Előre kitervelten, aljas indokból, különös kegyetlenséggel: ötvenegyszer szúrta meg az ápolónőt a mezőberényi férfi

Az ítélet szerint a most 49 éves férfi előre kitervelten, aljas indokból, különös kegyetlenséggel követte el a gyilkosságot. A bíróság a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét kizárta, a férfit tíz évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától is – írták közleményben.
A férfi évek óta egyedül élt áramszolgáltatás nélküli házában Mezőberényben, és a szabadidejében gyakran tartózkodott abban a helyi italboltban, ahol a lány felszolgálóként dolgozott. Beleszeretett a fiatal nőbe, de nem mert neki udvarolni az anyagi helyzete és a nagy korkülönbség miatt. Ennek ellenére gyakran fantáziált róla, azonban a vendégkiszolgáláson túlmenően nem kerültek kapcsolatba egymással.
