Újra lázba hozhatja Magyarországot a női kézilabda-válogatott

A 2024-es női kézilabda Európa-bajnokságon elért harmadik hely akár egy új korszak kezdetét is jelentheti a magyar női kézilabda-válogatott számára. Az a bronzérem csodás teljesítmény után született meg, ma is élénken él az emlékezetben a franciák legyőzése az Eb bronzmeccsén. Az sem véletlen, hogy az Év sportolója választáson a magyar együttes nyerte meg a csapatok versenyét. Ez az eredmény nagyszerű alapokat adhat a most következő két és fél hétre.

Albek Anna, a magyar női kézilabda-válogatott egyik kulcsjátékosa lehet a világbajnokságon

Fotó: Kenneth McDowell

Húsz éve nem járt a legjobb négy között vb-n a magyar női kézilabda-válogatott

Golovin Vlagyimir együttese Szenegál ellen kezdi meg a világbajnokságot, majd Irán és Svájc következik a csoportkörben. Innen egészen biztosan tovább kell jutnia a magyaroknak, a középdöntőben már nehezebb meccsek jönnek, ott találkozhatunk a dánokkal. A magyar szövetség a legjobb hat közé jutást tűzte ki célul, ez a feladat jó játékkal teljesíthető.

