Összeesésig dolgoznak Kijev energiaszektorának helyreállítói

A társasházak közösségei vállalkozókat kértek fel a kijevi lakótömbök víz- és elektromos hálózatának fenntartására. Egy, a helyreállításban részt vevő szakember szerint az idei esztendő rendkívüli módon igénybe veszi a fizikai és mentális tűrőképességet.

A munkanap gyakran hajnal négy-öt órakor indul, és sokszor éjfél után zárul. Az elmúlt két hónapban gyakorlatilag folyamatos készenlétben dolgoznak.

Tájékoztatása alapján a karbantartó csapatok kimerültek, előfordul, hogy betegen is feladataikat végzik, s a felhalmozódott teendők miatt még a tisztálkodásra sem mindig jut idő. A brigádok jelentős része háborús veteránokból és idősebb férfiakból áll. Elmondásuk szerint a magánszektorban foglalkoztatott munkavállalók nem mentesülnek a katonai szolgálat alól, ellentétben az állami vagy önkormányzati alkalmazottakkal. A fiatalabb generáció pedig nem vállalja ezt a munkát, így a munkaerőhiány komoly nehézséget okoz.

