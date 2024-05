Rafa Benítez is ott van a Ferencváros négy edzőjelöltje között?

A Paks ellen 2-0-ra elveszített Magyar Kupa-döntő után megtudhattuk, hogy a Ferencváros vezetőedzője, Dejan Sztankovics felbontotta a szerződését, a Szpartak Moszkva kivásárolta belőle. Az NB I utolsó fordulójában, az Újpest elleni meccsen vasárnap Leandro ül a zöld-fehérek kispadján. Hajnal Tamás, az FTC sportigazgatója elmondta, milyen vezetőedzőt keresnek Sztankovics utódjának.

Dejan Sztankovics utódját keresi a Ferencváros (Forrás: Telegram/ФК Спартак-Москва)

– Szakmailag legyen felkészült, a modern trendeket ismerje, alkalmazni tudja. Nemzetközi keretünk van, találja meg a hangot a játékosokkal, európai kupákban szerzett tapasztalattal rendelkezzen. Magasra tesszük a lécet, az elérhető opciók közül a legjobbat szeretnénk választani – szögezte le Hajnal Tamás.

Benítez, Cocu, Dionisi és Rui Vitória a kalapban?

A „magasra tett léc” összecseng a Csakfoci szakportál értesüléseivel, amelyek szerint az FTC jelöltjei között Rafa Benítez, Phillip Cocu, Alessio Dionisi és Rui Vitória szerepel, és a klub valamilyen formában mindegyikükkel felvette a kapcsolatot.

Sztankovics csütörtöki távozását követően már több név is megjelent a magyar sajtóban, akik a szerb szakember lehetséges utódjai lehetnek a Ferencváros kispadján, így például a lengyel Rakówot bajnoki címig vezető lengyel Marek Papszun, valamint a PAOK-nál, a Krasznodarnál, a Watfordnál és a Maccabi Tel-Avivnál is megfordult Vladimir Ivics is szóba került, ám a Csakfoci úgy tudja, a Fradinál egyáltalán nem bennük gondolkodnak. A portál úgy értesült, hogy az első körben az említett Benítez, Cocu, Dionisi, Rui Vitória négyessel léptek kapcsolatba. Kettejükkel már személyesen is találkoztak, egy szakemberrel telefonon, eggyel pedig az ügynökén keresztül egyeztettek az FTC vezetői. S egyik jelölt sem zárkózott el a tárgyalások folytatásától.

A legnagyobb név egyértelműen a spanyol Rafael Benítez, aki korábban a Liverpoollal Bajnokok Ligáját nyert, de a Real Madrid, az Inter, a Chelsea, a Napoli és a Valencia kispadján is megfordult. Legutóbb a spanyol élvonalban a Celta Vigót irányította, márciusban azonban menesztették a csapat gyenge eredményei miatt.

A holland Cocu volt a PSV és Fenerbahce, a portugál Rui Vitória a Benfica és az egyiptomi válogatott szakvezetője. Dionisi egyelőre csak az Empoli és a Sassuolo csapatát írhatja be az életrajzába, de az Empolit ő hozta fel az olasz élvonalba.