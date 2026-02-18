Az idei kemény tél során Kijevben számos lakóépület vált fagyos koporsóvá. Az ukrán energiarendszer ellen végrehajtott nagyszabású orosz rakétacsapások következtében sok helyen megszűnt a fűtés és az áramszolgáltatás, ami a csontig hatoló fagyban rendkívüli veszélynek teszi ki az ukrán lakosságot. Szakemberek tucatjai dolgoznak fáradhatatlanul a helyreállításokon, ám munkájuk egyre inkább egy szélmalomharccá kezd válni – írta meg az Origo.
Összeesésig dolgoznak Kijev energiaszektorának helyreállítói
Az orosz rakétacsapások nyomán Kijevben egész lakónegyedek maradtak fűtés és áram nélkül a tél kellős közepén. A megsemmisült erőművek és a túlterhelt hálózat miatt szakemberek és magánvállalkozók küzdenek éjjel-nappal azért, hogy helyreállítsák az alapvető közszolgáltatásokat. A súlyos munkaerőhiánnyal és a kimerültséggel küzdő karbantartó csapatok reménytelen küzdelmet folytatnak a fokozódó nyomás alatt.
Az energiaszektor dolgozói mellett egyéni vállalkozók, valamint villany- és vízszerelők is azon fáradoznak, hogy ismét működőképessé tegyék az átfagyott ingatlanokat. A fagyos pincékben végzett tevékenységük többnyire rejtve marad, noha nélkülözhetetlen.
Az ukrán fővárosban komoly gondot jelent olyan szakembereket találni, akik a hálózat túlterhelése miatt tönkrement tápkábeleket ki tudják cserélni, illetve a fűtésrendszerből leeresztik a megfagyott vizet. Teljes városnegyedek maradtak távhő nélkül a megsemmisült erőművek miatt.
Ahol erre lehetőség nyílik, víz-, villany-, valamint közmű- és fűtésszerelők megállás nélkül dolgoznak azon, hogy a lakások ismét csatlakozhassanak a víz-, hő- és áramszolgáltatáshoz.
További Külföld híreink
A társasházak közösségei vállalkozókat kértek fel a kijevi lakótömbök víz- és elektromos hálózatának fenntartására. Egy, a helyreállításban részt vevő szakember szerint az idei esztendő rendkívüli módon igénybe veszi a fizikai és mentális tűrőképességet.
A munkanap gyakran hajnal négy-öt órakor indul, és sokszor éjfél után zárul. Az elmúlt két hónapban gyakorlatilag folyamatos készenlétben dolgoznak.
Tájékoztatása alapján a karbantartó csapatok kimerültek, előfordul, hogy betegen is feladataikat végzik, s a felhalmozódott teendők miatt még a tisztálkodásra sem mindig jut idő. A brigádok jelentős része háborús veteránokból és idősebb férfiakból áll. Elmondásuk szerint a magánszektorban foglalkoztatott munkavállalók nem mentesülnek a katonai szolgálat alól, ellentétben az állami vagy önkormányzati alkalmazottakkal. A fiatalabb generáció pedig nem vállalja ezt a munkát, így a munkaerőhiány komoly nehézséget okoz.
Borítókép: A helyreállításokon dolgozó ukrán szakember (Fotó:AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Orbán Viktor: Irány Amerika!
Ha már nem mi fedeztük fel, most legalább bevesszük – fogalmazott közösségi oldalán Orbán Viktor.
Ukrajna: nagy összegben sikkasztottak el humanitárius segélyt
Generátorokat és autókat is elsikkasztottak.
Fehér Ház: több mint húsz ország vezetője vesz részt a Béketanács első ülésén
Több mint 20 ország vezetője vesz részt a Béketanács első ülésén Washingtonban csütörtökön.
Ukrajna felrúgná a szabályokat
Tarasz Kacska szerint Ukrajna nem ér rá, hogy tíz évet várjon a csatlakozásra.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Orbán Viktor: Irány Amerika!
Ha már nem mi fedeztük fel, most legalább bevesszük – fogalmazott közösségi oldalán Orbán Viktor.
Ukrajna: nagy összegben sikkasztottak el humanitárius segélyt
Generátorokat és autókat is elsikkasztottak.
Fehér Ház: több mint húsz ország vezetője vesz részt a Béketanács első ülésén
Több mint 20 ország vezetője vesz részt a Béketanács első ülésén Washingtonban csütörtökön.
Ukrajna felrúgná a szabályokat
Tarasz Kacska szerint Ukrajna nem ér rá, hogy tíz évet várjon a csatlakozásra.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!