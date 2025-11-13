Az uniós bíróság elnöke politikai szereplővé vált

„Az Európai Unió Bírósága működése kapcsán az Európai Unióról szóló Szerződés 19. cikke meghatározó jelentőségű: az itt szabályozott rendelkezések szerint a Bíróság feladata, hogy »biztosítja a jog tiszteletben tartását a Szerződések értelmezése és alkalmazása során«. Ez a meghatározás magában foglalja a (funkcionális) semlegesség és pártatlanság elvét: azaz a Bíróság nem lehet politikai szereplő, s nem értékelheti a tagállamok kormányainak politikai berendezkedését vagy döntéseit – kizárólag jogi normákat vizsgálhat, s abból jogi következtetéseket vonhat le” – kezdte bejegyzésében Orbán Balázs.
Amikor azonban az EUB elnöke nyilvánosan politikai minősítéseket tesz – például egy tagállamot oligarchikus rendszerként jellemez –, azzal kilép a bírói hatáskör szigorúan kijelölt keretei közül. Ez azért különösen aggályos, mert az uniós jogrend a tagállamokkal szembeni intézményi pártatlanságra, valamint a fékek és ellensúlyok rendszerére épül. Egy bírósági vezető politikai jellegű nyilatkozata nem egyszerűen gyengíti azt a kötelező jogi távolságot, amely az uniós bírói hatalmat elválasztja a politikai döntéshozataltól – és amely nélkül az uniós ítélkezés függetlensége és legitimitása megkérdőjeleződik –, hanem a politikai mezőbe helyezi a Bíróságot – méghozzá a Szerződéseket sértő módon
– tette hozzá.