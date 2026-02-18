Bajnokok LigájaBayer LeverkusenFC InternazionaleBodö/GlimtAtlético Madrid

Folytatódott a Bajnokok Ligája tündérmeséje, a tavalyi döntős bánta

Manchester City, Atlético Madrid, Inter. A BL-ben egymás után ez ellen a három csapat ellen nyert a norvég Bodö/Glimt. Az első két siker a továbbjutáshoz kellett, a tavalyi BL-döntős Inter 3-1-es legyőzésével ahhoz került közel a Bodö/Glimt, hogy a nyolcaddöntőt is elérje. A topligás csapatok mind idegenben játszottak szerdán, de annyira egyik sem járt pórul, mint az Inter: a Newcastle simán, a Leverkusen szorosabb meccsen nyert, az Atlético döntetlenről várja a visszavágót.

Magyar Nemzet
2026. 02. 18. 22:53
Kasper Högh: gól és két gólpassz, a Bodö/Glimt ellen térdre kényszerült a tavalyi BL-döntős Inter Fotó: AFP/NTB/Thomas Andersen
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Minden idők legészakibb BL-csapata, a norvég Bodö/Glimt ősszel egyetlen mérkőzést sem nyert a sorozatban, mégis bejutott a Bajnokok Ligája kieséses szakaszába, ugyanis januárban a Manchester City, majd az Atlético Madrid ellen is bravúrgyőzelmet aratott. A sort a tavalyi BL-döntős Inter ellen tervezte folytatni a Bodö/Glimt.

Fet szerezte a Bodö/Glimt első gólját, arra még tudott válaszolni az Inter, de a norvégok legyőzték a tavalyi BL-döntőst
Fet szerezte a Bodö/Glimt első gólját, arra még tudott válaszolni az Inter, de a norvégok legyőzték a tavalyi BL-döntőst Fotó: AFP/NTB/Mats Torbergsen

Mínusz három fokban kezdődött a nyolcaddöntőbe jutásért zajló párharc első meccse Norvégiában, az Intert pedig a 20. percben hidegzuhany érte.

Kétgólos előnyben a Bodö/Glimt az Inter ellen

Högh gyönyörű sarokpassza után Fet szerzett vezetést norvég csapatnak. A gólpasszos csapatkapitány, Högh a hazai kezdőcsapatból a mindössze két légiós egyike volt, a másik az orosz kapus, Hajkin.

Ő sem úszta meg kapott gól nélkül az első félidőt: a húszéves olasz támadó, Esposito csapott le a lecsorgó labdára a hazai kapu előtt. A VAR vizsgálódott, hogy volt-e kezezés Carlos Augustónál vagy a gólszerzőnél, de érvényben maradt az egyenlítő találat.

Az Inter az egyenlítő gól előtt, majd a második félidő elején is eljutott kapufáig, aztán viszont újítottak a norvégok, s újabb Högh-gólpassz után Hauge ismét megszerezte a vezetést a Bodőnek.

Sőt, alig három perccel később már két gól volt a norvégok előnye: ezúttal Högh volt a befejező.

A Bodö/Glimt 3-1-re nyert, amivel nagyon jó esélyei vannak a továbbjutásra a jövő heti milánói visszavágó előtt.

BL-dráma Belgiumban

Az összes szerdai Bajnokok Ligája-találkozón a topligás klub játszott idegenben. A Newcastle így is eldöntötte a Qarabag elleni párharcot, s a Leverkusen is óriási lépést tett a továbbjutás felé görögországi sikerével.

Az Atlético Madrid viszont hiába vezetett 2-0-ra, majd 3-2-re is a Club Brugge otthonában, végül nem tudott előnyt szerezni a madridi visszavágóra.

BL, rájátszás a nyolcaddöntőbe jutásért, szerdai meccsek

A visszavágókat jövő kedden rendezik.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekschmidt mária

Az elmúlt minimum két évtized legfontosabb írása

Bayer Zsolt avatarja

Kötelező olvasmány, és elsőként a németeknél kell(ene) kötelezővé tenni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu