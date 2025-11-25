Rendkívüli

Újra lázba hozhatja Magyarországot a női kézilabda-válogatott

Lesz-e olyan csapat, amely meg tudja állítani Norvégiát? Húsz év után bejut-e a magyar női kézilabda-válogatott a világbajnokság legjobb négy együttese közé? Ez a két legfontosabb kérdés két nappal a magyarok első vb-mérkőzése előtt, amelyet Szenegál ellen vívnak meg Hollandiában.

Lantos Gábor
2025. 11. 25. 5:50
A 2024-es női kézilabda Európa-bajnokságon elért harmadik hely akár egy új korszak kezdetét is jelentheti a magyar női kézilabda-válogatott számára. Az a bronzérem csodás teljesítmény után született meg, ma is élénken él az emlékezetben a franciák legyőzése az Eb bronzmeccsén. Az sem véletlen, hogy az Év sportolója választáson a magyar együttes nyerte meg a csapatok versenyét. Ez az eredmény nagyszerű alapokat adhat a most következő két és fél hétre.

Albek Anna, a magyar női kézilabda-válogatott egyik kulcsjátékosa lehet a világbajnokságon
Fotó: Kenneth McDowell

Húsz éve nem járt a legjobb négy között vb-n a magyar női kézilabda-válogatott

Golovin Vlagyimir együttese Szenegál ellen kezdi meg a világbajnokságot, majd Irán és Svájc következik a csoportkörben. Innen egészen biztosan tovább kell jutnia a magyaroknak, a középdöntőben már nehezebb meccsek jönnek, ott találkozhatunk a dánokkal. A magyar szövetség a legjobb hat közé jutást tűzte ki célul, ez a feladat jó játékkal teljesíthető.

Nézze meg a Rapid Sport adását, ahol a magyar együttes esélyeiről és a világbajnokságról is beszélgettünk.

 

