Egy angol idézte Marco van Bastent, a Fradi mumusa sem nem látott még ilyet a BL-ben

A Newcastle United idegenben 6-1-re kiütötte a Qarabagot a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjébe jutásért kiírt párharcának első mérkőzésén, Bakuban. Az angoloknál Anthony Gordon négy gólt is szerzett, amellyel csatlakozott többek között Marco van Bastenhez, Harry Kane-hez, Robert Lewandowskihoz és Cristiano Ronaldóhoz. A 24 éves angol szélső így is számos helyzetet elpuskázott, Anthony Gordon könnyedén megdönthette volna a Lionel Messi, Luiz Adriano, Erling Haaland trió egy meccsen elért ötgólos BL-csúcsát.

P.Fülöp Gábor
2026. 02. 18. 21:37
Anthony Gordon Newcastle United's English midfielder #10 Anthony Gordon celebrates a goal during the UEFA Champions League knockout phase play-off first leg football match between Qarabag and Newcastle at the Tofiq Bahramov Republican Stadium in Baku on F
Anthony Gordon itt még három gólnál járt a Qarabag otthonában Fotó: GIORGI ARJEVANIDZE Forrás: AFP
Nem ismert kegyelmet a Premier League tizedik helyén álló látogató Azerbajdzsánban. Már a harmadik percben vezetést szerzett a Newcastle United, amely a félidőben 5-0-ra vezetett a Qarabag ellen, végül 6-1-re győzött. Anthony Gordon az első játékrészben egymaga négyet rámolt be a főtáblára jutásért augusztusban a Ferencvárost felülmúló házigazdának. 

Anthony Gordon
Anthony Gordon büntetőből lőtte a negyedik gólját Fotó: GIORGI ARJEVANIDZE / AFP

Anthony Gordon nagy estéje

Furcsa ezt leírni, de igaz: Mateusz Kochalski volt a mezőny egyik legjobbja a Qarabag–Newcastle United mérkőzésen. A lengyel kapus hat gólt kapott, ám ha nem úgy véd, ahogy, könnyen két számjegyű is lehetett volna az angolok góltermése Bakuban. A találkozó főszereplője Anthony Gordon volt, aki egymaga négy gólt szerzett. Már a 3. percben beköszönt, miután üres területbe futott, majd elgurított a kapus mellett. A 33. percben – miután előtte bevágott egy tizenegyest – a kapust is kicselezve talált be , s az első játékrész ráadásában egy újabb büntetőt is értékesített. A négy találata közé csak Thiawé ékelődött. Gordon a 68. percig a pályán volt, de hiába adódott több sansza, újabb gólt nem szerzett. Akad szakíró, aki így is 10-esre értékelte a teljesítményét.

Anthony Gordon nem csupán a Newcastle történetének legjobb BL-gólszerzője lett (15 gól) Alan Shearert megelőzve, a négy góljával csatlakozott többek között Marco van Bastenhez, Harry Kane-hez, Robert Lewandowskihoz és Cristiano Ronaldóhoz.

 A 24 éves angol szélső így is számos helyzetet és egy hatalmas esélyt elpuskázott, könnyedén megdönthette volna a Lionel Messi, Luiz Adriano, Erling Haaland trió egy meccsen elért ötgólos BL-csúcsát.

A 24 éves szélső a Liverpool és városi riválisa, az Everton utánpótlásában is megfordult. Eddig nagyüzemben nem termelte a gólokat, a szezonban 20 Premier League-meccsen mindössze háromnál jár, összességében 170 bajnokin 28-szor volt eredményes. Az angol válogatottban 16/2 a mutatója. Anthony Gordon most megszórta – az ekkora zakót régóta nem kapó – Qarabagot, amely ellen formalitásnak tűnik a visszavágó, s magasra tette magának a lécet.

 

A Bajnokok Ligája egy meccsen négy gólt szerző játékosai Gordon előtt

  • Kylian Mbappé (Olympiacos 3-4 Real Madrid, 26/11/2025)
  • Harry Kane (Bayern München 9-2 GNK Dinamo, 17/09/2024)
  • Sébastien Haller (Sporting CP 1-5 Ajax, 15/09/2021)
  • Olivier Giroud (Sevilla 0-4 Chelsea, 02/12/2020)
  • Josip Iličić (Valencia 3-4 Atalanta, 10/03/2020)
  • Robert Lewandowski (Crvena Zvezda 0-6 Bayern München, 26/11/2019)
  • Serge Gnabry (Tottenham 2-7 Bayern München, 01/10/2019)
  • Cristiano Ronaldo (Real Madrid 8-0 Malmö, 08/12/2015)
  • Zlatan Ibrahimović (Anderlecht 0-5 Paris, 23/10/2013)
  • Robert Lewandowski (Borussia Dortmund 4-1 Real Madrid, 24/04/2013)
  • Mario Gomez (Bayern München 7-0 Basel, 13/03/2012)
  • Bafétimbi Gomis (GNK Dinamo 1-7 Lyon, 07/12/2011)
  • Lionel Messi (Barcelona 4-1 Arsenal, 06/04/2010)
  • Andriy Shevchenko (Fenerbahçe 0-4 AC Milan, 23/11/2005)
  • Ruud van Nistelrooy (Manchester United 4-1 Sparta Praha, 03/11/2004)﻿
  • Dado Pršo (Monaco 8-3 Deportivo, 05/11/2003)
  • Simone Inzaghi (Lazio 5-1 Marseille, 14/03/2000)
  • Marco van Basten (AC Milan 4-0 IFK Göteborg, 25/11/1992) 
  • Megjegyzés: a BEK-korszakban Puskás Ferenc az 1960-as döntőben szerzett 4 gólt a Real Madrid színeiben a Frankfurt ellen 7-3-ra megnyert mérkőzésen.

 

 

Google News
A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

