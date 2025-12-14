NB IFradiDebrecenFTC

Továbbra is kétarcú a Fradi: ezúttal a Debrecen vitte el a három pontot az Üllői útról

Az FTC–Debrecen mérkőzést egy gól döntötte el. A második félidőben a két csere játszott össze, Komáromi György passzát Bárány Donát váltotta gólra, ezzel pedig a Loki is elvitte a három pontot a Groupama Arénából. A címvédő már negyedszerre kapott ki az NB I-ben hazai pályán, miközben az Európa-ligában továbbra is veretlen a csapat. A fordulót így a Győr zárja az élen.

Magyar Nemzet
2025. 12. 14. 16:42
Robbie Keane Varga Barnabást ismét kezdette, de ezúttal sem ő, sem más FTC-játékos nem talált be a vesztes mérkőzésen
Robbie Keane Varga Barnabást ismét kezdette, de ezúttal sem ő, sem más FTC-játékos nem talált be a vesztes mérkőzésen Fotó: Kurucz Árpád
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A forduló előtt még első Ferencváros fogadta vasárnap délután a második Debrecen a Groupama Arénában játszotta az NB I. 17. fordulójának rangadóját vasárnap délután. A téli hidegben Robbie Keane felforgatta a Fradi kezdőcsapatát a csütörtöki Rangers elleni 2-1-es Európa-liga-győzelem után, többek között az elmúlt három meccsén betaláló Ötvös Bence a padon kezdett. De mellette a középpályáról Gabriel Kanikovszki, Callum O'Dowda és Cebrails Makreckis is kimaradt a kezdőből, a támadó sorba pedig Lenny Joseph került be Varga Barnabás mellé. A túloldalt pedig a Debrecen kapujába az a Varga Ádám védett, aki a Fraditól érkezett a Lokihoz kölcsönbe. 

Remek hangulat mellett kezdődött el az FTC–Debrecen rangadó az NB I-ben
Remek hangulat mellett kezdődött el az FTC–Debrecen rangadó az NB I-ben  Fotó: Kurucz Árpád

FTC–Debrecen: rögtön egy sérülés

Sergio Navarro vezetőedző már a tizedik percben a fejét foghatta, no nem amiatt, mert csapata gólt kapott volna, hanem Szuhodovszki Soma a földön terült el. A 25 éves játékos egyértelműen jelezte, cserélni kell – a novemberi válogatott meccsekre behívót kapó Bárány Donát jött a kispadról. 

Az első nagy helyzet a fekete mezes vendégek előtt adódott: Dzsudzsák Balázs szöglete után Batik Bence elé került a labda, de a közeli próbálkozását a kapujából kitörő Gróf Dávid védte. a Fradi első kaput eltaláló lövéséig egészen a 44. percig kellett várni. Cadu jobb oldali beadását Joseph nem tudta rálőni, de ez így volt tökéletes Vargának, akinek a lövését a Debreceni kapus nagy bravúrral védte. 

Gól nem született az első félidőben a Groupama Arénában
Gól nem született az első félidőben a Groupama Arénában  Fotó: Kurucz Árpád

A Debrecen cseréi hozták az első gólt a Groupama Arénában

Keane a második félidőre igyekezte felpörgetni a csapatát, a szünetben Ötvöst cserélte be, majd a 60. percben további hármat változtatott.

  • Cadu helyett Makreckis
  • Jonathan Levi helyett Kanikovszki
  • Joseph helyett pedig Yusuf állt be.

Ez viszont nem hozott változást a Fradi támadójátékába. A Debrecen cseréi viszont nagyon is ültek.

A 74. percben beálló Komáromi György az első megmozdulásából gólpasszt adott a korábban beálló Bárány Donátnak, vezetett a Debrecen a Groupama Arénában (0-1). Noha érdemes hozzátenni, hogy a gólban benne volt Szalai Gábor, aki hatalmasat hibázott a saját kapuja előtt.

Rákapcsolt ezután a Fradi, Varga Barnabás fejesét névrokona, Varga védte a Loki kapuja előtt. Bárány ezután a meccset is eldönthette volna, de Gróf védte a lövését. Az ötperces hosszabbításban a Fradi ment előre, de nagy helyzete már nem adódott. 

Hazai pályán továbbra sem megy az FTC-nek

A Fradi kétarcúsága így tovább folytatódik. Míg az Európa-liga alapszakaszában veretlen, és 14 pontjából a hatodik, addig a bajnokságban már a negyedik vereségét szenvedte el hazai pályán. A Debrecen a győzelmével beérte a második és 31 pontos FTC-t, az utolsó 2025-ös fordulót viszont a Győr várhatja a tabella éléről 32 pontjával.

NB I, 17. forduló

Szombat


Vasárnap

  • Kazincbarcika–Paks 0-2 (0-1), Mezőkövesd, 564 néző, jv.: Molnár A., gólszerző: Szendrei (40., 60.)
  • Ferencváros–Debrecen 0-1 (0-0) Budapest, Groupama Aréna, jv.: Berke B., gólszerző: Bárány (74.)
  • Kisvárda–Zalaegerszeg 18.45 (tv: M4 Sport+)

A tabellát ide kattintva tekintheti meg!

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekpuzsér róbert

Puzsér Róbert okozhatja Magyar Péter vesztét, egy mondattal a földbe döngölte

Felhévizy Félix avatarja

Váratlan helyzet állt elő.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu