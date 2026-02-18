Egy angol idézte Marco van Bastent, a Fradi mumusa sem nem látott még ilyet a BL-ben

Nem ismert kegyelmet a Premier League tizedik helyén álló látogató Azerbajdzsánban. Már a harmadik percben vezetést szerzett a Newcastle United, amely a félidőben 5-0-ra vezetett a Qarabag ellen, végül 6-1-re győzött. Anthony Gordon az első játékrészben egymaga négyet rámolt be a főtáblára jutásért augusztusban a Ferencvárost felülmúló házigazdának.

Anthony Gordon büntetőből lőtte a negyedik gólját Fotó: GIORGI ARJEVANIDZE / AFP

Anthony Gordon nagy estéje

Furcsa ezt leírni, de igaz: Mateusz Kochalski volt a mezőny egyik legjobbja a Qarabag–Newcastle United mérkőzésen. A lengyel kapus hat gólt kapott, ám ha nem úgy véd, ahogy, könnyen két számjegyű is lehetett volna az angolok góltermése Bakuban. A találkozó főszereplője Anthony Gordon volt, aki egymaga négy gólt szerzett. Már a 3. percben beköszönt, miután üres területbe futott, majd elgurított a kapus mellett. A 33. percben – miután előtte bevágott egy tizenegyest – a kapust is kicselezve talált be , s az első játékrész ráadásában egy újabb büntetőt is értékesített. A négy találata közé csak Thiawé ékelődött. Gordon a 68. percig a pályán volt, de hiába adódott több sansza, újabb gólt nem szerzett. Akad szakíró, aki így is 10-esre értékelte a teljesítményét.

Anthony Gordon nem csupán a Newcastle történetének legjobb BL-gólszerzője lett (15 gól) Alan Shearert megelőzve, a négy góljával csatlakozott többek között Marco van Bastenhez, Harry Kane-hez, Robert Lewandowskihoz és Cristiano Ronaldóhoz.

A 24 éves angol szélső így is számos helyzetet és egy hatalmas esélyt elpuskázott, könnyedén megdönthette volna a Lionel Messi, Luiz Adriano, Erling Haaland trió egy meccsen elért ötgólos BL-csúcsát.

A 24 éves szélső a Liverpool és városi riválisa, az Everton utánpótlásában is megfordult. Eddig nagyüzemben nem termelte a gólokat, a szezonban 20 Premier League-meccsen mindössze háromnál jár, összességében 170 bajnokin 28-szor volt eredményes. Az angol válogatottban 16/2 a mutatója. Anthony Gordon most megszórta – az ekkora zakót régóta nem kapó – Qarabagot, amely ellen formalitásnak tűnik a visszavágó, s magasra tette magának a lécet.