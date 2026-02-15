Az ukrán külügyminisztérium csütörtökön arról számolt be, hogy a Barátság vezetéken orosz támadás miatt január 27. óta felfüggesztették az olajszállítást. „Olyan értesüléseink vannak, hogy a vezetéket már megjavíthatták” – mondta Robert Fico.

Ukrajna késlelteti a Barátság kőolajvezeték újraindítását, hogy nyomást gyakoroljon Magyarországra – jelentette ki Robert Fico. Forrás: Facebook

„Az olajjal kapcsolatos helyzetet Magyarország ellen irányuló politikai zsarolásnak tekintem Magyarországnak Ukrajna EU-tagságával kapcsolatos kompromisszumot nem tűrő álláspontja miatt” – hangsúlyozta a szlovák kormányfő.

Fico szerint ez a nyomásgyakorlás úgy néz ki, hogy amennyiben Magyarország beleegyezik az uniós tagságba, úgy talán ismét érkezhet olaj.

Az ukrán külügyminisztérium egyelőre nem reagált megkeresésekre az ügyben.

A szlovák miniszterelnök arról is szót ejtett, hogy Pozsony abban az esetben járulna hozzá Ukrajna európai integrációjához, ha Kijev minden szükséges előfeltételt teljesít. Kiemelte egyben, hogy a tagjelölt Szerbia, Albánia és Montenegró sokkal jobban felkészült a csatlakozásra, mint Ukrajna.

Fico mindemellett elmondta, hogy nem tudja biztosan, ki a felelős a vezeték megrongálásáért.

Annyi hazugság volt mindkét féltől, hogy nem tudom biztosra megmondani, ki bombázta, vagy semmisítette meg az olaj-infrastruktúra egy részét

– tette hozzá.