Orbán ViktorWashington D.C.Trump

Hosszú távú eredmények születtek a washingtoni találkozó során

Hosszú távon is komoly jelentősége van azoknak az eredményeknek, amelyeket a magyar delegáció elért az Egyesült Államokban. Orbán Viktor washingtoni tárgyalásai során nem csupán a rezsicsökkentést sikerült megvédeni, de a brüsszeli nyomásgyakorlásnak is könnyebben tud ellenállni Magyarország.

Munkatársunktól
2025. 11. 12. 22:14
Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos
Rendkívül fontos eredmény Magyarország számára, hogy a washingtoni tárgyalások során sikerült megállapodni az amerikai szankciók alóli felmentésről, s ezáltal sikerült megvédeni a rezsicsökkentést.

A washingtoni tárgyalások során fontos eredmények születtek
A washingtoni tárgyalások során fontos eredmények születtek (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos)

Kezet fogtunk rá. (...) amíg ő ott az elnök és én a miniszterelnök itt, addig marad ez a megállapodás

fogalmazott ezzel kapcsolatban Orbán Viktor az ATV-nek adott interjúban.

Az elnök meghallgatott, azt mondta, értem, megadom. Amikor a feltételek megváltoznak, újra kell tárgyalni. Ez a magyar rezsicsökkentés szempontjából életbevágóan fontos megállapodás

– tette hozzá a kormányfő.

Az amerikai elnök ráadásul a migrációval kapcsolatban is a magyar kormányfőnek adott igazat. „Nézzék, mi történt Európával az illegális bevándorlás miatt! Emberek özönlenek az öreg kontinensre, és ez kárt okoz Európának. Orbánnak igaza van, nagyon-nagyon igaza” – szögezte le.

A magyar miniszterelnök a személyes jó viszony dacára nem rohant Washingtonba Donald Trump amerikai elnök januári hivatalba lépése után, mint mondta, „minden fontos magyar-amerikai ügyet az asztalra kellett tenni és megegyezéssel kellett zárni. Ehhez még társult egy amerikai szankció, ami alól ki kellett magunkat manőverezni” – utalt a rezsicsökkentés megvédésére.

Ennek pedig óriási gyakorlati jelentősége van minden magyar család számára.

A tét az volt, hogy karácsonyra az energiaárak megemelkednek-e a háromszorosukra vagy nem. Mert ha Magyarország számára is életbe léptek volna azok az energiaszankciók, amelyek az olajvásárlásra vonatkoznak, és hogyha a Török Áramlat vezeték működése ellehetetlenült volna, akkor Magyarországon karácsonyra az energiaárak minimum a háromszorosukra emelkedtek volna

hívta fel a figyelmet Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Fontos könnyebbséget jelent Magyarország számára az Egyesült Államok által biztosított pénzügyi védőpajzs is. A kormányfő szerint Brüsszel ma úgy tekint ma Magyarországra, mint olyan államra, amely akadályt jelent a brüsszeli célok elérésében.

Az amerikaiakkal történő megállapodás viszont ellensúlyt jelent Brüsszel pénzügyi megszorításaira

– hangsúlyozta a miniszterelnök.

A pénzügyi védőpajzs gyűjtőnéven emlegetett eszközöket akkor és olyan formában hívhatjuk le, amilyenben akarjuk – árulta el a kormányfő.

Ha bármilyen pénzügyi nehézsége van Magyarországnak, lehívhatjuk, amire szükségünk van. Magyarország nem kerülhet olyan pénzügyi helyzetbe, ami nehézséget okoz a magyar gazdaságnak. Ilyenkor az Egyesült Államok elnöke ott van mellettünk és segíteni fog

– tette hozzá.

Érdemes még kiemelni az atomenergia témájában született megállapodást is.

Az amerikai fűtőanyagok jók, és a tárolásukat is biztonságosan meg tudják oldani. A magyar erőmű jelenleg orosz és francia technológiával működik és jól tud majd működni az amerikaival is

– mondta erről Orbán Viktor.

A washingtoni magyar–amerikai csúcsnak volt egy nem várt következménye is: a találkozó olyan sikeresnek bizonyult, hogy Orbán Viktor legélesebb bírálói is kénytelenek elismerni a magyar kormányfő diplomáciai teljesítményét

emelte ki Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

