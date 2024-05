Hajnal Tamás Sztankovics váratlan távozásáról és az utódjáról is beszélt

Hajnal Tamás megerősítette, hogy a Szpartak Moszkva csapatához távozott Dejan Sztankovics lelépése után Leandro irányítja a csapatot az Újpest elleni mérkőzésen.

Hajnal Tamás, mögötte Leandro, aki vasárnap Sztankovics helyére ül Fotó: Fradi.hu/Molnár Ádám

– Nagyon bízunk benne, régóta a Fradi-család tagja, játékosként, edzőként, játékosmegfigyelőként, valamint a felnőtt csapat pályaedzőjeként is nagy segítségére volt a klubnak. Nagyon jól felkészült szakember, a labdarúgás megszállottja, jól látja a folyamatokat, nagyon jó taktikai érzéke van, kiváló kapcsolatot ápol a játékosokkal, a stábbal, teljes a bizalom irányába. A játékosoknak is megmondtuk, Leo minden segítséget megkap. Hosszú távon tervezünk vele, bárki érkezik, Leo marad, lojális, jól kvalifikált szakember. Dejan mellett is fontos szerepet töltött be, a meglátásait elfogadták – fogalmazott Hajnal Tamás az FTC honlapján.

Az FTC sportigazgatója arról is beszélt, az edzőkeresésben mennyire szorít az idő, tekintettel arra, hogy rövid a szünet, gyorsan elérkezik a felkészülési időszak, majd a Bajnokok Ligája-selejtező.

– Nem ideális a helyzet, de semmikép sem gyors, hanem jó döntést szeretnénk hozni, nagy kihívás előtt állunk. Figyeljük a piacot. Vannak elképzeléseink, de meg kell vizsgálni, melyik megvalósítható, melyik szakember gondolja a Fradit megfelelő választásnak a karrierjében.