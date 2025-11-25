Guardiola az operatőrtől kért bocsánatot a City veresége után

Nagy lehetőség kapujában állt a Manchester City a Premier League 12. fordulója előtt: ha győz a Newcastle otthonában, az Arsenal pedig elbukja a Tottenham Hotspur elleni rangadót, akkor egy pontra feljöhetett volna a listavezetőre. Ám ennek éppen az ellenkezője történt, Pep Guardiola csapata 2-1-re kikapott, míg az Ágyúsok 4-1-re hozták a Spurs elleni meccset, és hét pontra leszakították magukról az égszínkékeket, akiket ráadásul már a Chelsea is megelőz.

Haalandék nem bírtak a Newcastle-lel, Guardiola nem erre számított (Fotó: NurPhoto/MI NEWS)

A Manchester City edzője kijött a sodrából

Guardiola és játékosai nehezen viselték a vereséget. Gianluigi Donnarumma Joelintonnal kapott össze. Az olasz kapus Harvey Barnes győztes gólja miatt dühöngött, szerinte szabálytalanságot követtek el ellene a Newcastle szögleténél, mégis megadták a találatot. Maga Guardiola pedig előbb Bruno Guimaraesszel rúgta össze a port, majd Samuel Barrott játékvezetőt is kiosztotta. De a hab a tortán az volt, amikor egy kamerát odébbtolt, az operatőr fejhallgatóját pedig lehúzta, hogy a férfi biztosan hallja, ahogy beolvasott neki.

Pep Guardiola with a cameraman at full-time at St. James’ Park 😳 pic.twitter.com/y6QDGi56Xw — ESPN UK (@ESPNUK) November 22, 2025

Guardiola sem tökéletes

Nehezen magyarázható jelenetsor, amelyet pár nap alatt nem lehet elfelejteni. A történtek természetesen még a keddi, Bayer Leverkusen elleni Bajnokok Ligája-mérkőzés (21.00) előtt is témát szolgáltattak, és a találkozót megelőző sajtótájékoztatón megkérdezték Guardiolától, mi vezetett a cselekedeteihez. A katalán menedzser elnézést kért a történtekért.

– Bocsánatot kérek. Zavarban vagyok és szégyellem, amit tettem. Nekem sem tetszik, azonnal bocsánatot is kértem. Az vagyok, aki vagyok, még ezer mérkőzés után sem vagyok tökéletes ember, óriási hibákat követek el. Ami biztos, hogy mindig megvédem a csapatomat és a klubomat – szögezte le Guardiola, aki tart attól, ilyen teljesítménnyel ismét trófeák nélkül maradhat a Manchester City. – Úgy tapasztaltam, hogy 98 vagy 100 pontot kell gyűjtened ahhoz, hogy megnyerd a Premier League-et, egyébként nem leszel bajnok. Négy meccset elveszítettünk a tizenkettőből, sokat kell fejlődnünk.

Premier League – ahol senki sincs biztonságban!

