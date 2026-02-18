KijevBarátság kőolajvezetékMagyarország

„Drogfüggő magyarok” – ízléstelenül reagált Kijev a magyar kormány lépésére

Az ukrán külügyminisztérium szerint Magyarországnak Oroszországot kellene hibáztatnia azért, amiért Ukrajna leállította a Barátság kőolajvezeték működését – írja a Mandiner. Kijev azonnal támadásba lendült.

Magyar Nemzet
2026. 02. 18. 17:33
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Fotó: MICHAELA STACHE Forrás: AFP
Mint ismert, Magyarország és Szlovákia felfüggesztette a dízelüzemanyag Ukrajnába irányuló szállítását mindaddig, amíg nem áll helyre a kőolajszállítás a Barátság vezetéken. Kijev azonnal támadásba lendült. 

Magyarország és Szlovákia leállította a szállítást, Kijev támadásba lendült
Magyarország és Szlovákia leállította a szállítást, Kijev támadásba lendült. Fotó: AFP

Az ukrán külügyminisztérium visszautasította a politikai zsarolás vádját – írja a Mandiner. Heorhij Tihij szóvivő szerint a szállítás azért állt le, mert január 27-én orosz támadás érte a vezetéket a Lviv megyei Brody közelében. A szóvivő szerint erről még aznap tájékoztatták a magyar felet is. 

Tihij azonban nem áll meg ennyinél, hanem durva vádaskodásba kezdett:

Bocsánat, de ez tényleg a drogfüggők viselkedésére emlékeztet. (…) Az Orbán-kormány az európai politikával szemben fenn akarja tartani a függőséget az orosz olajtól és gáztól.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Magyarország és Szlovákia leállította a dízelolaj szállítását Ukrajnába. 

„A Barátság kőolajvezetéken a kőolajszállítás Magyarország irányába január 27-én leállt. Az azóta megtett ukrán ígéretek és hitegetések dacára Ukrajna nem indította újra a szállítást a Barátság kőolajvezetéken. Megállapítottuk, hogy a rendelkezésre álló egybehangzó és helyszínről származó információink alapján minden műszaki, minden fizikai és minden technikai feltétel adott ahhoz, hogy a Barátság kőolajvezetéken az olajszállítás Magyarország irányába újra induljon” – közölte Szijjártó Péter.

Az, hogy Ukrajna nem indítja újra a kőolajszállítást Magyarország irányába, az egy politikai döntés, egy olyan politikai döntés, amelyet maga az ukrán elnök hozott meg

– emelte ki a külgazdasági és külügyminiszter.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

