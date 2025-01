Zenei világok és művészeti formák összefonódása az Átlátszó Hang Újzenei Fesztiválon

Az Átlátszó Hang Újzenei Fesztivál az egymástól merőben eltérő események találkozását ünnepli, ahol minden program egyedi színekkel gazdagítja sokszínűségét. A fesztivál célja továbbra is a kortárs zene érthetővé és közvetlenné tétele. Az idei Polychrome kiadás ugyanakkor új szintre emeli a programokat, a legkülönfélébb zenei világok és művészeti formák összefonódását ünnepelve.

Georgi Sztojanov fellépésével kezdődik a fesztivál. Fotó: Átlátszó Hang Újzenei Fesztivál

Az Átlátszó Hang Újzenei Fesztivál helyszínei és programjai

A BMC koncerttermében, az Opus Jazz Clubban és a Zenei Információs Központ könyvtárában, a Zeneakadémia Solti-termében, a Magyar Zene Házában, a Trafóban, a Fugában, a Nádor teremben, a Műcsarnokban, az OMA-ban és új helyszínként az ISON-ban, partnerintézmények közreműködésével a város különböző pontjain valósulnak meg a programok, amelyek célja, hogy az átláthatatlannak vagy nehezen befogadhatónak tartott zenei irányzatokat közvetlenné és érthetővé tegyék. A zenei értelemben vett „átláthatóság” utalhat olyan darabokra is, amelyekben egyszerre van jelen a hallható és a vizuális réteg újzenei színház vagy újmédia formájában, a fesztivál ezekre is kiemelt figyelmet fordít.

A fesztivál a Zeneakadémia Solti-termében nyit szombat este az Ensemble Trapèze különleges zene-színházi előadásával, amelyben Sztojanov Georgi zeneszerző Prokofjev műveit és levelezését felhasználva egy elveszett balett nyomába ered. Különleges eseménnyel is emlékeznek az idén elhunyt Eötvös Péterre. A Budapest Music Centerben Kalmár András Az utolsó opera című dokumentumfilmjét láthatjuk a Valuska keletkezéséről.

A fesztivál során kiemelkedő nemzetközi együttesek is színpadra lépnek. A fiatal Kollektiv Unruhe a Nádor teremben, míg a NAMES, azaz a New Art and Music Ensemble Salzburg a Trafóban mutatkozik be. A Fuga ad otthont a szlovákiai EnsembleSpectrum koncertjének. A Magyar Zene Házában Illés Márton kurátori és zeneszerzői munkája nyomán a németországi The Monochrome Project trombitaegyüttes Marco Blaauw vezetésével, valamint a Trio Dakoda magyar ütőhangszeres trió együttműködése különleges élményt ígér.

A nemzetközi együttműködésen alapuló Alagút-koncert Fluidian – Emil Gherasim, Szemző Tibor és Gőz László részvételével formabontó zenei kalandra invitál az Opus Jazz Clubban, de a fesztiválon lesz Varga Judit Bécsben élő zeneszerző egész estés Submersus című, gépzongorára komponált művének a bemutatója is.

Számos társművészeti együttműködés is gazdagítja a programot, például Kalmár János Metaxu szobraihoz Szigetvári Andrea együttese teremtett hangzó világot.

A fesztivál különlegessége az eseményekhez kapcsolódó interaktív foglalkozások sora, amelyek minden korosztály számára új befogadói élményeket nyújtanak. A gyerekek számára szervezett zeneszerzés kurzust Remes Zsófia vezeti, de társművészeti eseményként említhetjük a Dargay Marcell kurátor által vezetett Átlátszó Hang filmklubot vagy a Texthibition nemzetközi kiállítás megnyitójának zenei programját. Szintén a fesztivál programjaként nyitja meg kapuit az OMA (Open Music Archive) új galériája is.

Az első Átlátszó Hang Újzenei Fesztivált Horváth Balázs és Gryllus Samu zeneszerzők indították útjára 2014 januárjában a BMC-vel, a Fuga Budapesti Építészeti Központtal, a Trafóval és a Zeneakadémiával együttműködve.