Ferencváros FTCeurópa-ligaRobbie Keane

Bejelentést tett az FTC a támadóról, aki gólerősen kezdte az idényt

Az Európa-liga alapszakaszára készülő FTC új nigériai támadó érkezését jelentette be. Bamidele Yusuf a Vojvodinától érkezik az Üllői útra, ahol az első öt idénybeli bajnokiján három gólt és három gólpasszt jegyzett.

Magyar Nemzet
2025. 08. 31. 17:24
Robbie Keane, az FTC vezetőedzője újabb támadót kapott a keretébe Bamidele Yusuf személyében Fotó: Ladóczki Balázs
A Ferencváros a 2025/26-os idényben is kettős terhelés előtt áll: a hazai porond mellett az Európa-liga alapszakaszában szerepel a magyar bajnokcsapat. A Fradi egész nyáron igyekezik tovább erősíteni a keretét. A legújabb érkezőt a nyár utolsó napján jelentette be az FTC: a szerb élvonalban szereplő Vojvodinától a nigériai támadó, Bamidele Yusuf érkezett a zöld-fehérekhez.

Bamidele Yusuf (balra) itt még a Vojvodina mezében, hamarosan már az FTC zöld-fehér szerelésében láthatjuk a nigériai támadót
Bamidele Yusuf (balra) itt még a Vojvodina mezében, hamarosan már az FTC zöld-fehér szerelésében láthatjuk a nigériai támadót (Fotó: NurPhoto via AFP/Marcel van Dorst)

A Ferencváros hivatalos honlapján jelentette be Yusuf érkezését, akit gólerős támadóként jellemez a fradi.hu.

FTC: új igazolás, Yusuf érkezett

A huszonnégy éves nigériai futballista korábban játszott a szlovák, a portugál és a szerb élvonalban is. Utóbbiban a Vojvodina színeiben erősen kezdte az idényt, 5 meccsen 3 gól és 3 gólpassz volt a mérlege.

Azt eddig is tudhattuk, hogy a Ferencváros igyekszik még támadót igazolni, noha a Qarabag elleni BL-kiesés során inkább a zöld-fehérek védelme vallott kudarcot.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

