Bejelentést tett az FTC a támadóról, aki gólerősen kezdte az idényt

A Ferencváros a 2025/26-os idényben is kettős terhelés előtt áll: a hazai porond mellett az Európa-liga alapszakaszában szerepel a magyar bajnokcsapat. A Fradi egész nyáron igyekezik tovább erősíteni a keretét. A legújabb érkezőt a nyár utolsó napján jelentette be az FTC: a szerb élvonalban szereplő Vojvodinától a nigériai támadó, Bamidele Yusuf érkezett a zöld-fehérekhez.

Bamidele Yusuf (balra) itt még a Vojvodina mezében, hamarosan már az FTC zöld-fehér szerelésében láthatjuk a nigériai támadót (Fotó: NurPhoto via AFP/Marcel van Dorst)

A Ferencváros hivatalos honlapján jelentette be Yusuf érkezését, akit gólerős támadóként jellemez a fradi.hu.

FTC: új igazolás, Yusuf érkezett

A huszonnégy éves nigériai futballista korábban játszott a szlovák, a portugál és a szerb élvonalban is. Utóbbiban a Vojvodina színeiben erősen kezdte az idényt, 5 meccsen 3 gól és 3 gólpassz volt a mérlege.