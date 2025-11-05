háborúNémetországfiatalgenerációelutasít

Generációs lázadás Németországban: a fiatalok elutasítják a háborút

Egyre több európai ország vezeti vissza vagy fontolgatja a kötelező sorkatonaság bevezetését, miközben a kontinens a háborús feszültség árnyékában él. Németországban a Bundestag már megkezdte a vitát a kérdésről, ám a fiatalok többsége egyértelműen elutasítja a tervet: nem akarnak háborúba menni, és nem akarnak mások konfliktusában meghalni.

Szabó István
A német fiatalok nem akarnak katonák lenni és harcolni Fotó: Ying Tang Forrás: NurPhoto/AFP
A német kormány elképzelései szerint 2026 januárjától minden 18 éves férfi postai úton kap majd értesítést a Bundeswehrtől. A fiatalokat kötelezik egy online kérdőív kitöltésére, amelyben fizikai alkalmasságukról, végzettségükről és a katonai szolgálatra való hajlandóságukról kell nyilatkozniuk.

A német Bundeswehr újoncai egy ünnepségen (Fotó: NurPhoto/AFP/Ying Tang)

A cél – hivatalosan – a hadsereg utánpótlásának biztosítása, valójában azonban sokan úgy látják, hogy a politikusok az egyre fokozódó háborús készülődést próbálják legitimálni. 

A Die Zeit szerint a fiatalok körében „mély ellenérzés” alakult ki a kötelező szolgálattal szemben. A 18 és 29 év közöttiek 63 százaléka, azaz közel kétharmada nem hajlandó bevonulni.

Társadalmi elutasítás a sorsolásos sorkatonasággal szemben

Egy tanulmány szerint a németek egyértelmű többsége ellenzi a sorsolás útján történő újoncok kiválasztását. A Forsa közvélemény-kutatása szerint a megkérdezettek 76 százaléka tartaná igazságtalannak a katonai szolgálatot teljesítők sorsolás útján történő kiválasztását. Csupán 21 százalék tartotta tisztességesnek a sorsolási rendszer alkalmazását.

A sorkatonaság gondolata össztársadalmi szinten is komoly ellenállásba ütközik.

Egy berlini egyetemista korábban a közszolgálati csatornának így fogalmazott:

Nem akarok a hadseregben szolgálni. Háborúban lenni sokkal rosszabb, mint akár Putyin uralma alatt. Jobban szeretném, ha Putyin uralná Németországot, mint ha Németországban háború lenne.

A fiatal generáció lázadása: Nem a mi háborúnk

A közösségi oldalakon egyre több fiatal szólal meg a témában. Egy német politikai influencer a TikTokon azt mondta:

Kinek adom át a jövedelmem jelentős részét havonta? Miért kellene nekem visszaadnom valamit annak az idősebb generációnak, amely az utóbbi évtizedben rekordmértékben kizsákmányolta és elpusztította a bolygót?

A német fiatalember szerint 

az nem perspektíva ma egy fiatal németnek, hogy feláldozza magát az idős politikusok politikai ambícióiért.

A szakértők szerint Berlin egyre nehezebb helyzetbe kerül. A hadsereg gyenge, a védelmi ipar lemaradt, emellett a fiatalok is egyértelmű üzenetet küldtek: nem akarnak háborút, nem akarnak frontra menni, és nem hisznek abban, hogy a háború megoldás lenne Európa biztonsági problémáira.

Borítókép: A német fiatalok nem akarnak katonák lenni és harcolni (Fotó: NurPhoto/AFP/Ying Tang) 

