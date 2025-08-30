Fradieurópa-ligaFTC

Meghökkentő elemzés a Fradiról: az egyik legolcsóbb csapatként mákosnak tartják

Az Európa-liga sorsolása után furcsa kategóriába került a Ferencváros. Egy elemzés szerint a Fradi a szerencsés csapatok közé tartozik, mert gyenge ellenfeleket kapott. Persze, ha ránézünk a keretértékekre, azt láthatjuk, hogy a legolcsóbbak közé tartozó Fradi számára ebben a mezőnyben eleve nem sok „könnyű” ellenfél juthat.

Magyar Nemzet
2025. 08. 30. 6:02
Talán Naby Keita, az FTC játékosa is nevetne azon, milyen szerencsések voltak. Fotó: STRINGER Forrás: MTI/EPA
Mákos csapatok közé sorolták a Ferencvárost az Európa-liga alapszakaszának sorsolása után. A Football Meets Data matematikai elemzése szerint a Fradi a szerencsés együttesek közé tartozott az El-sorsoláson. Ezt abból vezették le, hogy az egyes csapatok együtthatói alapján átlagot vontak abból, melyik együttes milyen erősségű ellenfeleket kapott.

Robbie Keane talán nem is tudja, mennyire szerencsés volt a Fradi az Európa-liga sorsolásán
Robbie Keane talán nem is tudja, mennyire szerencsés volt a Fradi az Európa-liga sorsolásán. Fotó: Illyés Tibor / MTI 

A Fradi ellenfelei a Glasgow Rangers (otthon), a Salzburg (idegenben), a Viktoria Plzen (otthon), a Fenerbache (idegenben), a Ludogorec (otthon), a Nottingham Forest (idegenben), a Panathinaikosz (otthon) és a Genk (idegenben) lesznek. Ezek átlagos együtthatója 1651,3, ami az El-mezőnyben csak 29. legerősebb a 36-ból. Vagy úgyis fogalmazhatunk, hogy a nyolcadik leggyengébb.

Így az oldal szerint a Fradi mákos sorsolást kapott, ugyanis a magyar bajnokot a szerencsés csapatok közé sorolja. A második legszerencsésebb egyébként épp az FTC egyik ellenfele, a Panathinaikosz, a görög együttes kapta a második legkönnyebb sorsolást a számok alapján.

Hogy lehet szerencsés a Fradi ebben a mezőnyben?

A valóság ugyanakkor az, hogy a Fradi számára egyszerűen nem létezik könnyű vagy szerencsés sorsolás az Európa-liga alapszakaszában. Legalábbis ez következik abból az egyszerű tényből, hogy az FTC 47,7 millió eurót érő kerete mindössze a 32. helyen áll az El főtábláján.

A sorozat legértékesebb csapata, a Nottingham Forest is a Fradi ellenfele lesz a maga 523 millió eurós csapatával.

Íme a Fradi és El-ellenfelei keretértékei:

  • Nottingham Forest (angol) 523 millió euró
  • Fenerbahce (török) 299 millió
  • Genk (belga) 152 millió
  • Salzburg (osztrák) 121 millió
  • Panathinaikosz (görög) 97 millió
  • Rangers (skót) 96 millió
  • Ludogorec (bolgár) 48 millió
  • Viktoria Plzen (cseh) 48 millió
  • Fradi (magyar) 47 millió
    Forrás: Transfermarkt

