Robbie Keane hatalmas esése sem zavarta meg a Ferencvárost – sima győzelem Debrecenben

A Ferencváros csütörtökön hiába nyert 3-2-re a Qarabag ellen a Bajnokok Ligája rájátszásának bakui visszavágóján, a győzelem dacára 5-4-es összesítéssel kiesett a BL-ből, és az Európa-liga alapszakaszában folytatja szeptembertől. A DVSC is megnyerte legutóbbi mérkőzését, Dzsudzsák Balázsék még múlt hét pénteken a Puskás Akadémia otthonában arattak 3-1-s győzelmet. A Fradi a BL-búcsú után a bajnokságban szeretett volna javítani, míg a Debrecen hazai pályán akarta folytatni jó sorozatát.

A Ferencváros könnyedén nyert a Debrecen ellen a Nagyerdei Stadionban (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

A Debrecen kezdőcsapata:

A Ferencváros kezdője:

A találkozót a Ferencváros kezdte jobban, aminek hamar meg is lett az eredménye, a 16. percben Tóth Alex szöglete után Varga Barnabás fejelt a debreceniek kapujába. Korán vezetést szereztek a vendégek. (0-1).

A 24. percben egy kapu előtt kavarodás után Cadu elé pattant a labda, aki teketóriázás nélkül kapura lőtte a játékszert, ami a debreceni Varga Ádám lábai között a kapuba vágódott. Azonban a gólt percekkel később a videóbíró segítségével Rúsz Márton játékvezető érvénytelenítette, mivel Aleksandar Pesics lesen tartózkodott, és ugyan szerb támadó nem ért labdához, de mozgásával megzavarta a DVSC védelmét.

A 40. percben Nagy Barnabás remek centerezése után Varga Barnabás érkezett a tizenhatoson belül, és kapásból kilőtte a hosszú sarkot, Varga Ádámnak esélye sem volt. (0-2).

A 44. percben Robbie Keane elvitte a show-t, a Ferencváros vezetőedzője ugyanis egy hatalmasat esett. Az ír vezetőedző le akarta venni az oldal vonal mellé kigurult labdát, de kicsúszott alóla a lába, és fenékre ült. De szerencsére nem sérült meg, utána ő is nagyot mosolygott a történteken.

A fordulást követően feléledt a Debrecen, egy kontratámadás végén Kocsis Dominik passzolta önzetlenül vissza Bárány Donátnak a labdát, aki egy pontos lövéssel bevette Dibusz Dénes kapuját. Azonban a videóbíró ismét lecsapott, és les miatt annullálta a találatot, így maradt a kétgólos ferencvárosi vezetés.

A 88. percben a Fradi végleg lezárta a találkozót, a csereként beállt Gruber Zsombor 20 méterről gondolt egyet, és egy sunyi lapos lövéssel bevette Varga Ádám kapuját. (0-3). Több gól már nem született a mérkőzésen, így a Ferencváros 3-0-ra nyert, és feljött a második helyre a bajnoki tabellán.