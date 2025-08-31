Ferencváros FTCRangers FCOld FirmCeltic FC

Véres örökrangadón enyhítette volna a szégyenét a Fradi El-ellenfele

Vasárnap rendezték a világ egyik legjelentősebb futballrangadóját. A Rangers és a Celtic sem vidáman készült az Old Firmre, a héten mindkét csapat elvérzett a BL-selejtezőben. Talán ez nyomta rá az örökrangadóra a bélyegét, amely egyetlen szabályos gólt sem hozott, véres jelenet viszont a viszonylagos békés küzdelem ellenére is volt. A Rangers nem kezdte jól az idényt az Európa-ligában, majd az FTC is borsot törne a glasgow-i csapat orra alá.

Magyar Nemzet
2025. 08. 31. 15:51
Daizen Maeda (Celtic) megszenvedte a Rangers elleni rangadót, az FTC El-ellenfele nem tudott nyerni
Daizen Maeda (Celtic) megszenvedte a Rangers elleni rangadót, az FTC El-ellenfele nem tudott nyerni Fotó: Reuters/Fred Palmer
Az FTC, a Celtic és a Rangers sem az Európa-ligába vágyott, ám a Bajnokok Ligája-selejtező utolsó fordulójában mindhárom csapat elvérzett. Az FTC szoros párharcot vívott a Qarabaggal, a Celtic is a Kajrattal, bár a kazahok elleni búcsú így is nagy pofon volt a skótoknak. Mégsem akkora, mint amekkorát az ősi rivális kapott: a Rangers két meccsen kilenc gólt kapott a Club Brugge elleni párharcban.

A Qarabag játékosai Budapesten nagy ünneplést rendeztek az FTC elleni győzelem után. Mi lesz Bakuban?
Az FTC a Qarabag elleni BL-búcsú után az El-re készül, a Rangers is az ellenfelek között lesz (Fotó: Ladóczki Balázs)

A nagy BL-pofonok után egymás ellen vasárnap a szokottnál visszafogottabb rangadót vívott egymás ellen a Rangers és a Celtic, mindössze háromszor villant a sárga lap. Igaz, véres jelenet még így is volt: a zöld-fehérek japán futballistája, Maeda járt pórul, de végül az orra ápolása után tudta folytatni a játékot.

Rangers, Celtic: érvényes gól nélkül

A 0-0-s végeredmény inkább a Celticnek kedvez, amely a korábbi három bajnokiját megnyerte az idényben. A Rangers bosszankodhatott, már csak azért is, mert Souttar révén betalált a kapuba, de VAR-vizsgálat után kiderült: lesen volt a védő.

A Rangers így ritka mérleggel, négy forduló után négy döntetlennel áll a skót bajnokságban.

Mikor játszik az FTC a Rangers ellen?

A Rangers december 11-én is zöld-fehér csapat ellen játszik, de akkor nem az ősi rivális Celtic, hanem az idén rendkívül hasonló mezt viselő Ferencváros lesz az ellenfél az Európa-liga alapszakaszának hatodik fordulójában.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

