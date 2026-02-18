UkrajnaenergiaválságKijev

Összeesésig dolgoznak Kijev energiaszektorának helyreállítói

Az orosz rakétacsapások nyomán Kijevben egész lakónegyedek maradtak fűtés és áram nélkül a tél kellős közepén. A megsemmisült erőművek és a túlterhelt hálózat miatt szakemberek és magánvállalkozók küzdenek éjjel-nappal azért, hogy helyreállítsák az alapvető közszolgáltatásokat. A súlyos munkaerőhiánnyal és a kimerültséggel küzdő karbantartó csapatok reménytelen küzdelmet folytatnak a fokozódó nyomás alatt.

Magyar Nemzet
2026. 02. 18. 20:59
A helyreállításokon dolgozó ukrán szakember
A helyreállításokon dolgozó ukrán szakember Forrás: AFP
Az idei kemény tél során Kijevben számos lakóépület vált fagyos koporsóvá. Az ukrán energiarendszer ellen végrehajtott nagyszabású orosz rakétacsapások következtében sok helyen megszűnt a fűtés és az áramszolgáltatás, ami a csontig hatoló fagyban rendkívüli veszélynek teszi ki az ukrán lakosságot. Szakemberek tucatjai dolgoznak fáradhatatlanul a helyreállításokon, ám munkájuk egyre inkább egy szélmalomharccá kezd válni – írta meg az Origo.

Összeesésig dolgoznak Kijev energiaszektorának helyreállítói
Összeesésig dolgoznak Kijev energiaszektorának helyreállítói Fotó: AFP

 Az energiaszektor dolgozói mellett egyéni vállalkozók, valamint villany- és vízszerelők is azon fáradoznak, hogy ismét működőképessé tegyék az átfagyott ingatlanokat. A fagyos pincékben végzett tevékenységük többnyire rejtve marad, noha nélkülözhetetlen.

Az ukrán fővárosban komoly gondot jelent olyan szakembereket találni, akik a hálózat túlterhelése miatt tönkrement tápkábeleket ki tudják cserélni, illetve a fűtésrendszerből leeresztik a megfagyott vizet. Teljes városnegyedek maradtak távhő nélkül a megsemmisült erőművek miatt. 

Ahol erre lehetőség nyílik, víz-, villany-, valamint közmű- és fűtésszerelők megállás nélkül dolgoznak azon, hogy a lakások ismét csatlakozhassanak a víz-, hő- és áramszolgáltatáshoz.

A társasházak közösségei vállalkozókat kértek fel a kijevi lakótömbök víz- és elektromos hálózatának fenntartására. Egy, a helyreállításban részt vevő szakember szerint az idei esztendő rendkívüli módon igénybe veszi a fizikai és mentális tűrőképességet. 

A munkanap gyakran hajnal négy-öt órakor indul, és sokszor éjfél után zárul. Az elmúlt két hónapban gyakorlatilag folyamatos készenlétben dolgoznak.

Tájékoztatása alapján a karbantartó csapatok kimerültek, előfordul, hogy betegen is feladataikat végzik, s a felhalmozódott teendők miatt még a tisztálkodásra sem mindig jut idő. A brigádok jelentős része háborús veteránokból és idősebb férfiakból áll. Elmondásuk szerint a magánszektorban foglalkoztatott munkavállalók nem mentesülnek a katonai szolgálat alól, ellentétben az állami vagy önkormányzati alkalmazottakkal. A fiatalabb generáció pedig nem vállalja ezt a munkát, így a munkaerőhiány komoly nehézséget okoz.

Borítókép: A helyreállításokon dolgozó ukrán szakember (Fotó:AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

