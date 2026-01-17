Totális kiütés, eddig nem látott magyar siker a liverpooli rangadón

A tavaly nyáron a Liverpool csapatához igazolt Pécsi Ármin ősszel öt bajnokin is volt az U21-es együttes kapusa, majd Alisson Becker sérülése után felkerült a felnőttcsapathoz harmadik számú kapusként. Október óta először emiatt múlt héten, a Norwich ellen 3-2-re megnyert bajnokin tért vissza az utánpótlásgárda kapujába a húszéves magyar játékos, szombaton pedig Liverpoolban a vendég Arsenal elleni mérkőzésen lépett pályára. A forduló előtt a két csapatot egy ponttal választotta el egymástól a középmezőnyben, de a Vörösök úgy álltak ennyivel az Ágyúsok előtt, hogy két bajnokival többet játszottak. A találkozón ennél nagyobb különbség látszott.

Pécsi Ármin kiütéses győzelemnek örülhetett a Liverpool és az Arsenal U21-es bajnokiján Fotó: IMAGO

Pécsi Ármin csapata, az U21-es Liverpool kiütéssel nyert

A Liverpool U21-es csapata Kieran Morrison és Tommy Pilling góljaival már a hatodik percben kétgólos előnyben volt, majd Amara Nallo és Will Wright találataival még a szünet előtt 4-0-ra alakult az állás. Fordulás után a Nallóhoz hasonlóan a felnőttek között ligakupa-mérkőzésen már bemutatkozott Morrison tíz percen belül szerzett még két gólt, így egy óra után az ő mesterhármasának is köszönhetően 6-0-ra vezettek a hazaiak.

Végül nem ez maradt a végeredmény, hiszen azt (7-0) a 79. percben Keyrol Figueroa állította be tizenegyesből.

A liga hivatalos oldala szerint a gólt nem kapó Pécsinek három védést kellett bemutatnia az Arsenal elleni találkozón. A kiütéses győzelemmel a csapata a rájátszást érő helyek közé lépett előre a tabellán.

Az U21-es angol bajnokságban a tizenegy mérkőzés után tizenhat ponttal rendelkező liverpooli együttes jövő vasárnap a Leeds United ellen, szintén hazai pályán folytatja.