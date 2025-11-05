Generációs lázadás Németországban: a fiatalok elutasítják a háborút

A cél – hivatalosan – a hadsereg utánpótlásának biztosítása, valójában azonban sokan úgy látják, hogy a politikusok az egyre fokozódó háborús készülődést próbálják legitimálni.

A Die Zeit szerint a fiatalok körében „mély ellenérzés” alakult ki a kötelező szolgálattal szemben. A 18 és 29 év közöttiek 63 százaléka, azaz közel kétharmada nem hajlandó bevonulni.

Társadalmi elutasítás a sorsolásos sorkatonasággal szemben

Egy tanulmány szerint a németek egyértelmű többsége ellenzi a sorsolás útján történő újoncok kiválasztását. A Forsa közvélemény-kutatása szerint a megkérdezettek 76 százaléka tartaná igazságtalannak a katonai szolgálatot teljesítők sorsolás útján történő kiválasztását. Csupán 21 százalék tartotta tisztességesnek a sorsolási rendszer alkalmazását.

A sorkatonaság gondolata össztársadalmi szinten is komoly ellenállásba ütközik.

Egy berlini egyetemista korábban a közszolgálati csatornának így fogalmazott:

Nem akarok a hadseregben szolgálni. Háborúban lenni sokkal rosszabb, mint akár Putyin uralma alatt. Jobban szeretném, ha Putyin uralná Németországot, mint ha Németországban háború lenne.