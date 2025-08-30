Meghökkentő elemzés a Fradiról: az egyik legolcsóbb csapatként mákosnak tartják

Mákos csapatok közé sorolták a Ferencvárost az Európa-liga alapszakaszának sorsolása után. A Football Meets Data matematikai elemzése szerint a Fradi a szerencsés együttesek közé tartozott az El-sorsoláson. Ezt abból vezették le, hogy az egyes csapatok együtthatói alapján átlagot vontak abból, melyik együttes milyen erősségű ellenfeleket kapott.

A Fradi ellenfelei a Glasgow Rangers (otthon), a Salzburg (idegenben), a Viktoria Plzen (otthon), a Fenerbache (idegenben), a Ludogorec (otthon), a Nottingham Forest (idegenben), a Panathinaikosz (otthon) és a Genk (idegenben) lesznek. Ezek átlagos együtthatója 1651,3, ami az El-mezőnyben csak 29. legerősebb a 36-ból. Vagy úgyis fogalmazhatunk, hogy a nyolcadik leggyengébb.

Így az oldal szerint a Fradi mákos sorsolást kapott, ugyanis a magyar bajnokot a szerencsés csapatok közé sorolja. A második legszerencsésebb egyébként épp az FTC egyik ellenfele, a Panathinaikosz, a görög együttes kapta a második legkönnyebb sorsolást a számok alapján.

Hogy lehet szerencsés a Fradi ebben a mezőnyben?

A valóság ugyanakkor az, hogy a Fradi számára egyszerűen nem létezik könnyű vagy szerencsés sorsolás az Európa-liga alapszakaszában. Legalábbis ez következik abból az egyszerű tényből, hogy az FTC 47,7 millió eurót érő kerete mindössze a 32. helyen áll az El főtábláján.

A sorozat legértékesebb csapata, a Nottingham Forest is a Fradi ellenfele lesz a maga 523 millió eurós csapatával.

Íme a Fradi és El-ellenfelei keretértékei: