Nem túl bölcs más országok energiabiztonságát politikai célból veszélyeztetni

„Nyilván minden országnak nagyon fontos az, hogy az energiabiztonsága az rendben legyen, és nem túl bölcs, hogyha ezt politikai céloknak a megvalósítása érdekében más országok veszélyeztetik” – mondta el a Magyar Nemzetnek Seremet Sándor a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója, amikor a Barátság kőolajvezeték körül kialakult helyzetről kérdeztük.

A szakértő szerint bár elképzelhető a kialakult helyzet olyan olvasata, hogy az ukránok politikai fegyverként használják a Barátság kőolajvezeték helyreállítását, valószínűbbnek tartja, hogy a rendelkezésre álló karbantartási és javítási kapacitásokat egyszerűen az orosz támadások miatt az összeomlás határára került ukrán energetikai infrastruktúra olyan pontjaira összpontosítják, amelyek a lakosság legalább valamilyen szintű ellátásához nélkülözhetetlenek.

Mint arról beszámoltunk, az ukrán nagyvárosokban, különösen Kijevben, szó szerint dermesztő a helyzet.

A beszámolók szerint a fővárosban több ezer lakásban nincs fűtés, és bár a szakemberek éjjel-nappal dolgoznak a megrongálódott létesítmények javításán, a városvezetés és a katonai közigazgatás közlése szerint vannak olyan épületek, ahol ebben a fűtési idényben már nem tudják helyreállítani a szolgáltatást.

Az ukrán politika kommunikációs szempontból sem használta ki úgy a helyzetet, ahogyan azt egy ilyen szituációban várni lehetne, eltekintve Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter néhány nappal ezelőtt az X-en közzétett bejegyzésétől, amelyben arról ír, hogy ha a magyar félnek valamilyen panasza van a Barátság kőolajvezetéken megszűnt olajszállítás miatt, „forduljanak az orosz barátaikhoz”.

— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) February 12, 2026

Robert Fico szlovák miniszterelnök ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy a kijevi vezetés késlelteti a területén keresztül közép-európai országokat orosz olajjal ellátó Barátság vezeték újraindítását, hogy ezzel nyomást gyakoroljon Magyarországra annak érdekében, hogy Budapest adja fel Ukrajna jövőbeli uniós csatlakozásával kapcsolatos elutasító álláspontját.

Olyan értesüléseink vannak, hogy a vezetéket már megjavíthatták

– mondta Fico vasárnap, a Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján.

Annyi hazugság volt mindkét féltől, hogy nem tudom biztosra megmondani, ki bombázta, vagy semmisítette meg az olaj-infrastruktúra egy részét

– fogalmazott a kormányfő a Barátság kőolajvezeték infrastruktúrájának megrongálódásáért viselt felelősségről.