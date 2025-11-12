Hosszú távú eredmények születtek a washingtoni találkozó során

Rendkívül fontos eredmény Magyarország számára, hogy a washingtoni tárgyalások során sikerült megállapodni az amerikai szankciók alóli felmentésről, s ezáltal sikerült megvédeni a rezsicsökkentést.
Kezet fogtunk rá. (...) amíg ő ott az elnök és én a miniszterelnök itt, addig marad ez a megállapodás
– fogalmazott ezzel kapcsolatban Orbán Viktor az ATV-nek adott interjúban.
Az elnök meghallgatott, azt mondta, értem, megadom. Amikor a feltételek megváltoznak, újra kell tárgyalni. Ez a magyar rezsicsökkentés szempontjából életbevágóan fontos megállapodás
– tette hozzá a kormányfő.