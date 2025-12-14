Továbbra is kétarcú a Fradi: ezúttal a Debrecen vitte el a három pontot az Üllői útról

A forduló előtt még első Ferencváros fogadta vasárnap délután a második Debrecen a Groupama Arénában játszotta az NB I. 17. fordulójának rangadóját vasárnap délután. A téli hidegben Robbie Keane felforgatta a Fradi kezdőcsapatát a csütörtöki Rangers elleni 2-1-es Európa-liga-győzelem után, többek között az elmúlt három meccsén betaláló Ötvös Bence a padon kezdett. De mellette a középpályáról Gabriel Kanikovszki, Callum O'Dowda és Cebrails Makreckis is kimaradt a kezdőből, a támadó sorba pedig Lenny Joseph került be Varga Barnabás mellé. A túloldalt pedig a Debrecen kapujába az a Varga Ádám védett, aki a Fraditól érkezett a Lokihoz kölcsönbe.

Remek hangulat mellett kezdődött el az FTC–Debrecen rangadó az NB I-ben Fotó: Kurucz Árpád

FTC–Debrecen: rögtön egy sérülés

Sergio Navarro vezetőedző már a tizedik percben a fejét foghatta, no nem amiatt, mert csapata gólt kapott volna, hanem Szuhodovszki Soma a földön terült el. A 25 éves játékos egyértelműen jelezte, cserélni kell – a novemberi válogatott meccsekre behívót kapó Bárány Donát jött a kispadról.

Az első nagy helyzet a fekete mezes vendégek előtt adódott: Dzsudzsák Balázs szöglete után Batik Bence elé került a labda, de a közeli próbálkozását a kapujából kitörő Gróf Dávid védte. a Fradi első kaput eltaláló lövéséig egészen a 44. percig kellett várni. Cadu jobb oldali beadását Joseph nem tudta rálőni, de ez így volt tökéletes Vargának, akinek a lövését a Debreceni kapus nagy bravúrral védte.

Gól nem született az első félidőben a Groupama Arénában Fotó: Kurucz Árpád

A Debrecen cseréi hozták az első gólt a Groupama Arénában

Keane a második félidőre igyekezte felpörgetni a csapatát, a szünetben Ötvöst cserélte be, majd a 60. percben további hármat változtatott.

Cadu helyett Makreckis

Jonathan Levi helyett Kanikovszki

Joseph helyett pedig Yusuf állt be.

Ez viszont nem hozott változást a Fradi támadójátékába. A Debrecen cseréi viszont nagyon is ültek.

A 74. percben beálló Komáromi György az első megmozdulásából gólpasszt adott a korábban beálló Bárány Donátnak, vezetett a Debrecen a Groupama Arénában (0-1). Noha érdemes hozzátenni, hogy a gólban benne volt Szalai Gábor, aki hatalmasat hibázott a saját kapuja előtt.

Rákapcsolt ezután a Fradi, Varga Barnabás fejesét névrokona, Varga védte a Loki kapuja előtt. Bárány ezután a meccset is eldönthette volna, de Gróf védte a lövését. Az ötperces hosszabbításban a Fradi ment előre, de nagy helyzete már nem adódott.