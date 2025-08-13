római birodalomMúlt-korKarthágótengeri ütközetrégészeti lelethaditengerészet

Római tengeri hadviselés: új lelet az aegadi csata helyszínének mélyéről

Szicília partjainál új bronz faltörő kost találtak az aegadi csata helyszínén. A lelet új részleteket tár fel a római tengeri hadviselésről.

Múlt-kor
Forrás: Múlt-kor 2025. 08. 13.
Róma ez első pun háború idején vívta ki tartós hadászati fölényét a Földközi-tengeren Fotó: The Collector
Új lelet az aegadi csata mélyéről

Szicília északnyugati partjainál, több mint 80 méter mélyen, a régészek egy új bronz faltörő kost emeltek ki. Ez a római tengeri hadviselés egyik legismertebb fegyvere volt, amely a Kr. e. 241-ben vívott aegadi csatában süllyedt el. 

A 80 méteres mélységből kiemelt római döfőkos, ami mintegy 2300 évig hevert a tenger fenekén   Fotó: Tengeri Felügyelőség

A felfedezést a Soprintendenza del Mare jelentette be, amely szerint ez már a 27. ilyen típusú lelet, amely a 2000-es évek eleje óta előkerült a térségben.

A római tengeri hadviselés fegyvere

A hadihajók orrára szerelt faltörő vagy döfőkos célja az ellenséges hajók testének áttörése volt. Egyetlen erőteljes csapással képes volt elsüllyeszteni a célpontot. Ezek a fegyverek a tengeri fölény szimbólumai is voltak, ahol a haditechnika és a művészi kidolgozás egyaránt szerepet kapott.

A döfőkos az oldalba kapott ellenséges hajó elsüllyesztésére szolgált  Fotó: Gokberk Kaya

A leletet a Soprintendenza del Mare, az RPM Nautical Foundation és a Society for Documentation of Submerged Sites közös kutatása során találták meg. A feltárásban speciális tengeralattjárókat és a Hercules nevű oceanográfiai hajót használták, amely a nagy mélységek kutatására alkalmas műszerekkel rendelkezik.

A hullámok alatti csatatér

A Levanzo és Favignana szigetek közötti tengerfenék az aegadi csata helyszíne volt. Itt zajlott az első pun háború döntő ütközete Róma és Karthágó között. 

A római győzelem során több mint száz karthágói hajót süllyesztettek-, vagy foglaltak el, és mintegy tízezer tengerészt ejtettek fogságba.

Az aegadi ütközet fényes római győzelemmel végződött   Fotó: War History

A víz alatti feltárások során több mint 25 faltörő kos, harci sisakok, kardok, érmék és amforák kerültek elő. Sok sisak a római Montefortino típusba tartozik, amelyek nemcsak védelmet nyújtottak, hanem a katonai identitást is jelezték. A friss leleten is ilyen sisak látható, díszes tollal, ami azt mutatja, hogy a fegyverek propagandaeszközként is szolgáltak.

Részletek a római hajóépítésről

A feltárt döfőkosok mindegyike különbözik a gyártás, a díszítés és a méret tekintetében. Ez lehetővé teszi, hogy a kutatók megismerjék a kor haditengerészeti technikáit, a harci stratégiákat és a különböző hajógyárak munkáját. Az Egadi-szigetek térsége az első ókori tengeri csatatér, amelyet több mint húsz éve folyamatosan kutatnak. A feltárást a néhai Sebastiano Tusa régész indította el, és még évtizedekig tartó munkát ígér.

Római egysor evezős gyorsjáratú hadihajók, liburnák csatarendben  Fotó: YouTube

Az aegadi csata Róma tengeri hatalmának megszilárdulását jelentette. A győzelem után Róma átvette az irányítást Szicília felett, és megkezdte terjeszkedését a Földközi-tenger térségében.

A Földközi-tenger évszázadok óta rejti a hajók és áruk maradványait, valamint emberi sorsok emlékeit. 

A víz alatti régészet fejlődése lehetővé teszi, hogy ezek a történetek újra a felszínre kerüljenek. Az aegadi csata feltárásai pedig azt bizonyítják, hogy a múlt nyomai akár kétezer éven át is fennmaradhatnak a tenger mélyén.

További történelmi témájú cikkeket a Múlt-kor történelmi magazin weboldalán olvashatnak. 



 

