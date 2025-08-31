Győri ETONB INyíregyháza Spartacus

A hajrában született döntés, továbbra is veretlen az ETO

A labdarúgó NB I. 6. fordulójában az ETO FC a Nyíregyházát fogadta. Mindkét fél előtt adódtak lehetőségek az első félidőben, ám betalálni nem tudtak a csapatokat. A második játékrészben hasonló mederben folyt tovább az összecsapás, majd a 84. percben tört meg a jég: Benbuali fejjel szerezte meg a mindent eldöntő találatot, ami az ETO győzelmét, és veretlenségi sorozatának folytatását jelentette.

Tóth Norbert
2025. 08. 31. 19:36
A végén szuszakolta be a győztesgólt az ETO. (Fotó: Árvai Károly)
Az ETO három napja még Bécsben, a Rapid Wien vendégeként, a Konferencialiga selejtezőjének rájátszásában szerepelt. Hiába tett meg mindent az ETO, 2-0-ra kikapott, így 3-2-es összesítéssel alulmaradt, és befejezte európai kupaszereplését. A Nyíregyháza igazi hullámvasúton volt az elmúlt hetekben: előbb Debrecenben nyerte meg a keleti rangadót, majd hazai pályán a DVTK ellen kapott ki 4-1-re. A győriek veretlenül várták az összecsapást.

A Nyíregyháza sem állhatott az ETO útjába.
Hat fordulót követően továbbra is veretlen az ETO (Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly)

 

Hiányzott az átütőerő, sokáig nem született gól

A győriek kezdték nagyobb elánnal a meccset, több kisebb lehetőség is adódott előttük, de vagy Kovács védett, vagy nem voltak elég pontosak a hazaiak. Majd a 8. percben a Nyíregyháza került ajtó-ablak helyzetbe: Abrahamsson hibája után Edomwonyi léphetett meg a labdával, Petrásra vezethette, azonban 8-9 méterről leadott lövését könnyűszerrel fogta a győri kapus.

Már a félidő felénél jártunk, amikor Bumba került helyzetbe (már nem először a találkozón), azonban fejese messze elkerülte a kaput. Inkább a mezőnyben zajlott a játék, komoly gólszerzési lehetőség egyik fél előtt sem adódott a játékrész utolsó harmadában, így gól nem is született.

 

Hajrában szerzett góllal nyert az ETO

Egy nyíregyházi, majd egy győri helyzet indította a második játékrészt, ám előbbinél Kovács, utóbbinál Petrás tette a dolgát. Eléggé időszakossá váltak a helyzetek, kioltották egymást a felek. A 70. percben az addigi legnagyobb gólszerzési lehetőség adódott az ETO előtt: Anton beadását Abrahamsson csúsztatta meg, centiket tévedett.

Az utolsó negyedórába lépve a nyíregyháziak életjelet mutattak magukról: Edomwonyi Májért találta meg a győri tizenhatoson belül, ám a szélső tíz méterről a léc fölé durrantott, ebben is több volt.

A 84. percben tört meg a jég, az ETO a sokadik lehetőségét gólra tudta váltani: Anton ballábas szabadrúgása Nadir Benbuali fejére érkezett, aki közelről bólintott a nyíregyházi hálóba (1-0).

 Benbuali a hosszabbításban ismét betalált, de ezt a VAR les miatt érvénytelenítette. A Győr hat fordulót követően is veretlen.

NB I, 6. forduló

péntek:
Paks–Kazincbarcika 3-0 (0-0), Paks, 2689 néző, jv.: Erdős. Gólszerzők: Tóth (55.), Böde (70.), Baranyai öngól (89.)

szombat:

ZTE–Kisvárda, Zalaegerszeg 1-2 (0-2), Zalaegerszeg, 2000 néző, jv: Derdák. Gólszerzők: Klausz (78.), illetve Cipetic (23.), Nagy Krisztián (45+1)

DVTK–Puskás Akadémia 1-1 (1-0), Diósgyőr, 5000 néző, jv: Karakó. Gólszerzők: Quentin Maceiras (öngól, 12.), illetve Nagy Zsolt (49.)

Újpest–MTK 1-2 (1-0), Megyeri út, 5000 néző, jv: Csonka. Gólszerzők: Matko (23.), illetve Kerezsi (55.), Bognár (85.)

vasárnap:

ETO FC–Nyíregyháza 1-0 (0-0), Győr, ETO Stadion, 3340 néző, jv: Bogár. Gólszerzők: Benbuali (84.)

DVSC–Ferencváros, Debrecen, 20.00

Az NB I aktuális állását ITT követheti.

 

