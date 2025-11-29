Kommunisták és munkásőrök is gratuláltak Ruszin-Szendi Romulusznak

A szervezet, amely magát a hajdani Munkásőrség hagyományőrzőjeként határozza meg, közösségi oldalán egy hivatalos közleményben gratulált Ruszin-Szendi Romulusznak országgyűlési képviselőjelöltté választásához. Üzenetükben jó egészséget és kitartást kívántak a volt vezérkari főnöknek.

A magát hagyományőrzőként meghatározó szervezet nem hagy kétséget afelől, hogy mit gondol a világról, az Ellenforradalom 1956 elnevezésű közösségi oldalán tett bejegyzések tanúsága szerint folyamatosan megemlékezik az 1990 előtti kommunista világ hazai és nemzetközi ünnepeiről, évfordulóiról. Aktivistáik munkásőr-egyenruhában koszorúzzák meg Kádár János sírját, emlékeznek meg minden október 30-án a pártház 1956-os ostromakor meglincselt AVH-sokról, 1919-es mártírokról, elesett vöröskatonákról, kommunista partizánokról.