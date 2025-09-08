Cristiano Ronaldo csúnyán nézett magyar ellenfelére, utoljára játszhat hazánkban

Cristiano Ronaldovb-selejtezőmagyar válogatott

Húsz évvel ezelőtt futballozott először Magyarországon minden idők legjobb góllövője. Cristiano Ronaldo 2005-ben még csak húszéves tehetség volt, amikor a Manchester United színeiben a DVSC elleni Bajnokok Ligája-selejtezőn először játszott Budapesten. Halmosi Péter azon a meccsen is játszott ellene, és neki volt egy afférja is a portugál sztárral, aki csúnyán nézett rá. Magyar ellenfele szerint Ronaldo a rossz hírével ellentétben nem nagyképű. Immáron 40 évesen talán utoljára futballozhat hazánkban a magyar–portugál vb-selejtezőn kedden.

2025. 09. 08. 5:00
Cristiano Ronaldo talán utoljára lép pályára Magyarországon tétmeccsen Fotó: BERNADETT SZABO Forrás: POOL
Az Írország elleni szombati mérkőzés után máris a következő feladatról kell beszélni, Marco Rossi magyar válogatottja kedden Portugália ellen folytatja a 2026-os világbajnokság selejtezőit. A Puskás Arénában a csoport favoritjánál pályára léphet Cristiano Ronaldo is, a futballtörténelem egyik legjobb játékosa, de az biztos, hogy minden idők legjobb góllövője. Ronaldo ma már 40 éves, a koránál fogva talán ez lehet az utolsó fellépése Magyarországon. Az elsőre pedig éppen húsz évvel ezelőtt került sor – ezt is felelevenítjük.

Cristiano Ronaldo 2021-ben két gólt is lőtt a magyar válogatott ellen a Puskás Arénában
Cristiano Ronaldo 2021-ben két gólt lőtt a magyar válogatott ellen a Puskás Arénában. Fotó: ALEX PANTLING/POOL

2005-ben Cristiano Ronaldo már két éve a Manchester United labdarúgója volt, de akkor még nem ő volt a csapat legnagyobb sztárja, Paul Scholes, Ryan Giggs vagy éppen Ruud van Nistelrooy mellett még csak egy nagy tehetség volt a sorban. 

Jellemző volt, hogy az akkor húszéves portugál a BL-selejtező harmadik fordulójában a DVSC elleni első, Old Traffordon lejátszott meccsen lőtte az első nemzetközi kupagólját, amit így egy magyar kapus, Csernyánszki Norbert kapott.

Azt a találkozót hazai pályán 3-0-ra hozta le az MU, így a magyarországi visszavágónak nem sok tétje maradt. A meccset nem Debrecenben, hanem Budapesten rendezték a régi Puskás Ferenc Stadionban, ahol Ronaldo először lépett pályára hazánkban. 2005. augusztus 24-én kezdőként végig a pályán volt a DVSC ellen, a Manchester United újra 3-0-ra győzött, a portugál pedig adott egy gólpasszt.

„Veszekedtünk, talán visszaszóltam neki, ő meg csúnyán nézett rám”

Húsz éve, Ronaldo első magyarországi meccsén ott volt a pályán ellene Halmosi Péter is, aki összesen négyszer futballozott a világklasszis ellen. Kétszer az említett, MU elleni BL-selejtezőkön, egyszer a Hull City színeiben a Premier League-ben, egyszer pedig a magyar válogatottban egy 2009-es Portugália elleni meccsen. Utóbbin ráadásul balhátvédet játszott, így szemtől szemben fogta Ronaldót.

Készült rólunk egy fotó, amelyen úgy tűnik, hogy veszekszünk, visszaszólok neki, ő meg csúnyán néz rám – mesélte lapunknak a korábbi 35-szörös válogatott Halmosi Péter. – Valószínűleg a meccs hevében válthatta ki valami ezt a jelenetet, mert nem emlékszem arra, hogy min vitáztunk, vagy hogy nagyképűen viselkedett volna. Egyáltalán nem volt jellemző rá a „ki, ha én nem” hozzáállás, nem éreztette, hogy több lenne nálam.

Halmosi szerint téves az a kép Ronaldóról, miszerint arrogáns vagy nagyképű, és ezt egy angliai csapattársa is megerősítette neki, aki közelről ismerte a sztárt.

– A Hullban volt egy csapattársam, Manucho, egy angolai srác, akivel jóban voltam – folytatta Halmosi. – Ő a Manchester Unitedtől került hozzánk kölcsönbe, és onnan személyesen ismerte Ronaldót. Mivel mindkettejüknek a portugál volt az anyanyelve, barátok voltak. Többször megesett, hogy Manucho volt a szobatársam, és mellettem beszélt telefonon Ronaldóval. Tehát kapcsolatban voltam valakivel, aki tényleg jól ismerte őt. Manucho mindig azt mondta, hogy a médiában élő kép, ami szerint nagyképű lenne, nem igaz Ronaldóról, mert nagyon közvetlen, kedves és segítőkész.

Ronaldo legutóbbi meccse Magyarországon a 2021-es Eb-n:

És ő a világfutball egyik legnagyobb legendája is. Ha objektívek akarunk lenni, akkor annyi számokkal alátámasztva is kijelenthető, hogy minden idők legjobb góllövője.

Minden idők legtöbb gólt szerző futballistái:

  1. Cristiano Ronaldo 940 gól 
  2. Lionel Messi 879
  3. Pelé 762
  4. Romário 756
  5. Puskás Ferenc 725

Cristiano Ronaldo utoljára játszhat Magyarországon?

Erre csak tippelhetünk jelenleg, de most valószínűnek tűnik, hogy nem lesz több magyarországi fellépése a keddi vb-selejtező után. Klubszinten a szaúdi al-Nasszr játékosaként nincs esélye hazánkban játszani, a portugál válogatottal pedig a budapesti meccs után jelenleg nem látszik újabb találkozó, amelyen hazánkban láthatnánk.

Mivel Ronaldo már 40 éves, könnyen elképzelhető, hogy a válogatott-pályafutását a 2026-os vb után lezárhatja. Ha pedig így tesz, akkor talán a keddi lehet az utolsó magyarországi meccse.

Ronaldo egyébként kifejezetten eredményes a magyar csapatok ellen. Legutóbb a 2021-ben megrendezett Európa-bajnokságon játszott Budapesten, akkor már az új Puskás Arénában, és két góllal szomorította a magyar szurkolókat Portugália 3-0-s győzelmekor Marco Rossi válogatottja ellen.

Ronaldo meccsei magyar csapatok ellen:

  • 2005. augusztus 09., Manchester United–DVSC 3-0, 1 gól/0 gólpasszű
  • 2005. augusztus 24., DVSC–Manchester United 0-3, 0/1
  • 2009. szeptember 09., Magyarország–Portugália 0-1, 0/0
  • 2009. október 10., Portugália–Magyarország 3-0, 0/1
  • 2016. június 22., Magyarország–Portugália 3-3, 2/1
  • 2017. március 25., Portugália–Magyarország 3-0, 2/0
  • 2017. szeptember 3., Magyarország–Portugália 0-1, 0/1
  • 2020. november 4., Ferencváros–Juventus 1-4, 0/1
  • 2020. november 24., Juventus–Ferencváros 2-1, 1/0
  • 2021. június 15., Magyarország–Portugália 0-3, 2/0

