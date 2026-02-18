Folytatódott a Bajnokok Ligája tündérmeséje, a tavalyi döntős bánta

Minden idők legészakibb BL-csapata, a norvég Bodö/Glimt ősszel egyetlen mérkőzést sem nyert a sorozatban, mégis bejutott a Bajnokok Ligája kieséses szakaszába, ugyanis januárban a Manchester City, majd az Atlético Madrid ellen is bravúrgyőzelmet aratott. A sort a tavalyi BL-döntős Inter ellen tervezte folytatni a Bodö/Glimt.

Fet szerezte a Bodö/Glimt első gólját, arra még tudott válaszolni az Inter, de a norvégok legyőzték a tavalyi BL-döntőst Fotó: AFP/NTB/Mats Torbergsen

Mínusz három fokban kezdődött a nyolcaddöntőbe jutásért zajló párharc első meccse Norvégiában, az Intert pedig a 20. percben hidegzuhany érte.

Kétgólos előnyben a Bodö/Glimt az Inter ellen

Högh gyönyörű sarokpassza után Fet szerzett vezetést norvég csapatnak. A gólpasszos csapatkapitány, Högh a hazai kezdőcsapatból a mindössze két légiós egyike volt, a másik az orosz kapus, Hajkin.