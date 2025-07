Bejelentés az FTC kapusáról, ez pikáns találkozáshoz vezethet

Ahogy azt korábban mi is valószínűsítettük, Varga Ádám a következő idényben a Debrecen kapusa lesz, miután az FTC kölcsönadta a hajdúsági csapatnak. A DVSC immár bejelentette honlapján Varga érkezését. A korábbi U21-es válogatott kapus az elmúlt két idényben Dibusz Dénes tartalékja volt a Fradiban, ám miután tavasszal Varga is megsérült, az FTC Gróf Dávidot is szerződtette a posztra.

Varga Ádám a következő idényben az FTC helyett a Debrecen kapuját védheti (Fotó: dvsc.hu)

Debrecenben viszont kapushiány lépett fel, hárman is távoztak a posztról az előző idény végén.

Varga Ádám emléketes nyilatkozata a Debrecen ellen

Varga Ádám várhatóan több lehetőséget kap a DVSC-nél, mint amennyi az FTC-ben jutna neki, ugyanakkor a haon.hu felidézte a kapus korábbi, Debrecen elleni alakítását és utána tett nyilatkozatát, amely vezethet egy-két kínos pillanathoz a hajdúságiak öltözőjében.

A Magyar Kupa 2024-es elődöntőjében Varga Ádám Kocsis Dominik tizenegyesét hárította, ezzel jutott tovább a Debrecen ellen az FTC a szétlövésben.

Kocsis Dominik azóta is a Debrecen játékosa, Varga Ádám akkori nyilatkozata szóba kerülhet a DVSC-öltözőben.

Edzőtáborban az FTC

Varga Ádám a tavalyi idényben az Európa-ligában is pályára lépett, idén viszont biztos, hogy nem szerepel a nemzetközi porondon. A Ferencváros két hét múlva kezd a BL-selejtezőben, a zöld-fehérek szerdán a cseh Zlín ellen vívnak felkészülési mérkőzést az ausztriai edzőtábora alatt.