Azok a gyönyörű kilencvenes évek

Hank Thompson (Austin Butler) levitézlett baseballtehetség, aki most New York egyik lepukkant negyedében – Lower East Side, közvetlenül a kínai negyed mellett, nem messze a Wall Streettől – dolgozik csaposként. Hank élete egyszerű: sok sör, szurkolás a kedvenc baseballcsapatnak, jó szex a mentősofőr barátnővel (Zoë Kravitz), egészen addig, amíg egy banális hitchcocki fordulat miatt egyszer csak azon nem kapja magát, hogy a környék gengszterbandái mind rá vadásznak. Az orosz verőlegényektől és egy zakkant Puerto Ricó-itól kezdve egy ortodox zsidó gengszter testvérpárig (Liev Schreiber és Vincent D’Onofrio) mindenki azt hiszi, hogy Hank tud valamit, amit viszont sokáig tényleg nem tud. Hank balhés szomszédja, Russ (Matt Smith) ugyanis megkéri, hogy vigyázzon a macskájára, amíg Londonba utazik beteg édesapjához, és ezzel nem is sejti, hogy rémálomba illő események sorát indítja el, amelyektől Hank csak úgy szabadulhat meg, ha a folytonos sodródás ellenében végre maga kezdi el alakítani az eseményeket. A történetben feltűnik még egy szimpatikus rendőrnyomozó (Regina King), és rengeteg érdekes figura, akik benépesítik Manhattan dzsentrifikációnak indult keleti negyedét.

A Rajtakapva című filmből kiderül, milyen gondot okozhat egy macskaszitterkedés (Forrás: InterCom)

A Rajtakapva Charlie Huston nagy sikerű, azonos című 2005-ös regényének filmadaptációja, aminek írott formában két folytatása is van, és mindegyiknek Hank a főszereplője (az első rész Magyarországon csak most, a filmhez kapcsolódva jelent meg). Huston azonban képregényíróként és televíziós producerként is ismert, a nevéhez fűződik a Gotham tévésorozat és a szuperhősök világában a hétköznapi detektívek munkáját követő Powers című széria is, és most saját regénysorozatának első részét is ő maga adaptálta filmre. A forgatókönyvből a fajsúlyos pszichológiai drámákat (A pankrátor, Fekete hattyú, Anyám!, A bálna) erős szerzői látásmóddal megvalósító Darren Aronofsky rendezett játékfilmet, aki jellemzően autonóm mesterművekben gondolkodik, és még a nagyszabásúbb, kevésbé kiforrott vagy jól sikerült munkáit (A forrás, Noé) sem érheti az a kritika, hogy nem elég egyediek. Éppen ezért meglepő, hogy a rendező új munkájáról az egyediség helyett inkább az jut eszébe a gyakorlott filmnézőnek, hogy hol látott már nagyon hasonlót.