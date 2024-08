Eddig sikerrel vette az akadályokat a magyarok ellen a Ferencváros ellenfele

Mindkét együttes könnyedén vette az első akadályt. Az FTC a walesi The New Saints csapatát verte meg Budapesten 5-0-ra, majd idegenben is 2-1-re, míg a Midtjylland az andorrai Santa Coloma vendégeként elért 3-0-s sikert követően hazai pályán 1-0-ra nyert. Magabiztosan hozták a „kötelezőt” az esélyesek.

Adama Traoré és a Ferencváros sikerrel vette az első akadályt. Fotó: Mirkó István

Akikre érdemes figyelni

A BL harmadik selejtezőkörében, egymás ellen a Midtjylland és a Ferencváros sem számíthat olyan könnyed párharcra, mint amilyet a második fordulóban vívott. Ezt erősíti az is, hogy a két csapat értéke közel azonos, a dán bajnok keretértéke jelenleg 59.05 millió euró, míg a Fradié 56.68.

A Fradihoz hasonlóan a Midtjylland keretének nagyobb része idegenlégiós, 36 játékosból csupán 12 dán. Izlandi és norvég futballistán kívül találni például brazilt, zambiait vagy éppen dél-koreait is. A csapat erősségei között tartják számon a 11-szeres chilei válogatott szélsőt, Darío Osoriót, aki tavaly csatlakozott a kerethez, valamint a Bissau-Guineából származó csatárt, Franculinót, aki szintén 2023-ban érkezett a portugál Benficától. Mindketten 20 évesek, és egy-egy gólt szereztek is a Santa Coloma elleni BL-meccseken.

A csapatkapitány a 25 éves, 193 centiméter magas dán hátvéd, Mads Bech Sorensen, aki angol, francia és holland légióskodás után egy évvel ezelőtt csatlakozott a Midtjyllandhoz.

Dán edző irányít

A Midtjylland vezetőedzője a dán Thomas Thomasberg, aki 1999 és 2006 között futballozott is az együttes színeiben. A 49 esztendős trénert 2023. március 23-án nevezték ki a csapat élére. Azóta 57 tétmérkőzésen irányította csapatát, például a Konferencialiga tavalyi selejtezőjében is, ahol a sikerrel megvívott második és harmadik kör után a rájátszásban a lengyel Legia tizenegyespárbaj után elütötte a csoportkörös szerepléstől a Midtjyllandot. Thomasberg nevéhez köthető a 2023/2024-es szezonban megnyert bajnoki cím, amelynek köszönhetően most a BL-ben méretheti meg magát a Midtjylland. Thomasberg az esetek többségében 4-4-2-es felállásban küldi pályára csapatát, a statisztikák szerint ettől a 2024-es évben csak egyszer, egy Silkeborg elleni bajnokin tért el.

Apropó bajnokik: Dániában is megkezdődött az új szezon, a Midjylland eddig háromszor lépett pályára a hazai ligában. Két döntetlen után augusztus 3-án nyert először a Ferencváros ellenfele, amely szombaton az Aalborg együttesét verte meg vendéglátóként 2-0-ra.

Jöhet a 2017-es párharc „visszavágója”

A dán bajnok – akárcsak a Fradi – 2020-ban szerepelt legutóbb a Bajnokok Ligája őszi szakaszában, akkor a csoportkört követően kiesett. Azóta kétszer az Európa-liga csoportszakaszába is bejutott a Midtjylland, sőt, 2022-ben és 2023-ban is továbbjutott a tavaszi rájátszásba.

A Midtjyllandot harmadszorra sorsolták össze magyar riválissal. A 2016/2017-es idényben az akkor még Videoton néven szereplő Fehérvár a hazai meccsén 1-0-ra kikapott, majd bár idegenben 90 perc alapján 1-0-ra nyert, egy, a hosszabbításban kapott gól miatt 2-1-es összesítéssel maradt alul a dánokkal szemben az Európa-liga selejtezőjében. Egy évvel később, 2017 nyarán Ferencváros–Midtjylland, majd Midtjylland–Ferencváros mérkőzést rendeztek – szintén az El kvalifikációjában. Akkor mindkét meccset a dánok nyerték, a budapestit 4-2-re, a hazait pedig 3-1-re, de a teljes képhez az eredményeken túl nem árt ismerni a hátteret sem.

A Groupama Arénában 2017. július 13-án lejátszott találkozón Botka Endre és Varga Roland góljával a 42. percben már 2-0-re vezetett a Fradi, még az első játékrészben azonban minden megváltozott: a tizenhatoson belül szabálytalankodó Fradi-középpályást kiállították, a Midtjylland értékesítette a büntetőt, majd a második 45 percben végig emberelőnyben játszva simán megfordította a meccset.

A Dániában lejátszott visszavágóra erősen megfogyatkozott a Fradi, az akkor még aktív Gera Zoltánnak például kényszerűségből védőt kellett játszania, így a Ferencvárosnak nem volt reális esélye a fordításra. Azóta viszont a Ferencváros többévnyi csoportkörös rutint szerzett, így ezúttal egyenlő erők küzdelmét hozhatja a párharc.

A BL-selejtező rájátszásköréért zajló küzdelem augusztus 6-án veszi kezdetét Dániában, a visszavágót augusztus 13-án, kedden rendezik a Groupama Arénában. A továbbjutó már csak egyetlen párharc megnyerésére lesz a legrangosabb európai kupasorozat főtáblájától, míg a vesztes átkerül az Európa-liga utolsó selejtezőkörébe.