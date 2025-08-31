DVSCFerencvárosVarga BarnabásCaduVarga Ádám

Robbie Keane hatalmas esése sem zavarta meg a Ferencvárost – sima győzelem Debrecenben

A Ferencváros 3-0-s sikert aratott a Debrecen ellen a magyar labdarúgó-bajnokság hatodik fordulójának vasárnapi zárómérkőzésén. A zöld-fehérek nyerőembere Varga Barnabás volt.

C. Kovács Attila
2025. 08. 31. 21:53
Varga Barnabás volt a Ferencváros hőse.
Varga Barnabás volt a Ferencváros hőse. Forrás: Nemzeti Sport
A Ferencváros csütörtökön hiába nyert 3-2-re a Qarabag ellen a Bajnokok Ligája rájátszásának bakui visszavágóján, a győzelem dacára 5-4-es összesítéssel kiesett a BL-ből, és az Európa-liga alapszakaszában folytatja szeptembertől. A DVSC is megnyerte legutóbbi mérkőzését, Dzsudzsák Balázsék még múlt hét pénteken a Puskás Akadémia otthonában arattak 3-1-s győzelmet. A Fradi a BL-búcsú után a bajnokságban szeretett volna javítani, míg a Debrecen hazai pályán akarta folytatni jó sorozatát. 

A Ferencváros könnyedén nyert a Debrecen ellen a Nagyerdei Stadionban.
A Ferencváros könnyedén nyert a Debrecen ellen a Nagyerdei Stadionban (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

A Debrecen kezdőcsapata:

A Ferencváros kezdője:

A találkozót a Ferencváros kezdte jobban, aminek hamar meg is lett az eredménye, a 16. percben Tóth Alex szöglete után Varga Barnabás fejelt a debreceniek kapujába. Korán vezetést szereztek a vendégek. (0-1).

A 24. percben egy kapu előtt kavarodás után Cadu elé pattant a labda, aki teketóriázás nélkül kapura lőtte a játékszert, ami a debreceni Varga Ádám lábai között a kapuba vágódott. Azonban a gólt percekkel később a videóbíró segítségével Rúsz Márton játékvezető érvénytelenítette, mivel Aleksandar Pesics lesen tartózkodott, és ugyan szerb támadó nem ért labdához, de mozgásával megzavarta a DVSC védelmét. 

A 40. percben Nagy Barnabás remek centerezése után Varga Barnabás érkezett a tizenhatoson belül, és kapásból kilőtte a hosszú sarkot, Varga Ádámnak esélye sem volt. (0-2).

A 44. percben Robbie Keane elvitte a show-t, a Ferencváros vezetőedzője ugyanis egy hatalmasat esett. Az ír vezetőedző le akarta venni az oldal vonal mellé kigurult labdát, de kicsúszott alóla a lába, és fenékre ült. De szerencsére nem sérült meg, utána ő is nagyot mosolygott a történteken. 

A fordulást követően feléledt a Debrecen, egy kontratámadás végén Kocsis Dominik passzolta önzetlenül vissza Bárány Donátnak a labdát, aki egy pontos lövéssel bevette Dibusz Dénes kapuját. Azonban a videóbíró ismét lecsapott, és les miatt annullálta a találatot, így maradt a kétgólos ferencvárosi vezetés. 

A 88. percben a Fradi végleg lezárta a találkozót, a csereként beállt Gruber Zsombor 20 méterről gondolt egyet, és egy sunyi lapos lövéssel bevette Varga Ádám kapuját. (0-3). Több gól már nem született a mérkőzésen, így a Ferencváros 3-0-ra nyert, és feljött a második helyre a bajnoki tabellán.

 

NB I, hatodik forduló

péntek:
Paks–Kazincbarcika 3-0 (0-0), Paks, 2689 néző, jv.: Erdős. Gólszerzők: Tóth (55.), Böde (70.), Baranyai öngól (89.)

szombat:

ZTE–Kisvárda 1-2 (0-2), Zalaegerszeg, 2000 néző, jv: Derdák. Gólszerzők: Klausz (78.), illetve Cipetic (23.), Nagy Krisztián (45+1)

DVTK–Puskás Akadémia 1-1 (1-0), Diósgyőr, 5000 néző, jv: Karakó. Gólszerzők: Quentin Maceiras (öngól, 12.), illetve Nagy Zsolt (49.)

Újpest–MTK 1-2 (1-0), Megyeri út, 5000 néző, jv: Csonka. Gólszerzők: Matko (23.), illetve Kerezsi (55.), Bognár (85.)

vasárnap:

ETO FC–Nyíregyháza 1-0 (0-0), Győr, ETO Stadion, 3340 néző, jv: Bogár. Gólszerzők: Benbuali (84.)

Debrecen–Ferencváros 0-3 (0-2), Debrecen, 10644 néző,  jv.: M. Rúsz, gólszerzők: Varga B. (14., 40.), Gruber (88.)

Az NB I aktuális állását ITT követheti.

 

 

