Az uniós bíróság elnöke politikai szereplővé vált

Orbán Balázs úgy véli, az Európai Unió Bírósága elveszíti semlegességét, ha vezetője politikai nyilatkozatokat tesz. A miniszterelnök politikai igazgatója emlékeztetett: az EUB feladata a jog érvényesítése, nem pedig a tagállamok politikai berendezkedésének minősítése. Hozzátette, hogy az uniós bíróság Magyarország esetében már korábban is aránytalanul szigorú döntést hozott, amikor napi egymillió eurós bírságot szabott ki a határvédelem miatt.

2025. 11. 13. 4:00
Koen Lenaerts, az Európai Unió Bíróságának elnöke
„Az Európai Unió Bírósága működése kapcsán az Európai Unióról szóló Szerződés 19. cikke  meghatározó jelentőségű: az itt szabályozott rendelkezések szerint a Bíróság feladata, hogy »biztosítja a jog tiszteletben tartását a Szerződések értelmezése és alkalmazása során«.  Ez a meghatározás magában foglalja a (funkcionális) semlegesség és pártatlanság elvét: azaz a Bíróság nem lehet politikai szereplő, s nem értékelheti a tagállamok kormányainak politikai berendezkedését vagy döntéseit – kizárólag jogi normákat vizsgálhat, s abból jogi következtetéseket vonhat le” – kezdte bejegyzésében Orbán Balázs.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Fotó: Facebook

Amikor azonban az EUB elnöke nyilvánosan politikai minősítéseket tesz – például egy tagállamot oligarchikus rendszerként jellemez –, azzal kilép a bírói hatáskör szigorúan kijelölt keretei közül. Ez azért különösen aggályos, mert az uniós jogrend a tagállamokkal szembeni intézményi pártatlanságra, valamint a fékek és ellensúlyok rendszerére épül. Egy bírósági vezető politikai jellegű nyilatkozata nem egyszerűen gyengíti azt a kötelező jogi távolságot, amely az uniós bírói hatalmat elválasztja a politikai döntéshozataltól – és amely nélkül az uniós ítélkezés függetlensége és legitimitása megkérdőjeleződik –, hanem a politikai mezőbe helyezi a Bíróságot – méghozzá a Szerződéseket sértő módon

 – tette hozzá.

„A helyzet azért különösen aggasztó, mert ugyanez az intézmény korábban olyan döntést hozott, amelynek nyomán Magyarországnak napi egymillió eurós bírságot kell fizetnie azért, mert megerősített határkerítéssel védi nemcsak saját, hanem az Európai Unió külső schengeni határait is” – hangsúlyozta.

Az aránytalan szankció és az uniós bíróság elnökének minapi politikai hangvételű nyilatkozata egyaránt azt a szemléletbeli elmozdulást jelzi, amelyben a semlegesség elve háttérbe szorul, és a jog eszközéből fokozatosan politikai fegyver válik – éppen azok kezében, akik másokat vádolnak a hatalommal való visszaéléssel. Koen Lenaerts tehát a politikai állásfoglalásaival nemcsak a testület tekintélyét csorbítja, hanem a pártatlanságába vetett bizalmat is megingatja – pedig ez az uniós jogrend egyik alapelve

 – zárta.

Koen Lenaerts, Az Európai Unió Bíróságának elnöke

 

