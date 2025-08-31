Véres örökrangadón enyhítette volna a szégyenét a Fradi El-ellenfele

Az FTC, a Celtic és a Rangers sem az Európa-ligába vágyott, ám a Bajnokok Ligája-selejtező utolsó fordulójában mindhárom csapat elvérzett. Az FTC szoros párharcot vívott a Qarabaggal, a Celtic is a Kajrattal, bár a kazahok elleni búcsú így is nagy pofon volt a skótoknak. Mégsem akkora, mint amekkorát az ősi rivális kapott: a Rangers két meccsen kilenc gólt kapott a Club Brugge elleni párharcban.

Az FTC a Qarabag elleni BL-búcsú után az El-re készül, a Rangers is az ellenfelek között lesz (Fotó: Ladóczki Balázs)

A nagy BL-pofonok után egymás ellen vasárnap a szokottnál visszafogottabb rangadót vívott egymás ellen a Rangers és a Celtic, mindössze háromszor villant a sárga lap. Igaz, véres jelenet még így is volt: a zöld-fehérek japán futballistája, Maeda járt pórul, de végül az orra ápolása után tudta folytatni a játékot.

Rangers, Celtic: érvényes gól nélkül

A 0-0-s végeredmény inkább a Celticnek kedvez, amely a korábbi három bajnokiját megnyerte az idényben. A Rangers bosszankodhatott, már csak azért is, mert Souttar révén betalált a kapuba, de VAR-vizsgálat után kiderült: lesen volt a védő.