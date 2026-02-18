Ukrajnaügyészségsikkasztás

Ukrajna: nagy összegben sikkasztottak el humanitárius segélyt

Ukrajna Odessza és Mikolajivi régióiban a létfontosságú infrastruktúra működésének biztosítását szolgáló, több mint 50 ezer dollárnyi (16 millió forint) humanitárius segélyt sikkasztottak el. Ezt közölte szerdán Ukrajna főügyészének hivatala Telegram-oldalán.

Magyar Nemzet
2026. 02. 18. 21:45
Illusztráció Fotó: DMYTRO SMOLIENKO Forrás: NurPhoto
„Odesszában és a Mikolajiv megyékben humanitárius segélyek illegális felhasználásának módszerét leplezték le a katonák körében, illetve a közüzemi infrastruktúra területén. A létfontosságú infrastruktúrához szükséges áramfejlesztőket éttermekben és autómosókban használták, az autókat pedig eladásra kínálták. A veszteséget több mint 2,2 millió hrivnyára becsülik” – derül ki Ukrajna főügyészének közleményéből.

Fotó: AFP

A vádhatóság közölte azt is, hogy az illetékes bírósághoz vádiratot nyújtottak be az Odesszai Elektrotechnikai Üzemeltetési és Szerelési Vállalat volt igazgatója, volt főmérnöke és szerelője ellen. A volt igazgatót és a főmérnököt sikkasztással, a szerelőt bűnrészességgel vádolják.

A nyomozás megállapította, hogy 2022 végén a vállalat négy (5,4-165 kilowatt teljesítményű) generátort kapott humanitárius segélyként a kiemelt fontosságú infrastruktúra létesítményeinek ellátására. 2023 elején azonban a közüzemi vállalat vezetése saját céljaira használta fel őket. 

Két dízelgenerátor például egy kávézóban és egy étteremben működött Odessza központjában, egy generátor egy magánlakást látott el árammal, a negyedik pedig egy autómosót.

A vádhatóság továbbá arról is beszámolt, hogy a Mikolajivi régióban egy ukrán tengerészgyalogos katona eladta azokat az autókat, amelyeket 2022–2024 között humanitárius segélyként hoztak be. A gyanúsítottat februárban fogták el humanitárius célú termékek önhasznú értékesítése miatt. Lehetséges bűntársainak azonosítása folyamatban van.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

