Zenei újdonságok Budapesten

A február 5-ig tartó jubileumi esemény a Budapest Sound Collective Ligeti elágazások című koncertjével veszi kezdetét a Zeneakadémián. Gabriel Dharmoo kanadai zeneszerző és énekes estjén, január 19-én a Magyar Zene Házában, ahol egy képzeletbeli törzs vokális rituáléit mutatja be a művész Anthropologies Imaginaires (A képzelet antropológiája) című interaktív szólódarabja. A BMC ad otthont január 14-én Miroslav Tóth Black Angels Songs című produkciójának, amely a holokauszt névtelen áldozatainak állít emléket. A bécsi Studio Dan és a nyolcvanéves Ladik Katalin költő, performer közös produkciója január 17-én lesz látható a Fonóban, ahol Gryllus Samu számukra komponált darabpárja, a Demilitarizációs tanulmányok hangzik majd el. A Trafóban január 21-én lép fel az sydney-i MN’ Jam Experience ének-elektronika duója, valamint a Gyárfás Attila és Bolcsó Bálint alkotta dob-elektronika páros, amely külön-külön és együtt is játszik majd. A francia Braz Bazar duó Abraz’ouverts című előadása a családoknak is szórakozást nyújthat a Francia Intézetben. A produkcióban együtt szerepel zene, tánc és humor.



A 10. fesztivál mindezek mellett kiállítással, filmvetítéssel és a koncertekhez kapcsolódó beavató foglalkozásokkal is várja az érdeklődőket, betekintést engedve az újzene sokszínű és innovatív világába.



Az Átlátszó Hang Újzenei Fesztivált Horváth Balázs és Gryllus Samu zeneszerzők indították útjára 2014-ben a BMC-vel, a Fugával, a Trafóval és a Zeneakadémiával együttműködésben. A fesztivál célja korunk újító szellemű zenei irányzatainak minél szélesebb spektrumon való bemutatása.

A részletekről a fesztivál honlapja ad tájékoztatást.

Borítókép: Ladik Katalin szerb-magyar költő, színésznő és képzőművész (Forrás: atlatszohang.hu)