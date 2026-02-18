menczer tamásukrajnavolodimir zelenszkij

Menczer Tamás visszavágott Kijevnek: egyetlen ukránnak sincs joga sértegetni a magyarokat

Menczer Tamás élesen bírálta az ukrán külügy szóvivőjének nyilatkozatát, amelyben a magyarokat „drogfüggőkhöz” hasonlították az orosz kőolaj használata miatt. A kommunikációs igazgató szerint ez súlyos sértés, ameny annak ellenére érte hazánkat, hogy Magyarország példátlan humanitárius segítséget nyújtott Ukrajnának a háború kezdete óta.

Magyar Nemzet
2026. 02. 18. 18:48
Menczer Tamás Forrás: Facebook
Menczer Tamás kemény hangvételű üzenetben reagált az ukrán külügyminisztérium szóvivőjének nyilatkozatára, amelyben a magyarokat „drogfüggőkhöz” hasonlította az orosz kőolaj használata miatt. 

Miközben Kijev polgárai a sötétben fagyoskodnak, Vitalij Klicsko polgármester és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök között ismét felszínre törtek az ellentétek
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Fotó: AFP

A komunikációs igazgató szerint ezundorító és súlyosan sértő kijelentés. Menczer hangsúlyozta: 

„Egy ukránnak sincs joga sértegetni a magyarokat”, különösen annak fényében, hogy Magyarország a háború kezdete óta történetének legnagyobb humanitárius akciójával segíti Ukrajnát.

A politikus szerint az ukrán fél valótlan állításokat fogalmaz meg a Barátság kőolajvezeték működésével kapcsolatban. Úgy fogalmazott: a vezeték alkalmas a szállításra, és a leállás Volodimir Zelenszkij ukrán elnök döntésének következménye.

Menczer úgy látja,

a kijevi vezetés célja, hogy Magyarország támogassa a háborút, Ukrajna uniós csatlakozását, illetve hogy lemondjon az olcsó orosz energiáról. 

Állítása szerint ebben „partnerük a Tisza Párt”, miközben a magyar kormány nem enged a nyomásgyakorlásnak.

A politikus kijelentette: 

amíg Ukrajna nem indítja újra az olajszállítást a Barátság vezetéken, addig Magyarország sem biztosít dízelt Kijevnek.

A poszt végén Menczer egy személyes hangvételű, éles megjegyzést is tett, amelyet az ukrán szóvivőnek címzett.

Amint arról lapunk is beszámolt, Heorhij Tihij ukrán szóvivő szerint a szállítás azért állt le, mert január 27-én orosz támadás érte a vezetéket a Lviv megyei Brody közelében. A szóvivő szerint erről még aznap tájékoztatták a magyar felet is.

Tihij azonban nem áll meg ennyinél, hanem durva vádaskodásba kezdett:

Bocsánat, de ez tényleg a drogfüggők viselkedésére emlékeztet. […] Az Orbán-kormány az európai politikával szemben fenn akarja tartani a függőséget az orosz olajtól és gáztól.

– üzente a szóvivő, aki nem volt képes tiszteletet tanúsítani Magyarország iránt.

Borítókép: Menczer Tamás (Forrás: Facebook)


Magyarország nem enged az ukrán zsarolásnak

Orbán Viktor: A kormány döntött

Magyarország nem enged az ukrán zsarolásnak 10 cikk chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekschmidt mária

Az elmúlt minimum két évtized legfontosabb írása

Bayer Zsolt avatarja

Kötelező olvasmány, és elsőként a németeknél kell(ene) kötelezővé tenni.

