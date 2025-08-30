Nyilvánosan lenézik a Fradit az Európa-liga-ellenfelei

Az Európa-liga alapszakaszának számítógép által lebonyolított pénteki, monacói sorsolásán az FTC a legerősebb együttesek közül a Rangerst és a Salzburgot kapta ellenfélnek, előbbivel odahaza, utóbbival idegenben találkozik majd. A magyar bajnok a hozzá hasonlóan második kalapos csapatok közül a cseh Viktoria Plzent (otthon) és a török Fenerbahcét (idegenben), a harmadikból a bolgár Ludogorecet (o) és az angol Nottingham Forestet (i), míg a negyedikből a görög Panathinaikoszt (o) és a belga Genket (i) kapta ellenfélül. A nyolc forduló után az első nyolc helyezett a legjobb tizenhat közé jut, míg a 9–24. helyezettek oda-vissza vágós párharcban küzdhetnek meg a nyolcaddöntőbe kerülésért.

A Salzburg szurkolói nem érzik azt, hogy az FTC veszélyes ellenfél lenne az Európa-liga alapszakaszában. Fotó: Belga/Bruno Fahy

A Salzburg és a Nottingham sem tartja veszélyes ellenfélnek az FTC-t

A kétszeres BEK-győztes Nottingham – amelynek a kapusa az Európa-bajnokságon Varga Barnabást letaroló skót – harminc év után szerepelhet ismét európai kupaporondon, és a Ferencváros mellett a Porto, a Midtjylland és a Malmö együttesét látja majd vendégül. A klubhonlapon mégsem foglalkoznak egyáltalán a Fradival, cserébe viszont hosszan beszélnek például arról, hogy az 1979-es BEK-döntő „újrajátszására" kerülhet majd sor a svéd rivális ellen.

A Salzburgnál még magabiztosabbak:

a sorsolást követően az osztrák csapat szurkolóinak egyöntetű nyilvános véleménye az, hogy a holland Go Ahead Eagles és a Ferencváros elleni két mérkőzésen nem jelenthet gondot a három pont megszerzése

– vette észre a Ripost.

A török Fenerbahcénál még inkább a BL-kieséssel és José Mourinho távozásával vannak elfoglalva, de a Ludogorecnél és a Panathinaikosznál sem igazán foglalkoznak a sorsolással, míg a Rangers, a Genk és a Plzen egyenlő mértékben írt az összes leendő ellenfeléről.

Hajdu Attila szerint meglehet az Európa-liga-továbbjutás

A zöld-fehérek korábbi kapusa egyáltalán nem érzi reménytelennek a magyar bajnok helyzetét. – Nem reménytelen küldetés, persze ennél kedvezőbb sorsolást is el tudtam volna képzelni. Ugyan valamennyi ellenfél erős csapat, de az Európa-liga nem a Szabad Föld-kupa, ezen szakaszában már aligha lehet könnyű ellenfelekről beszélni. Pikáns lesz a Ludogorecet újra Budapesten látni, igazi focicsemegének ígérkezik.

De minden meccs más, és itthon valamennyi ellenfél verhető. Amennyiben idegenből tudunk pontokat elcsempészni, ha nem is lesz dalos menet, mégsem lesz akkora gond a továbbjutás

– mondta a Metropolnak az 1995-ben a Bajnokok Ligájában szerepelt Hajdu.