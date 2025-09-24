Slot részrehajló Szoboszlai ellen? Ezen is múlhat, ki lesz a Liverpool csapatkapitánya

Szoboszlai Dominik 2023 nyarán lett a Liverpool futballistája, amikor az angol klub 70 millió eurót fizetett érte a Lipcsének. Akkor öt évre írt alá, a jelenlegi szerződése 2028-ig érvényes. Ez nem indokolná a hosszabbítást, az viszont igen , hogy Szoboszlai az elmúlt két évben fokozatosan egyre fontosabb játékosa lett a csapatnak, a mostani idényben pedig már egyértelműen Arne Slot egyik legfontosabb vezére – és még mindig csak 24 éves. Szoboszlai nagy érték, ezt a Liverpool vezetői is jól tudják, ezért kínálhatnak neki új szerződést , nyilván a jelenleginél jobb feltételekkel. És talán egy vonzó perspektívával: két év múlva ő lehetne Virgil van Dijk utódjaként a Liverpool csapatkapitánya?

Szoboszlai a küszöbön álló új szerződéssel már most, a megbecsültség terén is abba a körbe emelkedhet, amelyben a teljesítménye alapján már ott a helye: a Liverpool legfontosabb játékosai közé. Nem véletlen, hogy Arne Slot a Southampton elleni kedd esti Ligakupa-meccsre pihenőt adott a magyar középpályásnak, hiszen addig Szoboszlai egy percet sem hiányzott a pályáról az idényben – ugyanezt rajta kívül csak Van Dijk, Alisson Becker és Mohamed Szalah mondhatta el magáról a keretben. Immáron velük van egy szinten.

Szoboszlai a Liverpool csapatkapitánya lehet?

Angliában a szerződéshosszabbítás megszellőztetése mellett azt is állították, hogy a Liverpool úgy tekint Szoboszlaira, mint a klub jövőbeni potenciális csapatkapitányára. Első hallásra merész jóslatnak tűnhet, de ha jobban belegondolunk, egyáltalán nem elképzelhetetlen.

Jelen pillanatban így fest a Liverpool csapatkapitányi hierarchiája sorrendben:

Virgil van Dijk (34, 2027)

Andy Robertson (31, 2026)

Alisson Becker (32, 2027)

Mohamed Szalah (33, 2027)

A zárójelben szereplő számok fontosak: az első az adott játékos életkorát, a második a jelenlegi szerződésének lejártát jelöli. Ebből jól látszik, hogy a Liverpool „felkent” kapitányai jó eséllyel két év múlva búcsúznak, hiszen már most is túl vannak a harmincon.

Egészen idén nyárig Trent Alexander-Arnold számított a jövő csapatkapitányának az Anfielden, hiszen a 26 éves klasszis a város szülötte, hamisítatlan Scouser és Liverpool-nevelés, minden megvolt benne, ami Steven Gerrard-szerű, a szurkolók szemében is tökéletes vezérré tette volna. Csakhogy Alexander-Arnold úgy döntött, hogy új kihívást keres, és a Real Madridba igazolt.