Az uniós bíróság elnöke politikai szereplővé vált

Amikor azonban az EUB elnöke nyilvánosan politikai minősítéseket tesz – például egy tagállamot oligarchikus rendszerként jellemez –, azzal kilép a bírói hatáskör szigorúan kijelölt keretei közül. Ez azért különösen aggályos, mert az uniós jogrend a tagállamokkal szembeni intézményi pártatlanságra, valamint a fékek és ellensúlyok rendszerére épül. Egy bírósági vezető politikai jellegű nyilatkozata nem egyszerűen gyengíti azt a kötelező jogi távolságot, amely az uniós bírói hatalmat elválasztja a politikai döntéshozataltól – és amely nélkül az uniós ítélkezés függetlensége és legitimitása megkérdőjeleződik –, hanem a politikai mezőbe helyezi a Bíróságot – méghozzá a Szerződéseket sértő módon