Magyar Péter mentelmi ügye: így segíti Manfred Weber a hazug politikust

2024 júniusában Magyar Péter, a Tisza Párt frissen megválasztott EP-képviselője, egy budapesti szórakozóhelyen erősen ittas állapotban botrányosan viselkedett. Szemtanúk szerint nőkkel és férfiakkal szemben is tiszteletlen volt, többek között provokatív mozdulatokkal zaklatta a jelenlévőket.

Magyar Péter (Forrás: YouTube)

Egy vendég, aki rögzíteni kezdte a jelenetet, elmondta, hogy Magyar Péter kicsavarta a kezéből a telefont és a Dunába dobta.

Az ügyben garázdaság és lopás miatt indult nyomozás. Ezt követően Polt Péter legfőbb ügyész kezdeményezte Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését, hogy a büntetőeljárás lefolytatható legyen.

Magyar Péter hazudott a választóknak és menekül a felelősségre vonás elől

Bár Magyar Péter az európai parlamenti választási kampány során többször is kijelentette, hogy megszüntetné a mentelmi jogot, és nem kíván élni vele, saját ügyében mégis épp mentelmi joga mögé bújva próbálja meg elkerülni a felelősségre vonást. A Tisza Párt elnöke tavasszal több rendezvényen, lakossági fórumon is többször beszélt a politikusok mentelmi jogáról és arról, hogy szerinte semmi értelme annak.

Azt is többször hangsúlyozta, hogy a mentelmi jogot meg fogja szüntetni, neki sincs szüksége rá, áll elébe minden peres eljárásnak.

Később egy derecskei fórumon is megerősítette a korábbi ígéretét, sőt azt is elmondta, hogy nem veszi fel az EP-mandátumát.

Magyar Péter végül e két ígéretéből sem tartott be semmit.

Felvette EP-képviselői mandátumát és nem mondott le mentelmi jogáról.

Manfred Weber Magyar Péter cinkostársa

Továbbra is húzza az időt és menekül a felelősségre vonás elől, amelyben Magyarország ellensége, Manfred Weber és a néppárt segíti őt. Magyar Péter annak a Manfred Webernek a segítségét veszi igénybe a mentelmi jogának fenntartásáért, aki régóta Magyarország rosszakarója, számtalanszor támadta hazánkat. A német politikus régóta ellensége Magyarországnak. Több ügyben is támadta Magyarország kormányát és személyesen a miniszterelnököt is, már akkor is, amikor a Fidesz az Európai Néppárt tagja volt.

Az Európai Néppárt jelenlegi frakciója minden bizonnyal megvédi Magyart, azaz nem fogja támogatni az EP-ben a képviselőcsoporthoz tartozó baloldali politikus mentelmi jogának felfüggesztését.

Manfred Weber ezzel segít a Tisza Párt elnökének abban, hogy ne kelljen itthon bíróság előtt felelnie a telefonlopásért, de később ennek a támogatásnak minden bizonnyal meglesz az ára.

Deutsch Tamás, a Patrióták magyar delegációjának vezetője az ügy kapcsán ismét levelet írt Manfred Webernek, amelyet közösségi oldalán is megosztott.

Ebben felszólította, hogy Weber és a néppárt ne legyenek cinkostársai a bűncselekményt elkövető Magyar Péternek.

Korábbi levelemben már felszólítottam, hogy ne legyenek a cinkostársai dr. Magyar Péternek, a Tisza Párt elnökének (EPP) az általa elkövetett köztörvényes bűncselekmény miatti felelősségre vonás elkerülésében

– írta Deutsch Tamás, hozzátéve:

Ismételten, a lehető leghatározottabban felszólítjuk, hogy az Európai Néppárt a továbbiakban ne legyen a politikai bűnpártolója annak, hogy Magyar Péter a mentelmi jogának visszaélésszerű használatával elkerülhesse a köztörvényes bűncselekmény elkövetése miatti felelősségre vonását.

Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója közösségi oldalán közzétett bejegyzésében arról beszélt, hogy

Manfred Weber nem akarja, hogy a telefontolvaj Magyar Péter bíróság előtt feleljen a tettéért.

A politikus úgy fogalmazott:

Húzzák, mint a rétestésztát! Manfred Weber nem akarja, hogy a telefontolvaj Magyar Péter bíróság előtt feleljen a tettéért. Mint az ismert, Magyar Péter az Ötkert nevű szórakozóhelyen a piától és a kislányok sikongatásaitól megrészegülve ellopott egy telefont, majd a Dunába dobta. A brüsszeli mentelmi jogáról természetesen nem mondott le, épp ellenkezőleg, bebújt Manfred Weber és a brüsszeli mentelmi joga mögé

– hangsúlyozta. Hozzátette:

A héten az Európai Parlament jogi bizottsága megkezdte az ügy tárgyalását, és egészen világos, hogy el akarják húzni a végtelenségig. Weber védi Pétert, Brüsszel Pétert. Brüsszel Péter pedig nem akar bíróság elé állni

– utalva ezzel arra, hogy a szakbizottság nem hozott döntést Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztéséről.

Nem döntött a bizottság Magyar Péter mentelmi jogáról

Január 23-án az Európai Parlament jogi bizottsága elé került Magyar Péter mentelmi jogának ügye, ám a bizottság nem hozott határozatot a Tisza Párt vezetőjének mentelmi jogának felfüggesztéséről.

Az ügyben várhatóan több hónap fog eltelni, amíg végleges döntés születik, ezt a taktikát alkalmazzák a bizottságban Magyar Péter esetével kapcsolatban, akit az Európai Néppárt (EPP) is segít befolyásával.

Az EP eljárási szabályzata szerint a döntést megelőző eljárás során a jogi bizottság megvizsgálja az ügy részleteit, beleértve a magyarországi hatóságok által benyújtott kérelmet, amelyben Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését kérték.

A vizsgálat legvégén a bizottság ajánlást fogad el, amelyet az egész parlament elé terjeszt és amelyben a képviselő mentelmi jogának felfüggesztésére vagy fenntartására irányuló kérelem jóváhagyását vagy elutasítását javasolja. A bizottsági határozatot követő plenáris ülésen a parlament egyszerű többségi szavazással határoz.

A szavazást követően az elnök haladéktalanul közli a parlament határozatát az EP-képviselővel és az illetékes tagállami hatósággal.

Az EP szabályai értelmében minden képviselőnek mentelmi joga van, amely védi őt a politikai vagy jogi visszaélésekkel szemben, ugyanakkor ez nem akadályozhatja a bűnügyi eljárásokat, ha azok megalapozottak. A magyar EP-képviselővel kapcsolatban a múlt évben lopással kapcsolatos vádakat fogalmaztak meg, így egyértelmű és indokolt lenne a képviselő mentelmi jogának felfüggesztése. A lapunknak nyilatkozó szakértő szerint

a szakbizottság szabálytalanul járhatott el a Tisza Párt elnökének ügyében.

Lomnici Zoltán elmondta, hogy a bizottság az eljárása végén szakvéleményt adhat, de fontos, hogy nem foglalhat állást a képviselő bűnösségével, illetve ártatlanságával kapcsolatban.

A szakbizottság ugyan ajánlást tesz az Európai Parlamentnek, és bár állásfoglalásuk semmilyen jogi kötőerővel nem bír, politikailag annál relevánsabb szokott lenni.

A szakértő azt is hozzátette, hogy bár a lopási ügy jelentéstevője egy szocialista képviselő, azonban ha a Juri nem támogatja a magyar főügyészi indítványt, az Európai Néppárt (EPP) 188 képviselője is borítékolhatóan a mentelmi jog felfüggesztése ellen fog szavazni.

Emögött sokak szerint egy, a Manfred Weberék és Magyar Péter között köttetett titkos háttéralku állhat, amelyről annyit alappal lehet feltételezni, hogy súlyosan fenyegető hazánk szuverenitására nézve

– emelte ki Lomnici Zoltán.

Borítókép: Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: KISBENEDEK Attila / AFP)