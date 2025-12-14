DVSCNB IDebrecenFTCVarga Ádám

A bennmaradás volt a cél, de már a Fradit szorongatja az NB I meglepetéscsapata

A volt FTC-játékos ezúttal vendégként tér vissza a Groupama Arénába. A 26 éves kapus, Varga Ádám immáron a DVSC kölcsönjátékosaként szerepelhet nevelőegyesülete ellen, de emiatt nincs benne drukk, várja a találkozást a régi ismerősökkel. A két csapatot a 17. forduló előtt csupán három pont választja el egymástól.

Hatos Szabolcs
2025. 12. 14. 6:20
Varga Ádám alapember lett Debrecenben, ahol még nem hagyott ki meccset, mióta megérkezett. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt
Az NB I őszi szezonjának egyik pozitív meglepetése a debreceniek jó szereplése. Az előző idényben a bennmaradását az utolsó fordulóban bebiztosító DVSC 16 forduló után 28 ponttal a tabella harmadik helyén állt, és vasárnap úgy léphet pályára a Ferencváros vendégeként, hogy győzelem esetén pontszámban befoghatja a hétvége előtt listavezető FTC-t. Az együttes kapusa, Varga Ádám persze tisztában van az erőviszonyokkal.

Varga Ádám újra volt csapata, az FTC ellen védhet az NB I-ben
Varga Ádám újra volt csapata, az FTC ellen védhet az NB I-ben (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

– Nagy szó lenne utolérni a Ferencvárost, de tudjuk, hogy a legerősebb csapat ellen fogunk játszani – kezdte a Magyar Nemzetnek nyilatkozó Varga Ádám, aki kölcsönben a debreceni csapatban szerepel, ám az FTC saját nevelésű játékosaként korábban éveket töltött a bajnokcsapat kötelékében.

Fradi-játékosként többször átéltem már, milyen az, amikor az ellenfelek a Ferencváros ellen akarják megmutatni, a legtöbb csapat úgy készül ez ellen a klub ellen, mintha egy döntőt játszana. Most a csapattársaimon is azt érzem, hogy a mostani forduló előtt kettőzött a bizonyítási vágy. Várjuk a mérkőzést, mindenki a legjobbját próbálja majd nyújtani.

 

Varga Ádám karrierje szempontjából jókor jött a váltás

A kapuvédő 2025 nyarán lett a DVSC futballistája, és ezzel jelentősen megváltozott az élete, hiszen a fővárosból a párjával együtt Debrecenbe költözött. Mindketten élvezik a Budapesthez képest csendesebb életet, a kapus pedig klubjánál a bizalmat is: míg a Ferencvárosnál Dibusz Dénes mögött csak elvétve jutott lehetőséghez, Debrecenben eddig mindig ő védte a kaput, 16 bajnokin és két kupameccsen bizonyíthatott.

Varga Ádám élvezi a bizalmat
Varga Ádám élvezi a bizalmat (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

– A karrierem szempontjából most tudok a legtöbbet fejlődni, a játékomat csiszolni. Egy kapusnak nagyon fontos az, hogy minél több játékperc legyen a lábában. Élvezem ezt a helyzetet. Szerencsére jól is alakultak a meccsek, én is hozzá tudtam tenni a csapat eredményességéhez. Elégedett vagyok az eddigi teljesítményemmel, beleadok mindent, ki akarom használni a lehetőséget, hogy hétről hétre védhetek – magyarázta Varga, aki a Debrecen eredményes szereplésére is kitért.

Amikor Debrecenbe kerültem, a cél a bennmaradás volt, így indultunk neki az idénynek. A játékoskeretet látva, és az edzések tapasztalatai alapján is az volt az érzésem, hogy több lehet a csapatban, jó játékosok alkotják a Debrecent. Szerettük volna úgy kezdeni a bajnokságot, hogy az elején több pontot gyűjtünk, mint tavaly, ez sikerült is. Minden egyes jó eredmény építette a csapatot, idővel összeértünk, szerintem ennek köszönhető, hogy így állunk most. Időnként a szerencse is velünk volt, de szerintem az tud szerencsés lenni, aki megdolgozik érte. Az biztos, hogy mindenki büszke arra, hogy eddig ennyi pontot szereztünk.

 

Nem lesz új kihívás a Groupama Arénában védeni

A várakozáson felüli teljesítmény megkoronázása lenne egy jó eredmény elérése a Ferencváros stadionjában. Amikor a Debrecen és az FTC legutóbb, augusztus 31-én egymás ellen játszott, a Nagyerdei Stadion volt a helyszín (ott 3-0-ra nyert a címvédő). Akkor Varga Ádám védett, aki nem először léphet majd pályára nevelőegyesülete otthonában.

Varga Ádám több ismerőssel nézhet majd farkasszemet vasárnap
Varga Ádám több ismerőssel nézhet majd farkasszemet vasárnap (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

– Ez nem lesz új kihívás, a Kecskemét színeiben volt már, hogy a Groupama Arénában kellett védenem. Nehéz volt az érzelmeimet háttérbe szorítani, izgatottan vártam, hogy milyen lesz a fogadtatásom, hogy fogok tudni játszani. Végül 1-1-et értünk el, és olyan teljesítményt nyújtottam, amit elvártam magamtól – emlékezett vissza Varga. – Most nem készülök különlegesebben vagy jobban, mint bármelyik másik mérkőzés előtt. Persze, várom, hogy találkozzak a volt csapattársakkal, a Fradiban elég sok ismerősöm van, jó lesz újra látni őket. Szerintem jó mérkőzést játszunk majd. Várom a meccset, minden tőlem telhetőt meg fogok tenni, de ugyanígy a csapat is mindent belead majd, hogy ki tudjuk hozni magunkból, amit a héten beletettünk a közös munkába.

Az FTC és a DVSC bajnokija vasárnap 14.45-kor kezdődik a Groupama Arénában.

Az NB I 17. fordulójának programja, eredményei
Szombat

  • Nyíregyháza–ETO FC 0-1 (0-0), Nyíregyháza, Városi Stadion, játékvezető: Bognár, gólszerző: Gavric (66.)
  • Puskás Akadémia–Diósgyőr 2-1 (1-1), Felcsút, Pancho Aréna, jv.: Kovács I., gólszerzők: Lukács (19., 47.), illetve Acolatse (10.)
  • MTK Budapest–Újpest FC 3-4 (1-1), Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, jv.: Kárpály, gólszerzők: Lacoux (12., öngól), Törőcsik (67.), Németh H. (81.), illetve Matko (45., 77.), Kovács P. (52., öngól), Horváth K. (85.)

Vasárnap

  • Kazincbarcika–Paks 12.15
  • Ferencváros–Debrecen 14.45
  • Kisvárda–Zalaegerszeg 18.45

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

