrid, az Internazionale, a Chelsea, a Napoli és a Valencia kispadján is.

Rui Vitória is világlátott ember, az egyiptomi válogatottól az idei Afrika-kupán elszenvedett kudarc miatt menesztett portugál dolgozott már Szaúd-Arábiában (Cristino Ronaldo klubjánál, az al-Nasszrnál) és Oroszországban is a Szpartak Moszkvánál, de a portugál vonal, ha nem is idegen, távoli a magyar futballtól.

Phillip Cocu tűnik a leginkább logikus jelöltnek. A játékosként a Barcelonában anno hat évet lehúzott hollandusnak 2023 novembere óta nincs csapata, miután elküldték a Vitesse-től.

Cocu edzői karrierje jól indult, hiszen öt éven át, 2013–18 között a PSV mestere volt, amióta azonban eljött Eindhovenből, mintha nem találná igazán a helyét. A Fradi neki akár lehetőséget is kínálna arra, hogy megmutassa, mire képes.

Robbie Keane is felkerült a listára

Péntek este új jelöltként a Tottenham, a Leeds, az Internazionale és a Liverpool egykori ír csatára, Robbie Keane nevét is bedobták. A Makkabi Tel-Avivval rendkívül sikeres szezont futó ír legenda ugyanis távozott izraeli klubjától és az ottani sajtó szerint éppen azért, mert tárgyalásban áll a Ferencvárossal. Majd meglátjuk.