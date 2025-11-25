Rendkívüli

Brutális megszorításra készül a Tisza Párt, Magyar Péterék teljes gazdasági terve nyilvánosságra került

Gyerekek célkeresztben: akár egyetlen fotó is veszélyes lehet az AI korában

Az online térben megosztott gyerekfotók ma már percek alatt rossz kezekbe kerülhetnek. A Benedetto Gyermekvédelmi Szolgálat arra figyelmeztetett: a mesterséges intelligencia új kihívásokat és új lehetőségeket is hoz a gyerekvédelemben. A szülők szerepe fontosabb, mint valaha.

Bogos Zsuzsanna
2025. 11. 25. 5:44
Egy ártatlannak szánt gyerekfotó is számtalan veszély forrása lehet Fotó: Standret Forrás: Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság
Az UNICEF adatai szerint világszerte évente egymilliárd gyerek él át valamilyen formájú erőszakot, és közülük negyvenezren válnak gyilkosság áldozatává. A fizikai veszélyek mellé azonban mára új típusú fenyegetések társultak: a digitális térben megjelenő visszaélések.

gyerekfotó, sharenting
Fotó: Jennifer Shephard / West Virginia University

A digitális térben sérülékenyebbek a gyerekek, mint gondolnánk

A közösségi médiában megosztott, ártalmatlannak szánt gyerekfotók könnyen eljuthatnak adatvadászokhoz vagy bűnözői hálózatokhoz. A kutatások szerint egy ilyen képfeltöltés után akár már 10–15 perc is elég ahhoz, hogy az adott tartalom a dark weben bukkanjon fel. A dark web anonimitása miatt a tolvajok biztonságban érezhetik magukat, hiszen ez a világháló azon része, amely nem érhető el hagyományos keresőkkel és speciális módon lehet hozzáférni. A Benedetto Gyermekvédelmi Szolgálat ezért arra figyelmeztet, a digitális térben a gyerekek kiszolgáltatottabbak, mint valaha.

Sharentig: amikor a jó szándékból rémálom lesz 

A „sharenting” – vagyis a gyerekekről szóló rendszeres posztolás – sokszor szeretetből és büszkeségből fakad. Ám a szülők ezzel akaratlanul is olyan digitális örökséget hoznak létre, amely komoly veszélyek forrása lehet. A mesterséges intelligencia fejlődésével ugyanis egyetlen fotó is elég ahhoz, hogy perceken belül: hitelesnek tűnő hamis fotók készüljenek, deepfake videók szülessenek vagy álprofilokat gyártsanak gyermekek képeivel. A nyilvánosan megosztott képeket személyiséglopáshoz, lejáratáshoz vagy online bántalmazáshoz használhatják fel.

A gyerekeknek nincs eszköze megvédeni magukat a digitális térben. Ez a felnőttek felelőssége

 – emlékeztet Gál Beatrix, a Benedetto Gyermekvédelmi Szolgálat igazgatója.

A szervezet ezért felhívja a figyelmet: az online képmegosztás és a mesterséges intelligencia terjedése olyan új kockázatokat jelent napjainkban, amelyről a szülőket és a nevelőszülőket folyamatosan informálni kell. 

Az AI nem csak fenyeget – hatalmas lehetőség is lehet

A Benedetto Gyermekvédelmi Szolgálat szerint a mesterséges intelligencia ugyanakkor nem kizárólag kockázatot jelent. Megfelelő tudás birtokában az AI az esélyteremtés egyik legfontosabb eszköze lehet, főleg azok számára, akik gyermekvédelmi ellátásban élnek. Segíthet:

  • eligazodni a mindennapi ügyintézésben,
  • megszervezni a tanulást, megérteni összetett feladatokat,
  • fejleszteni pénzügyi tudatosságukat,
  • egyszerűsíteni a mindennapi élethelyzeteket (bevásárlás, költségtervezés, étkezés).

Mi az informálás és a nevelőszülők képzése mellett döntöttünk, mert hiszünk benne, hogy a gyermekek biztonsága közös felelősség nemcsak offline, hanem online is

 – fogalmaz a Benedetto igazgatója. A szervezet célja ezért, hogy a gyerekeknek, szülőknek és nevelőszülőknek megtanítsa ezeknek az eszközöknek a felelősségteljes használatát.

Nevelőszülőkre továbbra is hatalmas szükség van

Magyarországon több ezer gyermek nem nőhet fel vér szerinti családjában. Számukra a nevelőszülők biztosítják a biztonságos, szeretettel teli környezetet. A Benedetto Gyermekvédelmi Szolgálat arra ösztönöz mindenkit, hogy:

  • tudatosan osszon meg gyerekfotókat
  • ismerje meg az AI előnyeit és kockázatait
  • támogassa a nevelőszülői hálózat munkáját
  • és aki teheti, fontolja meg a nevelőszülővé válást

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

