Schiffer Andrást lazán lezsidózták Magyar Péter hívei + videó

– Magyar Péter már a megvilágosodása előtt is kommentelt. A francia elnökválasztáson nagyon szorítottam Jean-Luc Mélenchonnak, és megérkezett vezérigazgató úr, aki orbitálisat kommunistázott a közösségi oldalamon – mondta Schiffer András ügyvéd, volt országgyűlési képviselő egy műsorban.

Ezúton is gratulálok Lendvai Ildikónak és elvtársainak, a rengeteg felvilágosult, magát baloldalinak hazudó, ehhez asszisztáló értelmiségnek ahhoz, hogy »milyen nagyszerű messiást választottak maguknak«

– ironizált.

Magyar Péter Lendvai Ildikó és elvtársainak a messiása Schiffer András szerint (Fotó: képernyőkép)

Hozzátette, elgondolkoztatja, hogy a Tisza Párt elnöke valamilyen tömegrendezvényen, kezében a telefonnal azt nézi, hogy ki mikor emlékezik meg róla, majd rögtön ott terem és kommentel. Az már kevésbé vicces, hogy a gyűlölködő szektáját húzza maga után, mint a kondenzcsíkot. – Az elmúlt 35 évben sok gyűlölet és hergelés volt, de amit ez a Tisza-szekta művel az elmúlt egy évben, az tényleg mindent visz. Ilyet sem az internet előtt, sem azt követően nem tapasztaltam – fogalmazott Schiffer András.

Az ügyvéd arra is kitért, hogy

miután Magyar Péter megjelent az oldalán, a hívei között felbukkantak „derék antiszemita demokraták”, akik nem győztek ott zsidózgatni,

de ezeket a kommenteket a volt képviselő eltüntette. – A gyűlölködés salakja mindenfélét felhoz a felszínre – mondta.