Káosz Brüsszelben, már könnygázt is bevetettek a tüntető gazdák ellen + videó

Előre kitervelten, aljas indokból, különös kegyetlenséggel: ötvenegyszer szúrta meg az ápolónőt a mezőberényi férfi

Jogerősen bűnösnek mondtak ki és életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítéltek egy férfit, aki 2024 júniusában ötvenegy késszúrással végzett egy fiatal pultoslánnyal – tájékoztatott a Gyulai Törvényszék.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 18. 12:04
illusztráció Forrás: Shutterstock
Az ítélet szerint a most 49 éves férfi előre kitervelten, aljas indokból, különös kegyetlenséggel követte el a gyilkosságot. A bíróság a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét kizárta, a férfit tíz évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától is – írták közleményben.

A férfi évek óta egyedül élt áramszolgáltatás nélküli házában Mezőberényben, és a szabadidejében gyakran tartózkodott abban a helyi italboltban, ahol a lány felszolgálóként dolgozott. Beleszeretett a fiatal nőbe, de nem mert neki udvarolni az anyagi helyzete és a nagy korkülönbség miatt. Ennek ellenére gyakran fantáziált róla, azonban a vendégkiszolgáláson túlmenően nem kerültek kapcsolatba egymással.

A férfi irigyelte, hogy a nő jó egzisztenciával rendelkezik. A gyilkosság előtt nem sokkal azt is megtudta, hogy párkapcsolatot létesített az italbolt egyik vendégével. Elhatározta tehát, hogy megöli a kiszolgálót, aki a helyi idősek otthonában is dolgozott ápolóként, majd végez magával is – olvasható a közleményben.

Tavaly június 7-én reggel a táskájába tett egy 22 centiméter pengehosszúságú kést, majd az italboltba ment. Nem sokkal 11 óra előtt, amikor a lány a raktárban pakolt, a férfi bement a pult mögé, majd 51 alkalommal megszúrta az áldozatot.

Ezután a férfi több alkalommal magát is hasba szúrta. A helyszínre érkező mentők az elkövető életét megmentették, azonban a nő a helyszínen meghalt.

 

