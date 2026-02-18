Menczer Tamás visszavágott Kijevnek: egyetlen ukránnak sincs joga sértegetni a magyarokat

Menczer Tamás kemény hangvételű üzenetben reagált az ukrán külügyminisztérium szóvivőjének nyilatkozatára, amelyben a magyarokat „drogfüggőkhöz” hasonlította az orosz kőolaj használata miatt.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Fotó: AFP

A komunikációs igazgató szerint ezundorító és súlyosan sértő kijelentés. Menczer hangsúlyozta:

„Egy ukránnak sincs joga sértegetni a magyarokat”, különösen annak fényében, hogy Magyarország a háború kezdete óta történetének legnagyobb humanitárius akciójával segíti Ukrajnát.

A politikus szerint az ukrán fél valótlan állításokat fogalmaz meg a Barátság kőolajvezeték működésével kapcsolatban. Úgy fogalmazott: a vezeték alkalmas a szállításra, és a leállás Volodimir Zelenszkij ukrán elnök döntésének következménye.

Menczer úgy látja,

a kijevi vezetés célja, hogy Magyarország támogassa a háborút, Ukrajna uniós csatlakozását, illetve hogy lemondjon az olcsó orosz energiáról.

Állítása szerint ebben „partnerük a Tisza Párt”, miközben a magyar kormány nem enged a nyomásgyakorlásnak.

A politikus kijelentette:

amíg Ukrajna nem indítja újra az olajszállítást a Barátság vezetéken, addig Magyarország sem biztosít dízelt Kijevnek.

A poszt végén Menczer egy személyes hangvételű, éles megjegyzést is tett, amelyet az ukrán szóvivőnek címzett.

Amint arról lapunk is beszámolt, Heorhij Tihij ukrán szóvivő szerint a szállítás azért állt le, mert január 27-én orosz támadás érte a vezetéket a Lviv megyei Brody közelében. A szóvivő szerint erről még aznap tájékoztatták a magyar felet is.

Tihij azonban nem áll meg ennyinél, hanem durva vádaskodásba kezdett:

Bocsánat, de ez tényleg a drogfüggők viselkedésére emlékeztet. […] Az Orbán-kormány az európai politikával szemben fenn akarja tartani a függőséget az orosz olajtól és gáztól.

– üzente a szóvivő, aki nem volt képes tiszteletet tanúsítani Magyarország iránt.