Cristiano Ronaldo csúnyán nézett magyar ellenfelére, utoljára játszhat hazánkban

Az Írország elleni szombati mérkőzés után máris a következő feladatról kell beszélni, Marco Rossi magyar válogatottja kedden Portugália ellen folytatja a 2026-os világbajnokság selejtezőit. A Puskás Arénában a csoport favoritjánál pályára léphet Cristiano Ronaldo is, a futballtörténelem egyik legjobb játékosa, de az biztos, hogy minden idők legjobb góllövője. Ronaldo ma már 40 éves, a koránál fogva talán ez lehet az utolsó fellépése Magyarországon. Az elsőre pedig éppen húsz évvel ezelőtt került sor – ezt is felelevenítjük.

Cristiano Ronaldo 2021-ben két gólt lőtt a magyar válogatott ellen a Puskás Arénában. Fotó: ALEX PANTLING/POOL

2005-ben Cristiano Ronaldo már két éve a Manchester United labdarúgója volt, de akkor még nem ő volt a csapat legnagyobb sztárja, Paul Scholes, Ryan Giggs vagy éppen Ruud van Nistelrooy mellett még csak egy nagy tehetség volt a sorban.

Jellemző volt, hogy az akkor húszéves portugál a BL-selejtező harmadik fordulójában a DVSC elleni első, Old Traffordon lejátszott meccsen lőtte az első nemzetközi kupagólját, amit így egy magyar kapus, Csernyánszki Norbert kapott.

Azt a találkozót hazai pályán 3-0-ra hozta le az MU, így a magyarországi visszavágónak nem sok tétje maradt. A meccset nem Debrecenben, hanem Budapesten rendezték a régi Puskás Ferenc Stadionban, ahol Ronaldo először lépett pályára hazánkban. 2005. augusztus 24-én kezdőként végig a pályán volt a DVSC ellen, a Manchester United újra 3-0-ra győzött, a portugál pedig adott egy gólpasszt.

„Veszekedtünk, talán visszaszóltam neki, ő meg csúnyán nézett rám”

Húsz éve, Ronaldo első magyarországi meccsén ott volt a pályán ellene Halmosi Péter is, aki összesen négyszer futballozott a világklasszis ellen. Kétszer az említett, MU elleni BL-selejtezőkön, egyszer a Hull City színeiben a Premier League-ben, egyszer pedig a magyar válogatottban egy 2009-es Portugália elleni meccsen. Utóbbin ráadásul balhátvédet játszott, így szemtől szemben fogta Ronaldót.

– Készült rólunk egy fotó, amelyen úgy tűnik, hogy veszekszünk, visszaszólok neki, ő meg csúnyán néz rám – mesélte lapunknak a korábbi 35-szörös válogatott Halmosi Péter. – Valószínűleg a meccs hevében válthatta ki valami ezt a jelenetet, mert nem emlékszem arra, hogy min vitáztunk, vagy hogy nagyképűen viselkedett volna. Egyáltalán nem volt jellemző rá a „ki, ha én nem” hozzáállás, nem éreztette, hogy több lenne nálam.

Halmosi szerint téves az a kép Ronaldóról, miszerint arrogáns vagy nagyképű, és ezt egy angliai csapattársa is megerősítette neki, aki közelről ismerte a sztárt.

– A Hullban volt egy csapattársam, Manucho, egy angolai srác, akivel jóban voltam – folytatta Halmosi. – Ő a Manchester Unitedtől került hozzánk kölcsönbe, és onnan személyesen ismerte Ronaldót. Mivel mindkettejüknek a portugál volt az anyanyelve, barátok voltak. Többször megesett, hogy Manucho volt a szobatársam, és mellettem beszélt telefonon Ronaldóval. Tehát kapcsolatban voltam valakivel, aki tényleg jól ismerte őt. Manucho mindig azt mondta, hogy a médiában élő kép, ami szerint nagyképű lenne, nem igaz Ronaldóról, mert nagyon közvetlen, kedves és segítőkész.