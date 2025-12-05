Új korszak jön a film- és sorozatvilágban: a Netflix felvásárolja a Warner Brost

A felvásárlás azután vált lehetővé, hogy hetekig tartó licitháborúban a Netflix felülmúlta a Paramount–Skydance és a Comcast ajánlatát. A Warner Bros. részvényesei részben készpénzt, részben Netflix-részvényeket kapnak, a két vállalat igazgatótanácsa már jóváhagyta az ügyletet.

A Netflix és a Warner Bros. egyesül. Fotó: Variety.com

A Netflix bekebelezi a Warner-univerzumot

A Netflix vezetői szerint a vállalat megtartja a Warner Bros. eddigi működését, beleértve a mozis premierstratégiát is, miközben az HBO és az HBO Max tartalmai fokozatosan megjelennek majd a Netflix kínálatában.

A cég a felvásárlás után évente két-hárommilliárd dollár költségmegtakarítással számol.

A Warner Bros. és a Netflix egyesülésével olyan ikonikus filmek és sorozatok kerülnek egy portfólióba, mint a Trónok harca, a Maffiózók, a The Big Bang Theory, a Harry Potter, a Kisasszonyok, a DC-univerzum, valamint a Netflix saját produkciói, például a Stranger Things, A nagy pénzrablás vagy a Bridgerton.

A tranzakció előtt azonban jelentős versenyjogi vizsgálatok állnak, ugyanis a Netflix mérete és piaci súlya miatt több hollywoodi érdekvédelmi szervezet és néhány amerikai politikus is tiltakozik. Ha az amerikai vagy más országok hatóságai megakadályozzák a felvásárlást, a Netflix 5,8 milliárd dolláros kötbért fizet a Warner Bros. Discoverynek.

Utóbbi vállalat egyébként idén jelentette be, hogy a streamingstúdió ágát és a tévés hálózatokat két külön tőzsdei cégre bontja szét. Az új Discovery Global – melyhez a CNN, a TNT Sports, a Discovery és a Discovery+ is tartozik – önálló vállalatként működik majd tovább.

A mostani felvásárlás pikantériája, hogy épp 15 éve gúnyolta ki a Netflixet Jeff Bewkes, a Time Warner akkori vezére, amikor úgy fogalmazott:

A Netflix olyan, mint az albán hadsereg – ugyan már, átveszik a világot?

Most úgy tűnik, mégis ez történik.