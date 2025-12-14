A bennmaradás volt a cél, de már a Fradit szorongatja az NB I meglepetéscsapata

Az NB I őszi szezonjának egyik pozitív meglepetése a debreceniek jó szereplése. Az előző idényben a bennmaradását az utolsó fordulóban bebiztosító DVSC 16 forduló után 28 ponttal a tabella harmadik helyén állt, és vasárnap úgy léphet pályára a Ferencváros vendégeként, hogy győzelem esetén pontszámban befoghatja a hétvége előtt listavezető FTC-t. Az együttes kapusa, Varga Ádám persze tisztában van az erőviszonyokkal.

Varga Ádám újra volt csapata, az FTC ellen védhet az NB I-ben (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

– Nagy szó lenne utolérni a Ferencvárost, de tudjuk, hogy a legerősebb csapat ellen fogunk játszani – kezdte a Magyar Nemzetnek nyilatkozó Varga Ádám, aki kölcsönben a debreceni csapatban szerepel, ám az FTC saját nevelésű játékosaként korábban éveket töltött a bajnokcsapat kötelékében.

Fradi-játékosként többször átéltem már, milyen az, amikor az ellenfelek a Ferencváros ellen akarják megmutatni, a legtöbb csapat úgy készül ez ellen a klub ellen, mintha egy döntőt játszana. Most a csapattársaimon is azt érzem, hogy a mostani forduló előtt kettőzött a bizonyítási vágy. Várjuk a mérkőzést, mindenki a legjobbját próbálja majd nyújtani.

Varga Ádám karrierje szempontjából jókor jött a váltás

A kapuvédő 2025 nyarán lett a DVSC futballistája, és ezzel jelentősen megváltozott az élete, hiszen a fővárosból a párjával együtt Debrecenbe költözött. Mindketten élvezik a Budapesthez képest csendesebb életet, a kapus pedig klubjánál a bizalmat is: míg a Ferencvárosnál Dibusz Dénes mögött csak elvétve jutott lehetőséghez, Debrecenben eddig mindig ő védte a kaput, 16 bajnokin és két kupameccsen bizonyíthatott.

Varga Ádám élvezi a bizalmat (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

– A karrierem szempontjából most tudok a legtöbbet fejlődni, a játékomat csiszolni. Egy kapusnak nagyon fontos az, hogy minél több játékperc legyen a lábában. Élvezem ezt a helyzetet. Szerencsére jól is alakultak a meccsek, én is hozzá tudtam tenni a csapat eredményességéhez. Elégedett vagyok az eddigi teljesítményemmel, beleadok mindent, ki akarom használni a lehetőséget, hogy hétről hétre védhetek – magyarázta Varga, aki a Debrecen eredményes szereplésére is kitért.

Amikor Debrecenbe kerültem, a cél a bennmaradás volt, így indultunk neki az idénynek. A játékoskeretet látva, és az edzések tapasztalatai alapján is az volt az érzésem, hogy több lehet a csapatban, jó játékosok alkotják a Debrecent. Szerettük volna úgy kezdeni a bajnokságot, hogy az elején több pontot gyűjtünk, mint tavaly, ez sikerült is. Minden egyes jó eredmény építette a csapatot, idővel összeértünk, szerintem ennek köszönhető, hogy így állunk most. Időnként a szerencse is velünk volt, de szerintem az tud szerencsés lenni, aki megdolgozik érte. Az biztos, hogy mindenki büszke arra, hogy eddig ennyi pontot szereztünk.

Nem lesz új kihívás a Groupama Arénában védeni

A várakozáson felüli teljesítmény megkoronázása lenne egy jó eredmény elérése a Ferencváros stadionjában. Amikor a Debrecen és az FTC legutóbb, augusztus 31-én egymás ellen játszott, a Nagyerdei Stadion volt a helyszín (ott 3-0-ra nyert a címvédő). Akkor Varga Ádám védett, aki nem először léphet majd pályára nevelőegyesülete otthonában.