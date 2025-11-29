testületMunkásőr Emléktársaságszervezet

Kommunisták és munkásőrök is gratuláltak Ruszin-Szendi Romulusznak

A szervezet, amely magát a hajdani Munkásőrség hagyományőrzőjeként határozza meg, hivatalos közleményben gratulált Ruszin-Szendi Romulusznak országgyűlési képviselőjelöltté választásához. Üzenetükben jó egészséget és kitartást kívántak a volt vezérkari főnöknek.

Magyar Nemzet
2025. 11. 29. 19:20
Ruszin-Szendi Romulusz egykori altábornagy Forrás: You Tube
A Munkásőr Emléktársaság közleményben gratulált Ruszin-Szendi Romulusz altábornagynak, Magyarország korábbi vezérkari főnökének, amiért országgyűlési képviselőjelöltté választották.

A szervezet magát az egykori fegyveres testület, a Munkásőrség hagyományőrzőjeként határozza meg, és üzenetében „Erőt, egészséget!” kívánt a frissen megválasztott jelöltnek.

A közleményt a Munkásőr Emléktársaság szignózta.

A magát hagyományőrzőként meghatározó szervezet nem hagy kétséget afelől, hogy mit gondol a világról, az Ellenforradalom 1956 elnevezésű közösségi oldalán tett bejegyzések tanúsága szerint folyamatosan megemlékezik az 1990 előtti kommunista világ hazai és nemzetközi ünnepeiről, évfordulóiról. Aktivistáik munkásőr-egyenruhában koszorúzzák meg Kádár János sírját, emlékeznek meg minden október 30-án a pártház 1956-os ostromakor meglincselt AVH-sokról, 1919-es mártírokról, elesett vöröskatonákról, kommunista partizánokról. 

Borítókép: Ruszin-Szendi Romulusz (Forrás You Tube) 


