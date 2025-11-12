Hosszú távú eredmények születtek a washingtoni találkozó során

Az amerikai elnök ráadásul a migrációval kapcsolatban is a magyar kormányfőnek adott igazat. „Nézzék, mi történt Európával az illegális bevándorlás miatt! Emberek özönlenek az öreg kontinensre, és ez kárt okoz Európának. Orbánnak igaza van, nagyon-nagyon igaza” – szögezte le.

A magyar miniszterelnök a személyes jó viszony dacára nem rohant Washingtonba Donald Trump amerikai elnök januári hivatalba lépése után, mint mondta, „minden fontos magyar-amerikai ügyet az asztalra kellett tenni és megegyezéssel kellett zárni. Ehhez még társult egy amerikai szankció, ami alól ki kellett magunkat manőverezni” – utalt a rezsicsökkentés megvédésére.

Ennek pedig óriási gyakorlati jelentősége van minden magyar család számára.

A tét az volt, hogy karácsonyra az energiaárak megemelkednek-e a háromszorosukra vagy nem. Mert ha Magyarország számára is életbe léptek volna azok az energiaszankciók, amelyek az olajvásárlásra vonatkoznak, és hogyha a Török Áramlat vezeték működése ellehetetlenült volna, akkor Magyarországon karácsonyra az energiaárak minimum a háromszorosukra emelkedtek volna

– hívta fel a figyelmet Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.