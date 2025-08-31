A hajrában született döntés, továbbra is veretlen az ETO

Az ETO három napja még Bécsben, a Rapid Wien vendégeként, a Konferencialiga selejtezőjének rájátszásában szerepelt. Hiába tett meg mindent az ETO, 2-0-ra kikapott, így 3-2-es összesítéssel alulmaradt, és befejezte európai kupaszereplését. A Nyíregyháza igazi hullámvasúton volt az elmúlt hetekben: előbb Debrecenben nyerte meg a keleti rangadót, majd hazai pályán a DVTK ellen kapott ki 4-1-re. A győriek veretlenül várták az összecsapást.

Hat fordulót követően továbbra is veretlen az ETO (Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly)

Hiányzott az átütőerő, sokáig nem született gól

A győriek kezdték nagyobb elánnal a meccset, több kisebb lehetőség is adódott előttük, de vagy Kovács védett, vagy nem voltak elég pontosak a hazaiak. Majd a 8. percben a Nyíregyháza került ajtó-ablak helyzetbe: Abrahamsson hibája után Edomwonyi léphetett meg a labdával, Petrásra vezethette, azonban 8-9 méterről leadott lövését könnyűszerrel fogta a győri kapus.

Már a félidő felénél jártunk, amikor Bumba került helyzetbe (már nem először a találkozón), azonban fejese messze elkerülte a kaput. Inkább a mezőnyben zajlott a játék, komoly gólszerzési lehetőség egyik fél előtt sem adódott a játékrész utolsó harmadában, így gól nem is született.

Hajrában szerzett góllal nyert az ETO

Egy nyíregyházi, majd egy győri helyzet indította a második játékrészt, ám előbbinél Kovács, utóbbinál Petrás tette a dolgát. Eléggé időszakossá váltak a helyzetek, kioltották egymást a felek. A 70. percben az addigi legnagyobb gólszerzési lehetőség adódott az ETO előtt: Anton beadását Abrahamsson csúsztatta meg, centiket tévedett.

Az utolsó negyedórába lépve a nyíregyháziak életjelet mutattak magukról: Edomwonyi Májért találta meg a győri tizenhatoson belül, ám a szélső tíz méterről a léc fölé durrantott, ebben is több volt.

A 84. percben tört meg a jég, az ETO a sokadik lehetőségét gólra tudta váltani: Anton ballábas szabadrúgása Nadir Benbuali fejére érkezett, aki közelről bólintott a nyíregyházi hálóba (1-0).

Benbuali a hosszabbításban ismét betalált, de ezt a VAR les miatt érvénytelenítette. A Győr hat fordulót követően is veretlen.