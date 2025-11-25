Rendkívüli

Brutális megszorításra készül a Tisza Párt, Magyar Péterék teljes gazdasági terve nyilvánosságra került

Pep GuardiolaNewcastleManchester CityPremier League

Guardiola az operatőrtől kért bocsánatot a City veresége után

Kedd este a Bajnokok Ligájában játszik fontos mérkőzést a Bayer Leverkusen ellen a Manchester City, de az angliai összecsapás előtt még az égszínkékek előző meccse volt a téma. Nem véletlenül, hiszen a City menedzsere, Pep Guardiola nehezen viselte a Newcastle elleni 2-1-es bajnoki vereséget, és ezt nem is titkolta.

Magyar Nemzet
2025. 11. 25. 6:17
Guardiola azzal védte magát, hogy ő sem tökéletes Fotó: PAUL ELLIS Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nagy lehetőség kapujában állt a Manchester City a Premier League 12. fordulója előtt: ha győz a Newcastle otthonában, az Arsenal pedig elbukja a Tottenham Hotspur elleni rangadót, akkor egy pontra feljöhetett volna a listavezetőre. Ám ennek éppen az ellenkezője történt, Pep Guardiola csapata 2-1-re kikapott, míg az Ágyúsok 4-1-re hozták a Spurs elleni meccset, és hét pontra leszakították magukról az égszínkékeket, akiket ráadásul már a Chelsea is megelőz.

Haalandék nem bírtak a Newcastle-lel, Guardiola nem erre számított
Haalandék nem bírtak a Newcastle-lel, Guardiola nem erre számított (Fotó: NurPhoto/MI NEWS)

A Manchester City edzője kijött a sodrából

Guardiola és játékosai nehezen viselték a vereséget. Gianluigi Donnarumma Joelintonnal kapott össze. Az olasz kapus Harvey Barnes győztes gólja miatt dühöngött, szerinte szabálytalanságot követtek el ellene a Newcastle szögleténél, mégis megadták a találatot. Maga Guardiola pedig előbb Bruno Guimaraesszel rúgta össze a port, majd Samuel Barrott játékvezetőt is kiosztotta. De a hab a tortán az volt, amikor egy kamerát odébbtolt, az operatőr fejhallgatóját pedig lehúzta, hogy a férfi biztosan hallja, ahogy beolvasott neki.

Guardiola sem tökéletes

Nehezen magyarázható jelenetsor, amelyet pár nap alatt nem lehet elfelejteni. A történtek természetesen még a keddi, Bayer Leverkusen elleni Bajnokok Ligája-mérkőzés (21.00) előtt is témát szolgáltattak, és a találkozót megelőző sajtótájékoztatón megkérdezték Guardiolától, mi vezetett a cselekedeteihez. A katalán menedzser elnézést kért a történtekért.

– Bocsánatot kérek. Zavarban vagyok és szégyellem, amit tettem. Nekem sem tetszik, azonnal bocsánatot is kértem. Az vagyok, aki vagyok, még ezer mérkőzés után sem vagyok tökéletes ember, óriási hibákat követek el. Ami biztos, hogy mindig megvédem a csapatomat és a klubomat – szögezte le Guardiola, aki tart attól, ilyen teljesítménnyel ismét trófeák nélkül maradhat a Manchester City. – Úgy tapasztaltam, hogy 98 vagy 100 pontot kell gyűjtened ahhoz, hogy megnyerd a Premier League-et, egyébként nem leszel bajnok. Négy meccset elveszítettünk a tizenkettőből, sokat kell fejlődnünk.

Premier League – ahol senki sincs biztonságban!
A világ legintenzívebb bajnokságában idén sincs üresjárat: a bajnok Liverpool és a Manchester United botladozásai is bizonyítják, hogy Angliában bárki képes legyőzni bárkit. Egy váratlan gól, egy kihagyott ziccer – és máris borul a papírforma. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a legnagyobb sztárok között küzd hétről hétre a Premier League futballszentélyeiben, ahol minden forduló új történetet ír. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak az angol rangadók – tippelj, és éld át a futball legkeményebb bajnokságának hangulatát!

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt! 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekűrállomás

Miért esett le Ferinél a biciklilánc?

Bánó Attila avatarja

A nemzeti kormány gazdasági és társadalmi eredményeit hosszan lehet sorolni, csak vegyük észre a jót is.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.