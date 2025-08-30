El-sorsolásHajdu AttilaFerencvároslabdarúgó Európa-ligaNottingham ForestRB Salzburg

Nyilvánosan lenézik a Fradit az Európa-liga-ellenfelei

A Ferencváros az angol Nottingham Foresttel és az osztrák Salzburggal is találkozik a nemzetközi kupaporondon. A labdarúgó Európa-liga főtáblájának pénteki sorsolása után a Salzburg és a Nottingham sem tartja veszélyes ellenfélnek az FTC-t, Hajdu Attila szerint azonban nem lehet nagy gond a magyar bajnok továbbjutásával.

Magyar Nemzet
2025. 08. 30. 9:24
A Fradi játékosai újabban ismét egyre sűrűbben ünnepelhetik Varga Barnabást a góljai után
A Fradi ismét az Európa-liga főtábláján szerepelhet (Fotó: Fradi.hu/Molnár Ádám)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Európa-liga alapszakaszának számítógép által lebonyolított pénteki, monacói sorsolásán az FTC a legerősebb együttesek közül a Rangerst és a Salzburgot kapta ellenfélnek, előbbivel odahaza, utóbbival idegenben találkozik majd. A magyar bajnok a hozzá hasonlóan második kalapos csapatok közül a cseh Viktoria Plzent (otthon) és a török Fenerbahcét (idegenben), a harmadikból a bolgár Ludogorecet (o) és az angol Nottingham Forestet (i), míg a negyedikből a görög Panathinaikoszt (o) és a belga Genket (i) kapta ellenfélül. A nyolc forduló után az első nyolc helyezett a legjobb tizenhat közé jut, míg a 9–24. helyezettek oda-vissza vágós párharcban küzdhetnek meg a nyolcaddöntőbe kerülésért.

A Salzburg szurkolói nem érzik azt, hogy az FTC veszélyes ellenfél lenne az Európa-liga alapszakaszában
A Salzburg szurkolói nem érzik azt, hogy az FTC veszélyes ellenfél lenne az Európa-liga alapszakaszában. Fotó: Belga/Bruno Fahy

A Salzburg és a Nottingham sem tartja veszélyes ellenfélnek az FTC-t

A kétszeres BEK-győztes Nottingham – amelynek a kapusa az Európa-bajnokságon Varga Barnabást letaroló skót – harminc év után szerepelhet ismét európai kupaporondon, és a Ferencváros mellett a Porto, a Midtjylland és a Malmö együttesét látja majd vendégül. A klubhonlapon mégsem foglalkoznak egyáltalán a Fradival, cserébe viszont hosszan beszélnek például arról, hogy az 1979-es BEK-döntő „újrajátszására" kerülhet majd sor a svéd rivális ellen.

A Salzburgnál még magabiztosabbak: 

a sorsolást követően az osztrák csapat szurkolóinak egyöntetű nyilvános véleménye az, hogy a holland Go Ahead Eagles és a Ferencváros elleni két mérkőzésen nem jelenthet gondot a három pont megszerzése

vette észre a Ripost.

A török Fenerbahcénál még inkább a BL-kieséssel és José Mourinho távozásával vannak elfoglalva, de a Ludogorecnél és a Panathinaikosznál sem igazán foglalkoznak a sorsolással, míg a Rangers, a Genk és a Plzen egyenlő mértékben írt az összes leendő ellenfeléről.

 

Hajdu Attila szerint meglehet az Európa-liga-továbbjutás

A zöld-fehérek korábbi kapusa egyáltalán nem érzi reménytelennek a magyar bajnok helyzetét. – Nem reménytelen küldetés, persze ennél kedvezőbb sorsolást is el tudtam volna képzelni. Ugyan valamennyi ellenfél erős csapat, de az Európa-liga nem a Szabad Föld-kupa, ezen szakaszában már aligha lehet könnyű ellenfelekről beszélni. Pikáns lesz a Ludogorecet újra Budapesten látni, igazi focicsemegének ígérkezik. 

De minden meccs más, és itthon valamennyi ellenfél verhető. Amennyiben idegenből tudunk pontokat elcsempészni, ha nem is lesz dalos menet, mégsem lesz akkora gond a továbbjutás

mondta a Metropolnak az 1995-ben a Bajnokok Ligájában szerepelt Hajdu.

Az El-alapszakasz szeptember 24-én rajtol, a további játéknapok: október 2. és 23., november 6. és 27., december 11., valamint január 22. és 29.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Ez bizony komoly vita

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu