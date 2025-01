Dömötör Csaba: Egyértelműnek látszanak az alku körvonalai!

A strasbourgi plenáris ülésen tartott sajtótájékoztatója során Dömötör Csaba EP-képviselő részletesen kitért a mentelmi joggal kapcsolatos ügyekre, ezek között Magyar Péter ügyére is, amelyek szerinte nemcsak kettős mércét tükröznek, hanem politikai alkuk színterévé váltak.

Hangsúlyozta: miközben Magyar Péter botránya kapcsán egyértelmű bűncselekményekről van szó, az érintett foggal-körömmel kapaszkodik mentelmi jogába, amelyet az Európai Néppárt is segít megvédeni.

Dömötör Csaba szerint az Európai Unió intézményei kettős mércét alkalmaznak a mentelmi joggal kapcsolatban. Példaként említette Magyar Péter ügyét, aki egy szórakozóhelyen lopott és a bizonyítékokat megsemmisítette, majd politikai befolyásával próbálja elkerülni a felelősségre vonást.

Ez az ára annak, hogy mindenben igazodik a brüsszeli fősodorhoz

– fogalmazott.

Dömötör élesen bírálta az Európai Parlament szándékait a közösségi média cenzúrájának további szigorításáról is. A képviselő emlékeztetett: Mark Zuckerberg már elismerte, hogy politikai alapú cenzúra működött a Facebookon, ám az Európai Bizottság nem a korrekció irányába lép, hanem még szorosabb ellenőrzést vezetne be, különösen választási időszakokban. „Ez nemcsak a politikusokat érinti, hanem a választókat is, akik szabad információáramlást szeretnének” – hangsúlyozta.

A képviselő kitért a Magyarországról szóló vitára is, amelyet szerinte érdektelenség övezett.

A 127. alkalommal került napirendre Magyarország, de még azok a frakciók sem vettek részt a vitában, akik kezdeményezték

– mondta, hozzátéve, hogy ehelyett fontos kérdéseket, mint a közösségi média cenzúrája vagy az uniós források visszatartásának vizsgálata, nem engedtek napirendre.

A lengyel elnökséget Dömötör Csaba a globalista politika zászlóshajójának nevezte, amely energetikai kérdésekben és Ukrajna NATO- és EU-tagságának támogatásában is irreális terheket róna az európai állampolgárokra. „Miközben a magyar elnökség Európa újbóli naggyá tételéről szólt volna, a lengyel kormány az eszkaláció szószólója” – fogalmazott.

Dömötör Csaba kritizálta a Tisza Párt álláspontját is, amely szerinte Brüsszel globalista politikáját szolgálja ki, miközben Magyarország ellen folyamatosan kezdeményez vitákat.

Borítókép: Dömötör Csaba (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)