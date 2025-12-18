Előre kitervelten, aljas indokból, különös kegyetlenséggel: ötvenegyszer szúrta meg az ápolónőt a mezőberényi férfi

A férfi irigyelte, hogy a nő jó egzisztenciával rendelkezik. A gyilkosság előtt nem sokkal azt is megtudta, hogy párkapcsolatot létesített az italbolt egyik vendégével. Elhatározta tehát, hogy megöli a kiszolgálót, aki a helyi idősek otthonában is dolgozott ápolóként, majd végez magával is – olvasható a közleményben.

Tavaly június 7-én reggel a táskájába tett egy 22 centiméter pengehosszúságú kést, majd az italboltba ment. Nem sokkal 11 óra előtt, amikor a lány a raktárban pakolt, a férfi bement a pult mögé, majd 51 alkalommal megszúrta az áldozatot.

Ezután a férfi több alkalommal magát is hasba szúrta. A helyszínre érkező mentők az elkövető életét megmentették, azonban a nő a helyszínen meghalt.