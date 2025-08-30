Meghökkentő elemzés a Fradiról: az egyik legolcsóbb csapatként mákosnak tartják

Mákos csapatok közé sorolták a Ferencvárost az Európa-liga alapszakaszának sorsolása után. A Football Meets Data matematikai elemzése szerint a Fradi a szerencsés együttesek közé tartozott az El-sorsoláson. Ezt abból vezették le, hogy az egyes csapatok együtthatói alapján átlagot vontak abból, melyik együttes milyen erősségű ellenfeleket kapott.
A Fradi ellenfelei a Glasgow Rangers (otthon), a Salzburg (idegenben), a Viktoria Plzen (otthon), a Fenerbache (idegenben), a Ludogorec (otthon), a Nottingham Forest (idegenben), a Panathinaikosz (otthon) és a Genk (idegenben) lesznek. Ezek átlagos együtthatója 1651,3, ami az El-mezőnyben csak 29. legerősebb a 36-ból. Vagy úgyis fogalmazhatunk, hogy a nyolcadik leggyengébb.
Így az oldal szerint a Fradi mákos sorsolást kapott, ugyanis a magyar bajnokot a szerencsés csapatok közé sorolja. A második legszerencsésebb egyébként épp az FTC egyik ellenfele, a Panathinaikosz, a görög együttes kapta a második legkönnyebb sorsolást a számok alapján.
Hogy lehet szerencsés a Fradi ebben a mezőnyben?
A valóság ugyanakkor az, hogy a Fradi számára egyszerűen nem létezik könnyű vagy szerencsés sorsolás az Európa-liga alapszakaszában. Legalábbis ez következik abból az egyszerű tényből, hogy az FTC 47,7 millió eurót érő kerete mindössze a 32. helyen áll az El főtábláján.
A sorozat legértékesebb csapata, a Nottingham Forest is a Fradi ellenfele lesz a maga 523 millió eurós csapatával.
Íme a Fradi és El-ellenfelei keretértékei:
- Nottingham Forest (angol) 523 millió euró
- Fenerbahce (török) 299 millió
- Genk (belga) 152 millió
- Salzburg (osztrák) 121 millió
- Panathinaikosz (görög) 97 millió
- Rangers (skót) 96 millió
- Ludogorec (bolgár) 48 millió
- Viktoria Plzen (cseh) 48 millió
- Fradi (magyar) 47 millió
Forrás: Transfermarkt