Pécsi Ármin hétgólos thrillerbe keveredett, a Liverpool és Ngumoha kisegítette a magyar kapust

Pécsi Ármin győztes csapat tagja volt, a Liverpool U21-es együttese hétgólos mérkőzést nyert meg a Premier League 2-ben, azaz az angol tartalékbajnokságban. A 20 esztendős magyar kapus három kapott gól ellenére győzelmet ünnepelhetett, miután 4-3-ra nyert a Vörösök fiataljaival a West Bromwich Albion ellen.

Rio Ngumoha is beszállt Pécsi Ármin és liverpooli társai közé Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Pécsi Ármin munkában

Igazi thrillernek minősíti az angol klub hivatalos oldala az U21-esek vasárnapi hazai bajnoki fellépését. A Pécsi, Ramsay (Davidson, 80.), Pinnington, Adekoya, Ewing, Kelly (Laffey, 75.), Kone-Doherty, Morrison, W. Wright, Nyoni, Ngumoha (Pilling, 69.) összetételű Liverpool kétszer is hátrányba került, előbb McDonald, majd saját csapattársa, David Adekoya vette be a nyáron Felcsútról érkezett magyar kapuját.

A félidőben már 3-2-re vezettek a hazaiak, miután a profi szerződéssel rendelkező Rio Ngumoha is betalált. A Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos fémjelezte felnőttcsapatban 8 Premier League-meccsen egy győztes gólt szerző 17 éves szélső mindössze másodszor lépett pályára a tartalékok között.

A második félidőt sem úszta meg kapott találat nélkül Pécsi és a Liverpool, de az U21-es magyar válogatott kapus védéseinek, illetve Ewing ráadásbeli blokkjának köszönhetően győzött. A Vörösök a riválisoknál több meccset játszva az 5. helyen állnak a Premier League 2 tabelláján, s négy sikert követő southamptoni döntetlenjüket követően ismét három pontot gyűjtöttek. Rob Page együttese február 20-án a Nottingham Forest vendége lesz.

Pécsi Ármin (balról a második) a Liverpool edzésén Giorgi Mamardashvili és Freddie Woodman között Fotó: OLI SCARFF / AFP

Hasznos tapasztalatok

Pécsi Ármin tizenegyedszer védett végig a tartalékok bajnokiján, amelyeken játékban van. Igaz, gólmutatója nem a legjobb: 20-at kapott, s mindössze kétszer sikerült megóvnia a kapuját a góltól. Az Arsenal elleni 7-0 mondjuk elég emlékezetes meccs volt... A klubbal kötött megállapodása értelmében információink szerint időnként az Arne Slot vezette felnőttekkel edz, kétszer a meccskeretbe is benevezte a holland menedzser. A 2030 nyaráig szerződéssel rendelkező magyar kapus előtt még hosszú út áll, az idő viszont neki dolgozik.