Nem tud elszakadni Orbán Viktortól a Tisza Párt elnöke + videó

Vicces összeállítást közölt Magyar Péter Nyíregyházán tartott beszédéből Bohár Dániel. A riporter által összevágott videóból jól látszik, hogy a Tisza Párt elnökének mai beszédében is Orbán Viktor volt a középpontban.

Mint ismert, Magyar Péter minden beszédében, országjáró fórumán külön fejezeteket szentel Orbán Viktornak. A Tisza Párt elnöke ugyanis legtöbbször úgy igyekszik az újságok címlapjaira kerülni, hogy rágalmazza, támadja vagy pedig vitára hívja a miniszterelnököt. Sőt, néhány héten át egy Orbán Viktor-kartonfigurát is magával vitt vidéki fórumaira, amivel egyoldalú „vitát” folytatott.