Visszavághat a Fradi a Klaksvíknak, itt a teljes BL-selejtezőlista

Mint ismert, a Real Madrid győzelmének köszönhetően a Ferencváros csak a második fordulóban kapcsolódik be a Bajnokok Ligája selejtezőjébe. Ez mindenekelőtt azt jelenti, hogy a csapatnak két héttel több ideje lesz arra, hogy formába kerüljön.

Az már most ismert, hogy az első fordulóban mely csapatok lesznek a kiemeltek. Íme, a lajstrom: Flora Tallin (észt), FCSB (román), KI Klaksvík (feröeri), Shamrock Rovers (ír), Lincoln Red Imps (északír), The New Saints (walesi), Pjunik Jereván (örmény), RFS Riga (lett), Petrocub Hincesti (moldáv), FC Ballkani (koszovói), FK Borac Banja Luka (bosnyák), Jagiellonia Bialystok (lengyel).

Ezen együttesek lesznek kiemeltek az első fordulóban, ami persze nem jelenti azt, hogy meg is nyerik a maguk párharcát, de esélyeseknek számítanak.

A Fradi tehát ismét összeakadhat a feröeri KÍ Klaksvíkkal, amely egy éve a vesztét okozta, s ami egyben Sztanyiszlav felmentésével járt együtt.