Kocsis Máté: A Zebra mindenhol ott lesz, ahol a fake news megjelenik

„A Zebra harcolni fog a tiszás álhírgyárak ellen!” – hívta fel a figyelmet közöségi oldalán Kocsis Máté. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője leszögezte: „a digitális polgári kör mindenhol ott lesz, ahol a fake news jelen van, a Telextől a 444-ig”. Bejegyzésében felhívta a figyelmet arra is, hogy jobb vigyázni, mert hamisítják.

Mint arról lapunk is beszámolt, Kocsis Máté még szombaton jelentette be, megalapította a Zebra digitális polgári kört. Utána viszont egy nap sem telt el és már elkezdték Facebookon hamisítani. Hétfő reggel Nagy János államtitkár, az első számú digitális polgári kör (DKP) koordinátora nem is hagyta szó nélkül a dolgot. A Harcosok Órája című műsorban kijelentette: a hamis, a fake-DPK-k ellen megteszik a feljelentést, a tiszásoknak nem kellene ezzel próbálkozniuk.