Slot részrehajló Szoboszlai ellen? Ezen is múlhat, ki lesz a Liverpool csapatkapitánya

Angliából indult a hír, amely idehaza is megerősítést nyert, hogy a Liverpool szerződést hosszabbítana Szoboszlai Dominikkal. A konkrét tárgyalások még nem kezdődtek meg, de a klub részéről már történt jelzés az ügyben. Angliában azt is állítják, hogy a Liverpool úgy tekint Szoboszlai Dominikra, mint a jövő potenciális csapatkapitányára. Megvizsgáltuk, hogy ennek mekkora valóságalapja lehet. Röviden: nagy. Kicsit hosszabban: Cody Gakpo lehet Szoboszlai nagy riválisa, így Arne Slot nehéz helyzetbe kerülhet, mert részrehajló lehet.

Magyar Nemzet
2025. 09. 24. 5:35
Szoboszlai Dominik lehet a Liverpool csapatkapitánya Virgil van Dijk után Fotó: Peter Byrne Forrás: PA Wire
Szoboszlai Dominik 2023 nyarán lett a Liverpool futballistája, amikor az angol klub 70 millió eurót fizetett érte a Lipcsének. Akkor öt évre írt alá, a jelenlegi szerződése 2028-ig érvényes. Ez nem indokolná a hosszabbítást, az viszont igen , hogy Szoboszlai az elmúlt két évben fokozatosan egyre fontosabb játékosa lett a csapatnak, a mostani idényben pedig már egyértelműen Arne Slot egyik legfontosabb vezére – és még mindig csak 24 éves. Szoboszlai nagy érték, ezt a Liverpool vezetői is jól tudják, ezért kínálhatnak neki új szerződést , nyilván a jelenleginél jobb feltételekkel. És talán egy vonzó perspektívával: két év múlva ő lehetne Virgil van Dijk utódjaként a Liverpool csapatkapitánya?

Két év múlva Szoboszlai Dominik lehet a Liverpool csapatkapitánya
Két év múlva akár Szoboszlai Dominik is lehet a Liverpool csapatkapitánya. Fotó: Kobie Abbott /Sport Press Photo via ZUMA Press

Szoboszlai a küszöbön álló új szerződéssel már most, a megbecsültség terén is abba a körbe emelkedhet, amelyben a teljesítménye alapján már ott a helye: a Liverpool legfontosabb játékosai közé. Nem véletlen, hogy Arne Slot a Southampton elleni kedd esti Ligakupa-meccsre pihenőt adott a magyar középpályásnak, hiszen addig Szoboszlai egy percet sem hiányzott a pályáról az idényben – ugyanezt rajta kívül csak Van Dijk, Alisson Becker és Mohamed Szalah mondhatta el magáról a keretben. Immáron velük van egy szinten.

Szoboszlai a Liverpool csapatkapitánya lehet?

Angliában a szerződéshosszabbítás megszellőztetése mellett azt is állították, hogy a Liverpool úgy tekint Szoboszlaira, mint a klub jövőbeni potenciális csapatkapitányára. Első hallásra merész jóslatnak tűnhet, de ha jobban belegondolunk, egyáltalán nem elképzelhetetlen.

Jelen pillanatban így fest a Liverpool csapatkapitányi hierarchiája sorrendben:

  • Virgil van Dijk (34, 2027)
  • Andy Robertson (31, 2026)
  • Alisson Becker (32, 2027)
  • Mohamed Szalah (33, 2027)

A zárójelben szereplő számok fontosak: az első az adott játékos életkorát, a második a jelenlegi szerződésének lejártát jelöli. Ebből jól látszik, hogy a Liverpool „felkent” kapitányai jó eséllyel két év múlva búcsúznak, hiszen már most is túl vannak a harmincon.

Egészen idén nyárig Trent Alexander-Arnold számított a jövő csapatkapitányának az Anfielden, hiszen a 26 éves klasszis a város szülötte, hamisítatlan Scouser és Liverpool-nevelés, minden megvolt benne, ami Steven Gerrard-szerű, a szurkolók szemében is tökéletes vezérré tette volna. Csakhogy Alexander-Arnold úgy döntött, hogy új kihívást keres, és a Real Madridba igazolt.

Ha pedig végignézünk a jelenlegi kereten, a máris 100 Liverpool-meccsen szereplő Szoboszlai egyértelműen esélyes lehet a csapatkapitányi posztra két év múlva.

A jelenlegi alapemberek közül a francia válogatott középső védő, Ibrahima Konaté és a holland válogatott, Cody Gakpo régebb óta tagja a csapatnak, de előbbi távozása napirenden van (a szerződése jövőre lejár). Utóbbi már kemény dió. 

Gakpo fél évvel Szoboszlai előtt érkezett 2023 januárjában, már 135 meccse van a csapat színeiben, és ő a nyáron írt alá új, 2030-ig szóló szerződést, amit a magyar is kaphat.

Ennek örömére a Liverpool hivatalos oldala interjút is készített vele, amiben talán nem véletlenül tértek ki arra is, hogy korábban igen fiatalon volt már a PSV Eindhoven csapatkapitánya. A 26 éves Gakpo ráadásul óhatatlanul előnyt élvezhet Arne Slotnál, aki hollandként részrehajló lehet honfitársa iránt, noha az idénybeli teljesítményével elégedetlenek a szurkolók.

Rajtuk kívül az alapemberek közül Alexis Mac Allister és Ryan Gravenberch jöhetne még számításba, akik Szoboszlaival együtt érkeztek 2023 nyarán, de a magyar vezetői képességei erősebbnek tűnnek, és nagy előnye, hogy velük ellentétben a nemzeti csapat kapitánya, így máris komoly tapasztalata van ebben a szerepben – Marco Rossi már 2022-ben megtette a magyar válogatott csapatkapitányának őt.

Mi a helyzet Liverpool helyi kedvencével?

Ha a Liverpoolhoz való kötődést vesszük alapul, akkor Curtis Jones lenne az egyértelműbb választás, aki Liverpool szülötte, a klub neveltje, angol válogatott és már 2018 óta az első keret tagja. Csakhogy a Szoboszlaival egyidős Jones jelenleg nem alapember, Florian Wirtz nyári leigazolásával nehéz helyzetbe került, a Premier League első öt fordulójában csak egyszer állította őt a kezdőbe Arne Slot.

A 45 millió eurós értékű Jones szerződése 2027-ig érvényes, és ha ebben az idényben állandósul a mostani szorult helyzete, akár már jövő nyáron felvetődhet a távozása, ahogy az nemrég az Aston Villához kerülő Harvey Elliott esetében is történt.

Így aztán ha most kellene megmondani, hogy két év múlva ki lehet a Liverpool csapatkapitánya, amikor jó eséllyel Van Dijk, Robertson, Szalah és Alisson sem lesz már a csapatban, akkor Szoboszlai egy nagyon erős jelöltnek tűnik Cody Gakpo mellett.

 

 

