Nem túl bölcs más országok energiabiztonságát politikai célból veszélyeztetni

Más országok energiabiztonságát nem bölcs dolog politikai célból veszélyeztetni – hangsúlyozta lapunknak Seremet Sándor, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója, aki szerint ugyanakkor nem látunk bele az ukrán döntéshozók fejébe. A Barátság kőolajvezetéken január vége óta nem érkezik olaj, a szlovák kormányfő szerint ukrán nyomásgyakorlásról van szó.

Munkatársunktól
2026. 02. 18. 4:00
Illusztráció (Forrás: AFP)
„Nyilván minden országnak nagyon fontos az, hogy az energiabiztonsága az rendben legyen, és nem túl bölcs, hogyha ezt politikai céloknak a megvalósítása érdekében más országok veszélyeztetik” – mondta el a Magyar Nemzetnek Seremet Sándor a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója, amikor a Barátság kőolajvezeték körül kialakult helyzetről kérdeztük.

Robert Fico szerint ukrán nyomásgyakorlásról van szó a Barátság kőolajvezeték kapcsán
Robert Fico szerint ukrán nyomásgyakorlásról van szó a Barátság kőolajvezeték kapcsán (Fotó: AFP)

A szakértő szerint bár elképzelhető a kialakult helyzet olyan olvasata, hogy az ukránok politikai fegyverként használják a Barátság kőolajvezeték helyreállítását, valószínűbbnek tartja, hogy a rendelkezésre álló karbantartási és javítási kapacitásokat egyszerűen az orosz támadások miatt az összeomlás határára került ukrán energetikai infrastruktúra olyan pontjaira összpontosítják, amelyek a lakosság legalább valamilyen szintű ellátásához nélkülözhetetlenek.

Mint arról beszámoltunk, az ukrán nagyvárosokban, különösen Kijevben, szó szerint dermesztő a helyzet. 

A beszámolók szerint a fővárosban több ezer lakásban nincs fűtés, és bár a szakemberek éjjel-nappal dolgoznak a megrongálódott létesítmények javításán, a városvezetés és a katonai közigazgatás közlése szerint vannak olyan épületek, ahol ebben a fűtési idényben már nem tudják helyreállítani a szolgáltatást.

Az ukrán politika kommunikációs szempontból sem használta ki úgy a helyzetet, ahogyan azt egy ilyen szituációban várni lehetne, eltekintve Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter néhány nappal ezelőtt az X-en közzétett bejegyzésétől, amelyben arról ír, hogy ha a magyar félnek valamilyen panasza van a Barátság kőolajvezetéken megszűnt olajszállítás miatt, „forduljanak az orosz barátaikhoz”.

Robert Fico szlovák miniszterelnök ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy a kijevi vezetés késlelteti a területén keresztül közép-európai országokat orosz olajjal ellátó Barátság vezeték újraindítását, hogy ezzel nyomást gyakoroljon Magyarországra annak érdekében, hogy Budapest adja fel Ukrajna jövőbeli uniós csatlakozásával kapcsolatos elutasító álláspontját.

Olyan értesüléseink vannak, hogy a vezetéket már megjavíthatták

– mondta Fico vasárnap, a Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján.

Annyi hazugság volt mindkét féltől, hogy nem tudom biztosra megmondani, ki bombázta, vagy semmisítette meg az olaj-infrastruktúra egy részét

– fogalmazott a kormányfő a Barátság kőolajvezeték infrastruktúrájának megrongálódásáért viselt felelősségről.

„Nem látunk bele az ukrán döntéshozók fejébe” – emelte ki Seremet Sándor, hozzátéve, hogy az érintett régióban sok energetikai létesítmény koncentrálódik, és ha orosz területről elindítanak több száz drónt és több tucat rakétát, akkor azok valahol óhatatlanul földet érnek, és nem mindig a tervezett helyen.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: AFP)

