Nem tud elszakadni Orbán Viktortól a Tisza Párt elnöke + videó

Magyar Péter beszédeiben többet emlegeti a magyar miniszterelnököt, mint bárkit vagy bármi mást.

2025. 11. 29. 18:35
Fotó: Ladóczki Balázs
Vicces összeállítást közölt Magyar Péter Nyíregyházán tartott beszédéből Bohár Dániel. A riporter által összevágott videóból jól látszik, hogy a Tisza Párt elnökének mai beszédében is Orbán Viktor volt a középpontban. 

Mint ismert, Magyar Péter minden beszédében, országjáró fórumán külön fejezeteket szentel Orbán Viktornak. A Tisza Párt elnöke ugyanis legtöbbször úgy igyekszik az újságok címlapjaira kerülni, hogy rágalmazza, támadja vagy pedig vitára hívja a miniszterelnököt. Sőt, néhány héten át egy Orbán Viktor-kartonfigurát is magával vitt vidéki fórumaira, amivel egyoldalú „vitát” folytatott. 

Borítókép: Magyar Péter Nyíregyházán (Fotó: Ladóczki Balázs)

