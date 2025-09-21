Egy játékos szúrja a Liverpool-szurkolók szemét – nem az, akire sokan gondolnának

Az Angol Szuperkupában való vereséget óta minden meccsen begyűjtötte a három pontot a Liverpool, amely zsinórban hat győzelemnél tart (öt a Premier League-ben, egy a Bajnokok Ligájában). A csapat a nyári játékosmozgás után még formálódik, nehézkesen, utolsó pillanatos gólokkal nyeri meg a mérkőzéseit, de már a hét közben az Atlético Madrid ellen és szombaton az Everton elleni városi derbin is látszott, hogy lassan kezd összeállni a játék.

Alexander Isak egyre több játéklehetőséget kaphat Liverpoolban (Fotó: NurPhoto/Jose Breton)

Florian Wirtz teljesítménye is egyre javul. A német középpályásra nagy figyelem hárult, nem véletlenül, hiszen a Liverpool a nyáron – akkor még – rekordot jelentő összegért vette meg őt, de az angliai időszaka első heteiben nem tudta igazolni, hogy megérte 125 millió eurót kiadni érte. Wirtz produkciójára ugyanakkor megvan a magyarázat, maga a vezetőedző, Arne Slot is elmondta, hogy nehéz beilleszkedni egy új környezetbe, amikor valaki először külföldre költözik, ráadásul új klubnál egy új játékrendszerrel kell megismerkednie.

Gakpónak a kispadon a helye?

A Vörösök szurkolói nem is őt vették elő a Liverpool Everton ellen 2-1-re megnyert bajnokija után, hanem olyasvalakit, aki már jól ismeri a légkört, hiszen 2023 januárja óta a klub játékosa. Ő Cody Gakpo, akitől emlékezetes megmozdulást nemigen láthattunk még az idényben. Az Everton ellen is a kezdőcsapat tagja volt, de már a 61. percben lecserélte őt Slot.

Ezek után a drukkerek a közösségi médiában üzenték meg a menedzsernek, hogy ideje lenne kitennie a kezdőcsapatból a haloványan teljesítő honfitársát, és inkább csináljon helyet az idényt új szerzeményként remekül kezdő Hugo Ekitikének, illetve a rekordigazolásnak, Alexander Isaknak.

Íme néhány szurkolói vélemény a sok közül:

„Meg kell találnunk a módját, hogy Hugo és Isak is egyszerre pályán lehessen. Gakpóhoz nem illik a mostani játékstílusunk.”

„Egyértelmű, hogy Cody Gakpo a leggyengébb láncszem ebben az erős Liverpoolban. Ekitiké bizonyította a kvalitásait, úgyhogy amikor Isak formába lendül, a franciának (Ekitiké – a szerk.) kell a szélen játszania, Gakpo pedig a kispadra szorul.”

Míg mások olyan véleményeket fogalmaztak meg, hogy nem értik meg, miért kap játéklehetőséget az elvétve pályára lépő Federico Chiesa helyett. Már csak azért is, mert a holland szélső egyetlen bevált mozdulatát, amikor befelé cselez, kiismerték az ellenfelek.

Isak és Ekitiké egyszerre a pályán a Liverpoolban?

Az Everton elleni derbi előtt maga Slot is elismerte, hogy ő maga sokat vacillál a megoldáson, hogy Ekitiké és Isak egyszerre a pályán lehessen.